Der Solana-Kurs ist unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen. Während viele Anleger vorsichtig werden, zeigen Derivate- und On-Chain-Daten ein widersprüchliches Bild. Steigende Aktivität im Netzwerk trifft auf einen stark einseitig positionierten Markt, mit möglichem Short-Squeeze-Potenzial.

Solana-Kurs unter 100 USD: Warnsignal oder Short Squeeze?

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Solana-Kurs unter die 100-Dollar-Marke gefallen ist

Welche Signale ETF-, Staking- und Derivatedaten aktuell senden

Weshalb starke Netzwerknutzung den Kurs derzeit nicht stützt

Welche Rolle Stablecoins und Liquidität für Solanas nächsten Trend spielen

Solana ist unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen. Während frühere Rücksetzer häufig als günstige Einstiegschancen galten, hat sich das Marktumfeld spürbar verändert. Hohe Volatilität, verhaltene Kapitalzuflüsse und strukturelle Schwächen rücken fundamentale Faktoren stärker in den Fokus. Folgende Entwicklungen sollten Anleger jetzt genau im Blick behalten.

