In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Solana-Kurs unter die 100-Dollar-Marke gefallen ist
- Welche Signale ETF-, Staking- und Derivatedaten aktuell senden
- Weshalb starke Netzwerknutzung den Kurs derzeit nicht stützt
- Welche Rolle Stablecoins und Liquidität für Solanas nächsten Trend spielen
Solana ist unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen. Während frühere Rücksetzer häufig als günstige Einstiegschancen galten, hat sich das Marktumfeld spürbar verändert. Hohe Volatilität, verhaltene Kapitalzuflüsse und strukturelle Schwächen rücken fundamentale Faktoren stärker in den Fokus. Folgende Entwicklungen sollten Anleger jetzt genau im Blick behalten.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden