App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.50 T $
Hyperliquid-Kurs32.62 $3.10%
Bitcoin-Kurs71,219.00 $2.73%
Ethereum-Kurs2,115.26 $1.42%
XRP-Kurs1.44 $0.79%
BNB-Kurs647.38 $-0.55%
Solana-Kurs88.05 $-0.37%
TRON-Kurs0.279122 $0.65%
Dogecoin-Kurs0.097359 $-1.21%
Cardano-Kurs0.273470 $-0.62%
Zcash-Kurs239.86 $-0.38%
Chainlink-Kurs8.91 $-0.28%
Kursanalyse 

Solana-Kurs unter 100 USD: Warnsignal oder Short Squeeze?

Der Solana-Kurs ist unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen. Während viele Anleger vorsichtig werden, zeigen Derivate- und On-Chain-Daten ein widersprüchliches Bild. Steigende Aktivität im Netzwerk trifft auf einen stark einseitig positionierten Markt, mit möglichem Short-Squeeze-Potenzial.

Louis Blümlein
Teilen
Solana-Kurs88.05 $-0.37 %
Bitcoin kaufen
Eine Solana-Münze vor einem blau-schwarzem Chart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es für Solana nach dem Kurssturz nun weiter?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Solana-Kurs unter die 100-Dollar-Marke gefallen ist
  • Welche Signale ETF-, Staking- und Derivatedaten aktuell senden
  • Weshalb starke Netzwerknutzung den Kurs derzeit nicht stützt
  • Welche Rolle Stablecoins und Liquidität für Solanas nächsten Trend spielen

Solana ist unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen. Während frühere Rücksetzer häufig als günstige Einstiegschancen galten, hat sich das Marktumfeld spürbar verändert. Hohe Volatilität, verhaltene Kapitalzuflüsse und strukturelle Schwächen rücken fundamentale Faktoren stärker in den Fokus. Folgende Entwicklungen sollten Anleger jetzt genau im Blick behalten.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Statue von Donald Trump, die eine Bitcoin-Münze hält.
Eine AnalyseTrump und die Krypto-Milliarden: Wie der US-Präsident Kasse macht
Scott Bessent und Donald Trump
Die Sache mit dem Treasury General AccountTrumps Liquiditätsjoker: Deshalb können die Midterms die Wende für Bitcoin bringen
Eine rote Bitcoin-Münze liegt auf einem roten Hintergrund
KursanalyseBitcoin-Kurs unter Druck: Wo jetzt der Boden liegen könnte
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Aster
0.623233 $
14.07%
Kaspa
0.034682 $
9.96%
LEO Token
8.28 $
6.49%
Quant
66.69 $
4.07%
Sky
0.067292 $
3.63%
Hyperliquid
32.62 $
3.10%
Hedera
0.092213 $
2.90%
Bitcoin
71,219.00 $
2.73%
WhiteBIT Coin
53.97 $
2.13%
Pump.fun
0.002136 $
1.97%
MemeCore
1.33 $
-23.78%
Aptos
1.07 $
-4.70%
Filecoin
0.939686 $
-4.70%
Ethena
0.121097 $
-4.30%
Jupiter
0.160948 $
-3.86%
World Liberty Financial
0.098904 $
-3.67%
Official Trump
3.31 $
-3.67%
NEAR Protocol
1.05 $
-3.29%
Arbitrum
0.117195 $
-3.11%
Shiba Inu
0.000006 $
-2.43%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren