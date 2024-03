Memecoins haben Investoren in den zurückliegenden Wochen unglaubliche Gewinne beschert. Während alle über das neue Bitcoin-Rekordhoch sprechen, fallen die Preissprünge in diesem Segment der Kryptowährungen noch weit höher aus. Von der Euphorie profitiert auch der Solana-Memecoin BONK, den du bei Anycoin Direct jetzt kostenlos bekommen kannst.

BONK: Ein Community-Token für Solana

Wer auf der Suche nach einem Memecoin mit starker Community im Solana-Netzwerk ist, kommt an BONK nicht vorbei. In kurzer Zeit ist es der Münze mit Hundemotiv gelungen, zahlreiche Investoren hinter sich zu vereinen.

Schon mit kleinem Budget können Anleger ihr Portfolio mit einer beträchtlichen Menge des Tokens bereichern. Trotz enormer Kurszuwächse in den vergangenen Monaten ist BONK immer noch vergleichsweise günstig zu haben.

So notiert der Token aktuell in Bereichen von rund 0,00002 US-Dollar. Und wer sich dazu entscheidet, in wenigen Minuten ein Konto bei der Kryptobörse Anycoin Direct zu erstellen, kann für kurze Zeit sogar 300.000 BONK komplett kostenlos bekommen.

Eine Alternative zu Dogecoin und Shiba Inu

Auch wenn die Kryptowährung auf den ersten Blick viele Parallelen zu anderen erfolgreichen Memecoins mit Hundemotiv wie Dogecoin und Shiba Inu zeigt, wäre es falsch, BONK als bloße Kopie abzustempeln.

Ein wesentlicher Unterschied ist, dass BONK auf der Solana-Blockchain beheimatet ist und nicht auf Ethereum angesiedelt, wie etwa Shiba Inu. Zudem betont BONK wie kaum eine andere Kryptowährung den Gemeinschaftsgedanken.

Frischer Wind für Solana-Netzwerk

Dies wird auch daran sichtbar, dass beachtliche 50 Prozent des Gesamtangebots der Kryptowährung an die Solana-Community abgegeben werden. Nach dem Zufallsprinzip zählen Entwickler, Künstler und NFT-Sammler zu den Begünstigten. Also genau diejenigen, die für die Aktivität auf der Blockchain und deren Weiterentwicklung verantwortlich sind.

Ein weiteres Ziel von BONK ist es, die dezentralen Kryptobörsen im Solana-Netzwerk zu beleben, was bereits mit großem Erfolg gelungen ist. Auch BONK hat einen Anteil daran, dass das Solana-Netzwerk zuletzt zu alter Stärke zurückgefunden hat, was vom enormen Preiszuwachs des SOL-Tokens unterstrichen wird.

Und nicht zuletzt hat sich BONK als Handelsmünze für alle Solana-basierten D’Apps etabliert.

BONK-Kurs mehr als 11.000 Prozent explodiert

Das Kaufinteresse an BONK auf Kryptobörsen wie Anycoin Direct zeigt sich am enormen Wertzuwachs des Memecoins in den vergangenen Monaten, der die hohe Nachfrage widerspiegelt. So zeigen Zahlen von coinmarketcap.com, dass der Kurs von BONK allein in den vergangenen sechs Monaten um mehr als 11.000 Prozent gestiegen ist.

Unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegt BONK in diesem Zeitraum damit auf einem starken zweiten Platz. Auch insgesamt ist die Bewertung von BONK dank des enormen Interesses auf Käuferseite zuletzt auf knapp 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.

BONK hat noch viel Potenzial

So beeindruckend die genannten Zahlen sind, stehen die Chancen gut, dass BONK das in diesem Monat erreichte neue Allzeithoch nochmals übertreffen wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei BONK noch um eine relativ junge Kryptowährung handelt, die erst Ende 2022 gelauncht wurde.

Hinzu kommt das sehr bullische Marktumfeld. Der Bitcoin-Kurs hat bereits ein neues Rekordhoch erreicht, obwohl das Halving als wichtiger Katalysator noch gar nicht stattgefunden hat. Das ist ein Novum und könnte darauf hindeuten, dass eine weitere parabolische Bewegung im Jahresverlauf noch bevorsteht, die möglicherweise sogar bis 2025 anhält. Auch die Altcoin-Season hat noch viel Potenzial, wenn man berücksichtigt, dass einige der bekanntesten Token noch nicht ihre Rekorde aus dem vergangenen Bullenmarkt geknackt haben.

Vor diesem Hintergrund, könnte es eine sehr kluge Entscheidung sein, sich bei Anycoin Direct jetzt BONK zu sichern. Noch dazu, wo das Angebot auf Anycoin Direct komplett gratis ist.

Jetzt BONK gratis bei Anycoin Direct holen

Dieser exklusive Neukundenbonus von 300.000 BONK für Leser von BTC-Echo lässt sich über diesen Link beanspruchen. Alles, was du dafür tun musst, ist, sich jetzt auf Anycoin Direct anzumelden und eine Kryptowährung deiner Wahl zu kaufen.

