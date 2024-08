So erleichtert Radix den Einstieg in Web3 und DeFi

Radix startet heute das neue Projekt RadQuest, eine nach eigenen Angaben fesselnde und lehrreiche Web3-Onboarding-Plattform, die vollständig für das Smartphone geeignet ist. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem digitalen Produktstudio ustwo, bekannt für das preisgekrönte Spiel Monument Valley, soll RadQuest einen einfachen, komfortablen und interaktiven Zugang zu den Web3- und DeFi-Angeboten von Radix bieten.

RadQuest führt die Nutzer dazu durch eine Reihe von Onboarding-“Quests” zum besseren Verständnis bei der Nutzung von Web3 und DeFi. Als motivierender Anreiz werden dabei 20 US-Dollar in Token an die Teilnehmer verteilt. Zusätzlich bekommen Teilnehmer “RadGems”, diese können gratis in “RadMorph”-NFTs umgewandelt werden, die als Sammlerstücke an Wert gewinnen können.

Startschuss der Breakout2024-Kampagne

RadQuest ist der nächste große Schritt in der #Breakout2024-Kampagne von Radix, in die nach eigenen Angaben erhebliche Ressourcen für Entwicklung und Marketing investiert wurden, um das Benutzererlebnis in der Web3-Welt zu verbessern. Mit der kürzlich aktualisierten Radix Wallet, die die mobile Nutzung von dApps ermöglicht, können Nutzer RadQuest auf mobilen Geräten und Desktop-Browsern erleben.

Ziele von RadQuest

RadQuest soll mehr als nur die Anzahl der Wallets oder Transaktionen erhöhen. Es geht den Entwicklern darum, Nutzern eine bessere Web3-Erfahrung zu bieten und ihnen zu zeigen, wie die Tools von Radix Web3 und DeFi sicherer, einfacher und zuverlässiger machen.

Engagement und Belohnungen

Bei der Einrichtung von Konten, dem Staking von XRD und der Nutzung dezentraler Börsen werden die Teilnehmer von Jetty, einem virtuellen Führer, begleitet. Jetty war eines der Schlüsselelemente bei der Zusammenarbeit mit dem digitalen Produktionsstudio ustwo. Ziel ist es, auch Einsteigern, die noch keine enthusiastischen Krypto-Nutzer sind, das Gefühl zu geben, sich bei ihren ersten Schritten ins Web3 sicher und professionell unterstützt zu fühlen.

Über 20 US-Dollar in XRD lassen sich zudem durch das Abschließen von RadQuest verdienen und ein Empfehlungsprogramm belohnt zusätzlich Freunde und Familie mit einem US-Dollar in XRD.

Fortschritt und Zukunftsaussichten von Radix

Seit dem Start der Radix-Technologie auf dem Mainnet vor neun Monaten hat das Ökosystem laut eigenen Angaben ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Projekte wie Ignition und SuperStaking haben das Total Value Locked (TVL) signifikant erhöht.

Allein das Projekt Ignition steigerte den Radix-TVL innerhalb von zwei Wochen um 76 Prozent, was mehr als 20 Millionen US-Dollar entspricht. Die erste Runde des SuperStaking war nach eigenen Angaben innerhalb von 90 Minuten vollständig abonniert und trug weitere 7,5 Millionen Dollar zum TVL bei. Eine zweite Runde ist geplant.

Zusätzlich haben Kampagnen wie TokenTrek die Nutzerzahlen und On-Chain-Transaktionen gesteigert. Hierdurch erreichte Radix über 100.000 Wallet-Downloads monatlich und mehr als 330.000 On-Chain-Transaktionen.

Mit einem 10-Millionen-Dollar-Ökosystemfonds unterstützt Radix Entwickler und innovative Projekte. Hier sind für 2024 noch einige weitere Maßnahmen geplant, um Radix zu erweitern und von einem Zustrom neuer Nutzer zu profitieren.

Weiterhin haben dApps wie CaviarNine, DefiPlaza, Ociswap, Trove und Weft Finance geholfen, dass Radix über 30 Millionen Dollar TVL angesammelt hat. Dank der entwicklerfreundlichen Struktur sieht sich Radix als ideale Plattform, um sichere Assets zu erstellen. Dies habe Meme-Coins im Ökosystem zum Leben erweckt.

Die wichtigsten Etappen der Breakout-Roadmap 2024 auf einen Blick:

Radix Connect für mobile Endgeräte ist verfügbar

Radix startet eine 14 Millionen US-Dollar SuperStaking Initiative

Radix lanciert ein 10 Millionen-US-Dollar Ökosystem

Radix bringt mit Token Trek eine Belohnungsplattform auf den Weg

Arculus Wallet unterstützt XRD

Crypto EQ Report stellt eine bullische Prognose für die Zukunft von Radix auf

Project ignition startet und BTC und ETH sind dort nach nur zwei Wochen ausverkauft

Maya Protocol integriert $XRD für Cross-Chain Swaps

Copper integriert XRD, um den Zugang für institutionelle Anleger zu erleichtern

Bereit für die nächste Phase der Breakout2024-Kampagne

RadQuest soll nun als nächster Baustein eine wesentliche Erleichterung beim Nutzer-Onboarding schaffen, sodass Entwickler sich auf ihre Anwendungen konzentrieren können. Zukünftige Entwicklungen umfassen eine vollständig dezentrale, Seed-Phrase-freie Benutzererfahrung und dezentrale Multi-Faktor-Authentifizierung.

Mit der Einführung von Radix Connect Mobile und dem Start von RadQuest will Radix jetzt die nächste Phase seines Wachstums einläuten und die Breakout2024-Kampagne fortsetzen. Das RDX Works-Team wird RadQuest bei Token2049 in Singapur bewerben und die Lösungen von Radix demonstrieren.

Weitere Informationen zu RadQuest gibt es auf der offiziellen Website. Starte deine Reise auf Radix noch heute.

Weitere Informationen findest du im Radix-Brandhub

