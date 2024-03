Mit dem Kauf von Satoshis kann sich jeder Bitcoin leisten. Bei Anycoin Direct gibt es diese jetzt kostenlos. Sie könnten in Zukunft stark an Wert gewinnen.

So kannst du dir 20.000 Satoshis bei Anycoin sichern

Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Monaten schnell gestiegen. Die Euphorie um die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs und das anstehende Halving-Event, das nur alle vier Jahre stattfindet, treiben den Preis. Vor kurzem erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch und stieg erstmals über 73.000 Dollar gestiegen.

Doch der hohe Preis wirkt auf manche Investoren, die noch keine Bitcoins gekauft haben, auch abschreckend. Sich einen ganzen Bitcoin zu kaufen, ist für viele unerschwinglich. Selbst mit einem guten Gehalt und einer hohen Sparquote scheint es für viele derzeit unerreichbar, jemals einen Bitcoin zu besitzen.

SATS bei Anycoin Direct: Der günstige Einstieg in Bitcoin

Doch muss man deshalb ganz auf Bitcoin verzichten? Die Antwort lautet eindeutig: Nein. Denn auch der Kauf von Satoshis (SATS), der kleinsten Einheit von Bitcoin, kann durchaus lukrativ sein. Die Bezeichnung SATS ist angelehnt an den Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto, dessen wahre Identität bis heute nicht bekannt ist.

Manche wissen vielleicht gar nicht, dass sich auch nur ein Teil von Bitcoin auf Kryptobörsen wie Anycoin Direct kaufen lässt. Damit wird Bitcoin fast für jeden erschwinglich, unabhängig davon, ob der Kurs bei 20.000 US-Dollar, 70.000 US-Dollar oder 100.000 US-Dollar steht.

Wert von Satoshis bereits extrem gestiegen

Doch wie viel ist ein Satoshi genau wert, von denen es bei Anycoin Direct derzeit 20.000 SATS als exklusiven Neukundenbonus gibt? Jeder Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Ein SAT sind damit 0,00000001 Bitcoin. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von etwa 70.000 Dollar entspricht das einem Wert von 0,07 Dollar-Cent.

Das klingt zunächst nach relativ wenig. Jedoch ist der Wert des Satoshis in den vergangenen 15 Jahren seit der Einführung des Bitcoins enorm gestiegen und könnte dies auch in Zukunft tun.

Die unglaubliche Wertentwicklung von BTC

Dafür muss man sich nur vor Augen halten, dass auch ein ganzer Bitcoin einmal sehr günstig war. In seinen Anfängen konnten Bitcoins für wenige Cent erworben werden. Populär geworden ist eine Transaktion aus dem Jahr 2010. Damals kaufte der Programmierer Laszlo Hanyecz zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins. Was nur etwa einem Betrag von 30 US-Dollar entsprach, wären heute etwa 700 Millionen US-Dollar. Hätte Hanyecz die Bitcoins behalten, statt sie für ein Mittagessen auszugeben, wäre er heute ein sehr reicher Mann.

Selbst ein paar Jahre später gab es Bitcoins immer noch relativ günstig. 2015, vor weniger als 10 Jahren, kostete ein ganzer Bitcoin weniger als 200 Dollar. Und auch wer erst 2020 einen Bitcoin gekauft hat, musste dafür zum günstigen Zeitpunkt noch weniger als 4.000 Dollar ausgeben.

Inzwischen jedoch ist Bitcoin auf ein Vielfaches dieses Preises gestiegen. Die Beispiele zeigen, wie stark die Kryptowährung in einer relativ kurzen Zeitspanne an Wert gewonnen hat. Und wer hätte, als Bitcoin noch 1 US-Dollar kostete, tatsächlich gedacht, dass er einmal für mehr als 70.000 US-Dollar gehandelt werden würde.

Gibt es bald 2 Pizzen für 10.000 Satoshis?

Deshalb sollten Anleger auch das Potenzial von Satoshis als kleinste Bitcoin-Einheit nicht unterschätzen. Als Bitcoin nur 1 US-Dollar kostete, war ein SAT so wenig wert, dass es sich kaum greifen lässt. Ein Taschenrechner liefert dafür die kryptische Formel 1E-8. Ein Satoshi im aktuellen Wert von 0,07 Cent ist hingegen schon deutlich greifbarer. Und die 20.000 SATS, die Anleger bei Anycoin Direct derzeit erhalten, wenn sie eine Kryptowährung ihrer Wahl über den Handelsplatz erwerben, entsprechen bereits jetzt 14 US-Dollar.

14 US-Dollar klingt für dich immer noch nach wenig? Dann erinnere dich an das Pizza-Beispiel. Für die 20.000 SATS könntest du heute ein Mittagessen kaufen, ähnlich wie der Programmierer im Jahr 2010. Doch ist das wirklich eine gute Idee?

Aus 14 US-Dollar könnten 1.000 US-Dollar werden

Sollte der Bitcoin seine Wertentwicklung der vergangenen Jahre weiter fortsetzen, lautet die Antwort eindeutig: Nein. Denn je höher der Bitcoin-Kurs steigt, desto mehr ist auch ein Satoshi in Zukunft wert. Vor dem Hintergrund der immer weiter anhaltenden Verknappung des Angebots an neu in Umlauf kommenden Bitcoins mit jedem Halving sowie der insgesamt stark steigenden Nachfrage bei Investoren durch Errungenschaften wie den Spot ETF, könnte der Bitcoin-Preis weiter massiv steigen.

Manche Analysten halten vor diesem Hintergrund einen BTC-Preis von 1 Million US-Dollar auf absehbare Zeit durchaus für möglich. Nehmen wir an, dass Bitcoin tatsächlich dieses Niveau erreicht, würde auch der Wert eines Satoshis massiv zunehmen. Sicherst du dir mit deiner kostenlosen Anmeldung bei Anycoin Direct heute 20.000 SATS, könnten diese dann bereits 200 US-Dollar wert sein. Das wäre ein schöner Betrag, den du ohne viel Aufwand erhalten kannst.

Und wer weiß, wie hoch Bitcoin in Zukunft tatsächlich steigen kann. Sollte Bitcoin sogar auf 5 Millionen US-Dollar steigen, was manche Analysten ebenfalls für möglich halten, wäre der Bonus von Anycoin Direct umgerechnet sogar 1.000 US-Dollar wert.

Jetzt 20.000 SATS als Bonus bei Anycoin Direct holen

Dieser exklusive Neukundenbonus von 20.000 SATS für Leser von BTC-Echo lässt sich über diesen Link beanspruchen. Alles, was du dafür tun musst, ist, sich jetzt auf Anycoin Direct anzumelden und eine Kryptowährung deiner Wahl zu kaufen.

