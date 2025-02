Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Presale von Solaxy verbucht inzwischen Einnahmen von 17 Millionen US-Dollar. Doch was steckt hinter dem jüngsten Erfolg? Das Solaxy-Team sucht sich ein klares Problem, das gelöst werden soll. Denn für die Massenadoption via Solana braucht es eine hochskalierte Blockchain, die ohne jedwede Probleme funktioniert.

Solaxy: Dieses Solana-Problem soll gelöst werden

Das Solaxy-Team setzt nach eigener Aussage auf eine innovative Layer-2-Lösung, um bestehende Skalierungsprobleme von Solana zu bewältigen. Obwohl Solana eine leistungsstarke Blockchain ist, stößt sie bei hohem Netzwerkaufkommen an ihre Grenzen. Verzögerungen und eine eingeschränkte Transaktionszuverlässigkeit beeinträchtigen die Nutzung mitunter – das galt zuletzt immer wieder in Phasen von hochvolumigem Trading von Memecoins, beispielsweise beim Launch von TRUMP & MELANIA.

Solaxy begegnet diesen Herausforderungen mit einer Layer-2-Blockchain, die auf Rollup-Technologie basiert. Diese Architektur verbessert die Transaktionsgeschwindigkeit, steigert die Skalierbarkeit und sorgt für eine stabilere Performance, ohne die Sicherheit der zugrunde liegenden Layer-1-Infrastruktur von Solana zu beeinträchtigen. Durch diese Lösung kann Solaxy eine effizientere Umgebung für dApps schaffen und Entwicklern eine zuverlässige Alternative bieten.

Layer-2-Lösung für Solaxy

Solaxy positioniert sich nun als erste Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem und will damit zentrale Herausforderungen der Blockchain adressieren. Obwohl Solana für seine Geschwindigkeit und geringen Gebühren bekannt ist, kam es immer wieder zu Netzwerkausfällen und Engpässen bei hoher Auslastung. Solaxy setzt auf eine skalierbare Infrastruktur.

Der starke Start des Presales, bei dem bereits über 17 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, zeigt das wachsende Interesse an der Lösung. Das Projekt verfolgt das Ziel, Solanas Leistungsfähigkeit zu optimieren, indem es typische Schwachstellen wie fehlgeschlagene Transaktionen und hohe Netzwerkauslastung reduziert. Durch die Bündelung und Optimierung von Transaktionen will Solaxy sowohl Geschwindigkeit als auch Kosteneffizienz verbessern. Die Architektur ermöglicht eine reibungslose Verarbeitung großer Datenmengen, was besonders für dApps und stark genutzte Anwendungen von Vorteil ist. Mit Layer-2 bei Solana soll es hier in Zukunft weitergehen.

Ein zentraler Bestandteil des Netzwerks ist der SOLX-Token, der ferner als Brücke zwischen Solana und Ethereum dient. Die Multi-Chain-Integration eröffnet laut Whitepaper neue Möglichkeiten für Nutzer und Entwickler, da es Liquidität aus beiden Ökosystemen nutzt. Solanas Geschwindigkeit trifft auf Ethereums Liquidität – verbunden durch Solaxy.

Letzte Chance im Solaxy Presale

Der Presale von Solaxy (SOLX) folgt dabei einem stufenweisen Preismodell, das frühe Käufer mit niedrigeren Preisen belohnt. Wer früh einsteigt, baut somit Buchgewinne vor dem Börsenstart auf. Der Token wird in mehreren Phasen verkauft, bevor er öffentlich verfügbar ist.

Teilnehmer können SOLX mit Ethereum (ERC-20), USDT (ERC-20 und BEP-20), BNB (BEP-20), SOL oder Kreditkarten erwerben. Dieses Modell fördert eine faire Preisgestaltung und ermöglicht einer breiten Investorengruppe den Zugang zu Solaxy.

Aktuell wirbt Solaxy mit einer Staking-Rendite von über 200 Prozent, die bei steigender Beteiligung sinken wird. Weitere Informationen finden sich auf der Website sowie in sozialen Netzwerken.

