Solana gelingt es derzeit nicht, die übergeordneten gleitenden Durchschnitte nachhaltig zu überwinden. Jeder Versuch, sich über die EMAs, insbesondere über den 50er und den 200er EMA (Exponential Moving Average) hinwegzusetzen, wird bislang konsequent abverkauft. Dies deutet auf eine anhaltende Schwäche im Trendverhalten hin, begleitet von fehlendem Kaufmomentum.

Der technische Support entlang der grün markierten Unterstützungszone hält bislang stand. Diese Zone fungiert aktuell als letzte tragende Struktur auf der Käuferseite. Sollte dieses Niveau allerdings gebrochen werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs Liquidität im Bereich um 143 US-Dollar abholt. Ein solcher Schritt könnte eine weitere Korrektur in Richtung des tiefer liegenden 800er EMA einleiten, der derzeit als potenzielle Auffangzone fungiert.

Die Indikatoren RSI (Relative Strength Index) und MACD (Moving Average Convergence Divergence) befinden sich beide in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Dieses Verhalten unterstreicht die aktuell fehlende Marktentscheidung. Ohne klare Signale aus dieser Indikatorlage bleibt das Risiko eines weiteren Rücksetzers bestehen.

SOL Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Short-Druck trifft auf potenzielles Reversal

Im kurzfristigen Zeitrahmen nähert sich Solana erneut den übergeordneten EMAs sowie der diagonalen gelben Widerstandslinie. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich wäre technisch entscheidend, um eine mögliche bearish Struktur zu vermeiden. Gelingt dieser Ausbruch nicht, steigt das Risiko, dass sich eine fallende Struktur etabliert. In diesem Szenario dürfte der Support an der grünen Zone nicht länger halten, was einen Abverkauf in tiefere Preisregionen wahrscheinlich macht.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Der MACD im 4-Stunden-Chart deutet aktuell auf eine nachlassende negative Dynamik hin, was auf eine potenzielle Bodenbildung hindeutet. Parallel dazu nähert sich der RSI der neutralen Signallinie von unten – ein möglicher bullish Crossover, der kurzfristig eine Erholungsbewegung begünstigen könnte.

Liquiditätsseitig zeigt sich eine deutliche Schieflage: Viele Long-Positionen wurden unterhalb des aktuellen Kursniveaus bereits liquidiert, während das Short-Volumen weiterhin dominiert. Laut aktuellen Daten beläuft sich das Short-Delta auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Hinweis auf eine einseitige Positionierung zugunsten der Short-Seite. Sollte Solana den technischen Widerstand mit Volumen überwinden, besteht daher das Potenzial für einen impulsiven Short Squeeze, der zusätzliche Dynamik nach oben freisetzen könnte.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)



Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video Solana auf $1000? ETF-Hoffnung befeuert Altcoin-Rallye