On-Chain-Analyse

Solana hat nach dem jüngsten Ausbruchsversuch erneut deutlich korrigiert. Zwar konnten die Käufer an einer wichtigen Unterstützungszone zunächst reagieren, die Nachfrage bleibt jedoch weiterhin verhalten. Damit richtet sich der Blick nun auf die entscheidenden Kursmarken der kommenden Tage.