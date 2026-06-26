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On-Chain-Analyse 

Solana-Kurs: Diese Warnzeichen nehmen zu – kommt der nächste Abverkauf?

Solana hat nach dem jüngsten Ausbruchsversuch erneut deutlich korrigiert. Zwar konnten die Käufer an einer wichtigen Unterstützungszone zunächst reagieren, die Nachfrage bleibt jedoch weiterhin verhalten. Damit richtet sich der Blick nun auf die entscheidenden Kursmarken der kommenden Tage.

Louis Blümlein
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Eine Solana-Münze in der Nahaufnahme.

Beitragsbild: Shutterstock

 | So geht es weiter für SOL

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die aktuelle Unterstützungszone für Solana so wichtig ist
  • Welche Kursregion als nächstes Ziel einer Gegenbewegung infrage kommt
  • Warum die Nachfrage im Solana-Netzwerk weiterhin ein Warnsignal sendet

Solana steht nach der jüngsten Korrektur vor der nächsten Richtungsentscheidung. Zwar konnte die Käuferseite einen weiteren Abverkauf zunächst verhindern, doch die weiterhin schwache Nachfrage gibt Anlass zur Sorge. Welche On-Chain-Daten Anleger jetzt unbedingt im Blick haben sollten.

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