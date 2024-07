Bitcoin ist die sicherste Blockchain der Welt. So tragen Mining und Community-Projekte wie Infinity Hash dazu bei.

So sichert Mining das Bitcoin-Netzwerk ab

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin gilt als die sicherste Blockchain der Welt. Nicht zuletzt deshalb erwägen Hedgefonds, Institutionen und jetzt sogar Staaten wie die USA einen signifikanten Anteil ihrer Gelder in das Netzwerk zu investieren. Dabei trägt vor allem das Mining zur Sicherheit des Netzwerks bei.

Mining und Proof-of-Work tragen allerdings nicht nur einen signifikanten Anteil zur Sicherheit, sondern auch zur Integrität und Funktionalität des Netzwerks bei. Es ist dafür verantwortlich, dass Transaktionen sicher und effizient verarbeitet werden, das Netzwerk dezentral und robust bleibt und dass neue Coins kontrolliert und vorhersehbar ausgeschüttet werden.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Dezentralität der Mining-Community und -Farms. Deshalb existieren auf der ganzen Welt verteilt Firmen, die sich nach günstig verfügbarem Strom und positiven Krypto-Regulationen ausrichten. Diese Mining-Farms müssen wettbewerbsfähig agieren, was das Bitcoin-Netzwerk weiter absichert. So auch Infinity Hash aus Georgien.

Denn Infinity Hash ist ein Community-Bitcoin-Mining-Projekt, bei dem die Gemeinschaft stets an erster Stelle steht. So entwickelt das Unternehmen die meisten seiner Funktionen auf der Grundlage der Community und deren Feedback.

In den letzten sechs Jahren hat Infinity Hash Tausenden geholfen, ihre Mining-Maschinen zu hosten. Dabei macht das Unternehmen Bitcoin-Mining durch die Kombination der Vorteile von Colocation- und Cloud-Mining in einem transparenten, zuverlässigen System für alle zugänglich. Doch wie genau tragen Projekte wie Infinity Hash zur Sicherheit des Netzwerks bei? Dazu erstmal einen Schritt zurück.

So funktioniert’s: mehr Hashrate, mehr Sicherheit

Die Hashrate entspricht der Rechenkraft, welche Miner dem Bitcoin-Netzwerk durch spezialisierte Hardware zur Verfügung stellen. Je höher die Hashrate des Netzwerks, desto sicherer ist es. Das ist der Grund, warum es immer schwieriger wird, dieses zu attackieren und zu manipulieren. Ein hohes Maß an Dezentralität und Kosteneffizienz trägt so erheblich zur gesamten Sicherheit des Netzwerks bei.

Doch die Mining-Kosten pro Terahash variieren stark und sind abhängig von Faktoren wie Stromkosten, Hardwareeffizienz und Standort. Während große Unternehmen oft hohe Kosten aufgrund von Infrastruktur, regulatorischen Anforderungen und Betriebsaufwand haben, zeigen Community-basierte Mining-Firmen wie Infinity Hash eine bemerkenswerte Effizienz.

Günstigere Hashrate bedeutet, dass es für Miner und kleinere Mining-Pools einfacher und rentabel ist, am Bitcoin-Mining teilzunehmen. Dies führt zu einer größeren Verteilung der Mining-Kapazität und verringert das Risiko der Zentralisierung, bei der eine kleine Anzahl von großen Unternehmen das Netzwerk dominiert.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, investiert Infinity Hash einen Großteil der Gewinne in neuere und effizientere Hardware. Durch eine hohe Reinvestitionsrate erschafft es sich einen langfristigen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Mining-Projekten. Und das kommt auch den Nutzern zu Gunsten.

Infinity Hash: günstige Hashrate und Community first

Infinity Hash Shares (IHS) stellen eine tokenisierte Version der Anteile am gesamten Mining-Projekt dar. Dabei ist jeder Share durch echte Hardware abgedeckt. Du kannst diese Shares handeln, oder sie dir durch tägliche Bitcoin-Belohnungen ausschütten lassen.

Gewinne verwendet das Unternehmen dazu, die neuesten Mining-Geräte zu kaufen und die solide Infrastruktur noch weiter auszubauen. Die Formel für den tagesaktuellen Preis pro Terahash beim Kauf von IHS ist immer: (1000 / Gigahash pro Share * Sharepreis)

Quelle: Infinity Hash (Stand 29.7.2024)

