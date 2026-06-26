In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die aktuelle Unterstützungszone für Solana so wichtig ist
- Welche Kursregion als nächstes Ziel einer Gegenbewegung infrage kommt
- Warum die Nachfrage im Solana-Netzwerk weiterhin ein Warnsignal sendet
Solana steht nach der jüngsten Korrektur vor der nächsten Richtungsentscheidung. Zwar konnte die Käuferseite einen weiteren Abverkauf zunächst verhindern, doch die weiterhin schwache Nachfrage gibt Anlass zur Sorge. Welche On-Chain-Daten Anleger jetzt unbedingt im Blick haben sollten.
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