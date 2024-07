Während der jüngste monatliche Absturz von Bitcoin den Markt in Angst versetzt, möchte Solciety, der neue Memecoin auf der Solana-Blockchain, im Presale einen erfolgreichen Start am Kryptomarkt vorbereiten.

So möchte Solciety der erfolgreichste Memecoin auf Solana werden

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Presale von Solciety befindet sich aktuell in Phase 5, in der bereits 775.000 US-Dollar von Anlegern eingesammelt wurden. Die schnell wachsende Community zählt nach eigenen Angaben bereits tausende Anhänger auf X und Telegram. Sie fiebern dem Börsengang von Solciety noch 2024 entgegen. Doch woher kommt die Euphorie?

Solciety will PolitiFi-Trend für sich nutzen

Als ein Hauptgrund wird angeführt, dass sich Solciety im Bereich der PolitiFi-Coins positioniert. Und diese erhalten im Jahr der US-Wahl viel Aufmerksamkeit. Der PolitiFi-Markt existierte vor den vergangenen Wahlen nicht in diesem Ausmaß und ist nun fast 1 Milliarde US-Dollar wert. Der Token Kamala Horris (KAMA) ist zum Beispiel seit seiner Einführung um mehr als 2.500 Prozent gestiegen.

Die Memecoins Jeo Boden und Doland Tremp sind jetzt auf der bekannten Kryptobörse Kraken vertreten, was die wachsende Bedeutung von PolitiFi zeigt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Winklevoss-Zwillinge Trump mit 2 Millionen US-Dollar unterstützt haben, könnte der PolitiFi-Markt im Vorfeld der Wahlen weiter an Bedeutung gewinnen.

Memecoins auf der Solana-Blockchain erfreuen sich großem Interesse und die Marktkapitalisierung ist auf rund sechs Milliarden Dollar angewachsen. Mit dem ersten Solciety-ETF-Antrag, der die Solciety-Assets in die Höhe treiben soll, wollen die Entwickler die Weichen für eine Kursexplosion stellen.

Meme Campaigner soll Nachfrage erhöhen

Als Aushängeschild wird der Meme Campaigner beworben. Er ermöglicht es, virale Inhalte rund um den Token zu erstellen. Mit diesem Tool können Nutzer lustige und virale Memes mit Figuren wie Pepe dem Senator, Kim Wrong Un und Badimir Putin kreieren. Wenn man diese Memes in den sozialen Medien teilt, lassen sich Solciety-Token verdienen und so eine zusätzliche passive Belohnung erhalten.

Mit dem Meme Campaigner steht ein viraler Marketingmechanismus zur Verfügung, mit dem sich Solciety von vielen anderen Coins abheben will. Der Plan ist, dass die Nachfrage nach Solciety-Tokens steigen wird und sich der Preis erhöht, wenn das Engagement der Nutzer zunimmt und mehr Memes geteilt werden.

Tokenomics als zusätzlicher Kaufanreiz

Die Tokenomics von Solciety soll weiteres Kaufinteresse erzeugen. 30 Prozent der Token befinden sich derzeit im Presale, um eine solide Basis von investierten Early Adopters zu schaffen, die sich für das Projekt engagieren werden. 20 Prozent der Token sind für Marketingzwecke vorgesehen, um Solciety offensiv zu bewerben.

Engagement wird ebenfalls mit 10 Prozent der Token belohnt, um die Community zu motivieren, aktiv für die neue Kryptowährung zu werben. Das Entwicklerteam wird mit 3 Prozent der Token unterstützt, um kontinuierliche Innovation zu gewährleisten und das Projekt voranzutreiben.

Um die Reichweite von Solciety zu vergrößern und es in das größere Krypto-Ökosystem zu integrieren, sind 5 Prozent der Token für strategische Partnerschaften reserviert. Eine Reserve von 15 Prozent wird zurückgehalten, um Ressourcen für zukünftige Initiativen bereitzustellen und die Anpassungsfähigkeit von Solciety in einem dynamischen Markt zu gewährleisten.

Schließlich sind 17 Prozent der Token für die Liquidität bestimmt, um einen reibungslosen Handel zu gewährleisten.

Mit dieser sorgfältig geplanten Token-Struktur sieht sich Solciety für einen erfolgreichen Start und ein nachhaltiges Wachstum positioniert.

Solciety jetzt im Presale kaufen

Angesichts der bevorstehenden US-Wahlen, die aufgrund der Beteiligung von Donald Trump auch als richtungsweisend für Krypto bezeichnet werden, will Solciety vom PolitFi-Trend profitieren. Politiker werben aktiv um Krypto-Stimmen, ein potenziell entscheidender Faktor, um Unentschlossene zu beeinflussen. Diese politische Landschaft macht den neuen Memecoin nach eigener Einschätzung äußerst relevant und bereit für eine große Verbreitung.

Weitere Informationen zum Solciety Presale findest du auf der offiziellen Website.

