So können Anleger vom Hype um KI profitieren

So können Anleger vom Hype um KI profitieren

Dienste wie ChatGPT oder Google Bard haben Künstlicher Intelligenz den Weg in die Breite der Gesellschaft geebnet. Plötzlich ist KI greifbar geworden und immer mehr Menschen nutzen die Tools als praktische Helfer in ihrem Alltag. Der KI-Hype treibt zudem die Nachfrage auf technologischer Seite voran.

Beispiel Nvidia-Aktie: So lukrativ sind KI-Investitionen für Anleger

Ein Beispiel dafür ist das US-Unternehmen Nvidia, das führender Anbieter auf dem Gebiet des KI Computing und der Herstellung von Hochleistungschips für entsprechende Anwendungen ist. Schon ein Blick auf den Kurs der Nvidia-Aktie verdeutlicht eindrucksvoll, welches Potenzial auch Investoren der KI zuschreiben.

So war das Papier von Nvidia im Oktober 2022 noch für weniger als 110 US-Dollar je Aktie zu haben. Inzwischen notiert der Kurs bei knapp 780 US-Dollar. Damit hat sich der Wert in weniger als 1,5 Jahren um mehr als 600 Prozent erhöht. Für Investoren ist die Nvidia-Aktie damit zu einem der lukrativsten Investments an den US-Börsen geworden.

Von Worldcoin bis Fetch.ai: 5 spannende KI-Token

Doch auch im Kryptosektor steigt die Nachfrage von Kryptowährungen im Umfeld Künstlicher Intelligenz kontinuierlich. AI Token wie Worldcoin, Render, Singularity.net, Injective oder auch Fetch.ai stehen bei Anlegern hoch im Kurs und haben in den vergangenen Monaten enormes Wachstumspotenzial gezeigt.

Manche der KI-Token, die Investoren bei Anycoin Direct komfortabel kaufen können, dürfte noch eine vielversprechende Zukunft bevorstehen, da sie spannende Anwendungsszenarien bieten, wie ein kurzer Überblick zu den Use Cases der genannten Token zeigt.

Worldcoin: Eine neue Form des Identitätsnachweises

Im Zentrum von Worldcoin steht die World ID, wobei es sich um ein neues, datenschutzfreundliches Identitätsnetzwerk handelt. Weltweit können Nutzer vollständig digital den Nachweis ihrer Person erbringen, ohne dabei ihre Privatsphäre aufzugeben. Dafür verwendet das System Zero-Knowledge-Beweise. Alles was Nutzer dafür benötigen, ist ein Smartphone und die World App, die in den Stores von Android und Apple heruntergeladen werden kann. Zur Identifikation auf Worldcoin wird ein physisches Bildgebungssystem mit einem Screening des Auges verwendet, das den Namen Orb trägt. Die biometrische Identifikation kann dabei mit einem Kryptozahlungssystem, dem Worldcoin-Token (WLD) verknüpft werden. Hinter dem Projekt steht übrigens niemand geringeres als Sam Altmann, der CEO von Open AI.

In den vergangenen Wochen hat der Kurs von WLD bereits eine starke Rallye verzeichnet. Noch im September letzten Jahres kostete der Token 1 US-Dollar. Heute beträgt der Preis bereits knapp 8 US-Dollar. In den nächsten Jahren könnte der Kurs in Regionen von 30 US-Dollar vordringen, schätzen die Analysten von coincodex.com in ihrer Prognose.

Im vergangenen Jahr hat auch das Kryptoprojekt Render einen Vorstoß in den Bereich von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen gewagt. Das verteilte GPU-Rendernetzwerk, das auf der Ethereum Blockchain basiert, will Künstler und Studios, die Rechenleistung benötigen, mit Mining-Partnern zusammenbringen, die ihre GPU-Fähigkeiten bereitstellen. Investoren, die an Render interessiert sind, könnten den RNDR-Token kaufen.

Auch dieses Kryptoprojekt profitiert aktuell massiv vom KI-Boom. So ist der Kurs von RNDR von einem Niveau von 1,3 US-Dollar im September 2023 in weniger als einem halben Jahr auf knapp 8 US-Dollar geklettert. Ein bemerkenswertes Wachstum von mehr als 500 Prozent. Coincodex prognostiziert, dass der Kurs noch in diesem Jahr die 10 US-Dollar-Marke durchbrechen wird und sieht langfristig Preisziele bei knapp 30 US-Dollar.

