In den vergangenen Jahren hat sich die Art und Weise, wie wir unser Geld verwalten und ausgeben, grundlegend verändert. Kryptowährungen sind längst nicht mehr nur für Tech-Enthusiasten interessant, sondern haben sich als relevante Anlageklasse und Zahlungsmittel etabliert. Krypto ist längst in der Masse angekommen, auch bei institutionellen Investoren begehrt und der Ethereum Spot-ETF ebnet auch Altcoins zunehmend diesen Weg.

Euro und Krypto mit SORA Card gemeinsam verwalten

Doch für Millionen von Krypto-Nutzern weltweit bleibt dennoch auch im Jahr 2024 eine große Herausforderung bestehen. Die Frage lautet, wie sich die digitalen Währungen genauso einfach und flexibel verwalten und nutzen lassen wie traditionelle Fiat-Währungen? Dafür gibt es nun eine Lösung: SORA Card als kryptofreundliche Debitkarte ermöglicht es endlich, digitale Vermögenswerte mühelos im Alltag auszugeben und zugleich Transaktionen von klassischen Konten von Finanzdienstleistern, etwa in Euro, zu tätigen.

Nutzern der neuen Debitkarte erhalten sowohl Zugang zu einer IBAN als auch zu einer selbstverwalteten Krypto-Wallet und einer dezentralen Börse (DEX). Diese Integration von Fiat- und Krypto-Assets macht es für Anleger viel komfortabler, als bisher ihre täglichen Finanzgeschäfte zu erledigen. SORA Card zeigt damit, wie traditionelle Finanzen und dezentrale Finanztechnologien (DeFi) nutzerfreundlich zusammengeführt werden können.

Beginne noch heute, indem du die SORA Card App im App Store oder bei Google Play herunterlädst.

Zahlungen im Handel wie bei der klassischen Karte

Bei SORA Card erhältst du, wie bei einer herkömmlichen Karte, eine persönliche IBAN. Das bietet dir die Möglichkeit, ohne Umwege Euro zu überweisen und zu empfangen. Doch im Gegensatz zu traditionellen Karten bietet SORA Card zudem die Möglichkeit, Kryptowährungen in den integrierten Krypto-Wallets SORA Wallet und Fearless Wallet zu speichern.

Für Nutzer bedeutet das, sie können Krypto und Fiat-Währungen endlich gemeinsam nutzen. Und das, ohne den Komfort und die Sicherheit traditioneller Finanzdienstleistungen aufgeben zu müssen.

Spürbar werden die Vorteile der kryptofreundlichen Debitkarte in deinem gewöhnlichen Alltag. Ob beim Kaffeeholen, Einkaufen oder Tanken – SORA Card ermöglicht es dir, deine Kryptowährungen jederzeit genauso flexibel zu verwenden wie traditionelles Geld. Dank der nahtlosen Integration beider Vermögensarten kannst du praktisch an jedem Ort bezahlen. Weltweit werden mehr als 90 Millionen Geschäfte unterstützt. SORA Card ist mit Apple Pay und Google Pay nutzbar, sodass eine Nutzung über das Smartphone möglich ist.

Eine wesentliche Erleichterung ist zudem die direkte Konvertierung der Kryptowährungen in Euro. Und das in Echtzeit. Komplizierte Umtauschprozesse oder hohe Transaktionsgebühren, die die nahtlose Nutzung von Fiat- und Kryptowährungen bislang erschwerten, gibt es mit SORA Card nicht mehr. Die Karte nutzt aktuelle Umtauschkurse und garantiert schnelle Abwicklungen, was sie zu einem praktischen Werkzeug im Alltag macht. So wird die oft komplizierte Verwaltung von Kryptowährungen so einfach wie das Bezahlen mit deiner herkömmlichen Debitkarte.

Sichere Wallet: Die Kontrolle über Krypto-Vermögenswerte behalten

Ein weiteres zentrales Merkmal von SORA Card ist die selbstverwaltete Krypto-Wallet, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Der Emittent behält das Eigentum an den Fiat-Vermögenswerten. Der Benutzer behält das Eigentum an seinen Krypto-Assets in seiner selbstverwalteten Krypto-Wallet. Du bist der einzige, der auf deine Krypto-Assets zugreifen kann, da sie durch private Schlüssel geschützt sind. Diese Sicherheit gibt dir die Gewissheit, dass deine Kryptowährungen auch in volatilen Marktphasen sicher aufgehoben sind.

Zudem bietet SORA Card eine Integration mit der DEX (dezentrale Börse) an, die es dir ermöglicht, Kryptowährungen direkt ohne Zwischenhändler zu handeln. Damit hast du nicht nur die Möglichkeit, Krypto zu speichern und auszugeben, sondern kannst auch jederzeit flexibel mit verschiedenen digitalen Vermögenswerten handeln. Die dezentrale Natur der Wallet und der Börse schützt deine Privatsphäre und sorgt dafür, dass nur du über deine Transaktionen Bescheid weißt.

Hervorzuheben ist weiterhin die Möglichkeit, nahtlos zwischen Euro und Kryptowährungen zu wechseln. Die Plattform bietet dir die Option, sowohl Fiat- als auch Krypto-Assets zu halten und je nach Bedarf zu nutzen. So kannst du deine Einkäufe beispielsweise an einem Tag mit Krypto bezahlen und am nächsten Tag mit Euro. Dies ist besonders nützlich für Krypto-Nutzer, die häufig zwischen Währungsarten wechseln möchten oder ihre Kryptowährungen als Teil ihrer täglichen Finanztransaktionen einsetzen wollen.

Mit SORA Card liegen deine Finanzen in deinen Händen

Auch wer bisher noch keine Kryptowährungen nutzt, kann von SORA Card profitieren. Denn die kryptofreundliche Debitkarte kann dein erster Schritt in die Welt der digitalen Finanzen sein. Durch die komfortable Nutzung werden Bedenken über die Nutzbarkeit von Ethereum und Co. im Alltag schnell zerstreut. SORA Card bietet dir eine bisher ungeahnte Flexibilität für deine Finanzen. Verwalte und nutze deine Vermögenswerte künftig so, wie es zu deinem Leben passt.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden