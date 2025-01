Krypto-Projekt will Kapazitätsprobleme lösen

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Solana-Blockchain hat kürzlich wieder einmal Probleme bei der Transaktionsabwicklung aufgrund hoher Volumen um die Memecoins $TRUMP und $MELANIA erlebt. Diese Token wurden von Donald Trump und Melania Trump eingeführt, was zu einem Ansturm von Investoren führte. Dadurch kam es zu Verzögerungen und Ausfällen, bei denen Transaktionen teilweise stundenlang blockiert waren. Mitunter scheiterten über 70 Prozent aller Transaktionen, was die Effizienz der Blockchain stark beeinträchtigte.

Dies ist nicht das erste Mal; Solana hatte in der Vergangenheit ähnliche Probleme bei hohen Transaktionsvolumen. Derzeit arbeiten Entwickler an der Skalierung der Infrastruktur. Auch Coinbase hatte Schwierigkeiten mit der Handhabung dieser Transaktionen. Die aktuelle Situation zeigt, dass Solana trotz seiner hohen Transaktionskapazität unter extremen Belastungen an seine Grenzen stößt.

Auch bei eigentlich schnellen und günstigen Layer-1-Blockchains wie Solana braucht es somit weitere Skalierung, wenn die Massenadoption gelingen soll. Genau darauf setzt nach eigener Aussage Solaxy im Jahr 2025.

Solaxy: Layer-2 soll Solanas Probleme lösen

Solaxy stellt eine Lösung dar, um die Kapazitätsprobleme des Solana-Netzwerks zu bewältigen. Als Layer-2-Chain verfolgt das Projekt das Ziel, die Netzwerkauslastung effizienter zu gestalten und Engpässe zu minimieren, insbesondere während hoher Nachfragezeiten. Die Optimierung von Solaxy soll die Stabilität des Solana-Ökosystems verbessern und die Fehlerrate bei Transaktionen reduzieren.

Solana hat sich durch seine schnelle Verarbeitung und niedrigen Kosten einen Namen gemacht, insbesondere bei der Entwicklung von Memecoins. Mit Solaxy soll dieses Potenzial weiter ausgebaut werden, indem es die Netzwerkleistung steigert und Entwicklern sowie Händlern eine verbesserte Benutzererfahrung bietet.

Durch die Einführung von Off-Chain-Transaktionsverarbeitung kann die Haupt-Chain entlastet werden, was zu einer höheren Effizienz führt. Zudem setzt Solaxy auf Transaktionsbündelung, bei der mehrere Transaktionen in einem Batch zusammengefasst werden. Dies ermöglicht nicht nur eine Kostenreduktion, sondern auch eine erhebliche Skalierungssteigerung.

Ein weiteres strategisches Ziel ist die enge Verzahnung von Solana und Ethereum. Während Solana für schnelle und kostengünstige Transaktionen bekannt ist, bietet Ethereum mit seiner ausgereiften Infrastruktur, umfangreichen Liquidität und starken Entwicklergemeinschaft eine stabile Basis für komplexe Anwendungen.

Die parallele Entwicklung von Solaxy und Solana könnte zu einer Win-Win-Situation führen, in der sich beide Systeme gegenseitig verstärken. Während Solana als leistungsstarke Layer-1-Lösung bestehen bleibt, könnte Solaxy als Ergänzung dazu beitragen, die steigenden Anforderungen des Netzwerks nachhaltig zu bewältigen. Diese Vision verfolgt das Entwicklerteam von Solaxy.

SOLX: Im Mittelpunkt von Solaxy

Der SOLX-Token spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Solaxy-Ökosystems. Die Multi-Chain-Funktionalität ermöglicht es Nutzern und Entwicklern, von den Stärken beider Netzwerke – Ethereum und Solana – zu profitieren und Synergien zu schaffen. Laut dem Whitepaper zielt Solaxy insbesondere auf Anwendungen mit hohem Transaktionsvolumen ab, darunter Memecoins. Die flexible Architektur erlaubt eine individuelle Anpassung von dApps.

Die Token-Verteilung ist auf langfristiges Wachstum ausgelegt. Insgesamt gibt es 138,046 Milliarden SOLX-Token, die strategisch verteilt werden. 30 Prozent sind für die Entwicklung vorgesehen, um technologische Fortschritte zu fördern. 25 Prozent dienen als Belohnungen für die Community. Das Treasury erhält 20 Prozent, um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Für Marketingzwecke sind 15 Prozent reserviert, während 10 Prozent für Listings auf führenden Handelsplattformen eingeplant sind.

Solaxy Prognose: Fortschritte bei Entwicklung – jetzt günstig SOLX kaufen

Die offizielle Website von Solaxy dient für Anleger als zentrale Informationsquelle und veröffentlicht regelmäßig aktuelle Entwicklungen zum Projekt.

Jüngst wurden zwei Updates veröffentlicht, die den Fortschritt der technologischen Infrastruktur verdeutlichen. Im ersten Entwicklungsbericht vom 4. Januar 2025 wurde die Weiterentwicklung der Rollup-Technologie hervorgehoben, die essenziell für die Skalierbarkeit des Ökosystems ist. Das zweite Update, ebenfalls am 4. Januar, widmete sich den Fortschritten im Bereich der Datenverfügbarkeit und der Bridges, die eine nahtlose Interoperabilität ermöglichen sollen.

Derzeit befindet sich der SOLX Token noch in der Vorverkaufsphase, was Investoren die Gelegenheit bietet, sich frühzeitig zu vergünstigten Preisen zu positionieren. Die Token sind über die offizielle Website erhältlich, wobei verschiedene Zahlungsmethoden wie ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte zur Verfügung stehen. Nutzer müssen lediglich ihr Wallet verbinden, um einen Token-Swap durchzuführen.

Durch das Staking können Investoren attraktive Renditen erzielen, die aktuell laut eigenen Angaben noch über 275 Prozent APY betragen.