SingularityNET: KI-Dienste selbst erstellen

Im Fokus von SingularityNET steht ein offener Marktplatz, der es Entwicklern ermöglicht, neue KI-Dienste zu erstellen, zu teilen und zu monetarisieren. Nutzer haben direkt Zugriff auf die neuen Anwendungen und können nach KI-Tools suchen, diese testen und kaufen. Dafür kann der native Token der Plattform namens AGIX verwendet werden.

Das Team von SingularityNET ist zudem selbst in der KI-Forschung tätig und hat unter dem Namen „Sophia“ einen eigenen Roboter entwickelt, der die menschliche Sprache versteht. Zudem wurde ein KI-Framework entwickelt, mit dem Künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau und darüber hinaus etabliert werden soll.

Zu Jahresbeginn war der AGIX Token noch für rund 0,3 US-Dollar zu haben. Inzwischen hat sich der Preis innerhalb weniger Wochen mehr als verdoppelt und notiert aktuell bei mehr als 0,7 US-Dollar. Laut Prognose von coincodex.com wird der Preis noch in diesem Jahr die Marke von 1 US-Dollar erklimmen.

Injective: Konzipiert für die Finanzwelt

Bei diesem spannenden Vorhaben ist eine KI-basierte, offene Layer-One-Blockchain das Herzstück, die DeFi-Anwendungen der nächsten Generation unterstützt. Dazu zählen Spot- und Derivatebörsen. Injective stellt für diese Zwecke ein vollständig dezentrales On-Chain-Orderbuch zur Verfügung. Die dezentrale Cross-Chain-Brückeninfrastruktur von Injective ist zudem kompatibel mit Ethereum, IBC-fähigen Blockchains und nicht EVM-Chains wie Solana.

Weiterhin gehört zum Portfolio eine Smart-Contract-Plattform der neuesten Generation, die erweiterte Interchain-Fähigkeiten bietet. Der Proof-of-Stake-Konsensmechanismus ermöglicht superschnelle Transaktionen von mehr als 10.000 pro Sekunde. Bereits heute kann Injective auf mehr als 100 Projekte verweisen und verfügt über eine Gemeinschaft mit mehr als 150.000 Mitgliedern.

Der Kurs des nativen INJ-Token hat kürzlich die Schwelle von 40 US-Dollar durchbrochen, nachdem der Coin vor einem Jahr noch für 3 US-Dollar gehandelt wurde. Bis 2030 erwartet coincodex.com einen Preisanstieg auf 140 US-Dollar.

Fetch.ai: Das große KI-Labor

Nicht zuletzt sollten Anleger bei den attraktiven KI-Token einen Blick auf Fetch.ai werfen. Schon lange vor dem aktuellen KI-Hype wurde das Projekt 2017 gegründet und zwei Jahre später auf Binance gestartet. Fetch.ai kann als KI-Labor beschrieben werden, das durch seine offene Struktur besticht, in der dezentrale Netzwerke für maschinelles Lernen entwickelt werden, um eine neue Kryptoökonomie aufzubauen.

Eine Besonderheit ist zudem, dass es keiner Befugnisse bedarf, um sich zu verbinden und auf die Datensätze zuzugreifen. Damit ist Fetch.ai im besten Sinne demokratisch konzipiert und folgt den Ursprüngen der Kryptotechnologie. Die Anwendungsszenarien von Fetch.ai reichen von der Optimierung bestehender Handelsdienste im DeFI-Sektor, über Transportnetze (etwa für Reisen und Verkehr) bis hin zu intelligenten Energieversorgungsnetzen.

Der Kurs des Fetch.ai-Token hat aktuell einen neuen Rekordpreis erreicht und ist auf knapp 1,48 US-Dollar gestiegen. Noch vor wenigen Monaten lag der Preis hingegen bei nur 0,2 US-Dollar. Nach der Prognose von coincodex.com wird der Preis noch in diesem Jahr über 2 US-Dollar steigen und kann langfristig 4 US-Dollar erreichen.

KI-Token jetzt auf Anycoin Direct kaufen

Die fünf genannten Beispiele zeigen das unglaubliche Potenzial von KI-Token für Anleger. Alle diese Kryptowährungen lassen sich sehr sicher und komfortabel über Anycoin Direct kaufen. Leser von BTC-ECHO, die sich jetzt anmelden und die Token bei der renommierten Kryptobörse kaufen, erhalten zusätzlich 10 Euro in die persönliche Wallet.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden