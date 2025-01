Skygate Token: So soll die Luftfahrt nachhaltig verändert werden

Die Luftfahrtbranche ist eine Branche mit enormem Wachstumspotential. Sie steht jedoch auch vor vielen Herausforderungen. Erhöhung von Sicherheitsstandards, als auch erforderliche Digitalisierungen sind wichtige Themenschwerpunkte der nächsten Jahre. Einer der wichtigsten Aspekte für Sicherheit in der Luftfahrt ist die qualifizierte Ausbildung von flugbetrieblichem Personal (Piloten, Flugbegleiter, Luftfahrzeugtechniker). Gerade in diesem Bereich fehlt es an erforderlicher Digitalisierung!

Ein innovatives Projekt namens Skygate Token möchte dabei die Schlüsselrolle spielen. Mit einem innovativen Ansatz verbindet Skygate Blockchain-Technologie, Extended Reality (XR) und “Real World Assets”, um die Luftfahrtindustrie nachhaltig zu transformieren.

Ein Projekt mit greifbaren Vorteilen

Skygate Token ist mehr als nur eine Kryptowährung, sondern auch eine Plattform für Innovationen. Die begrenzte Anzahl von 10 Milliarden Token unterstreicht den exklusiven Charakter dieses Projekts, das darauf abzielt, die dringendsten Herausforderungen der Luftfahrtbranche zu lösen. Hohe Kosten, ineffiziente Prozesse und ein Mangel an Digitalisierung gehören zu den Problemen, denen sich Skygate widmet.

Dank der Blockchain-Technologie sollen manipulationssichere Trainingsdaten bereitgestellt, Kosten gesenkt und Effizienz gesteigert werden. Von digitalen Trainingslösungen für Piloten und Crewmitglieder über immersive 3D-Luftfahrterlebnisse bis hin zu einer Kostenersparnis von bis zu 50 Prozent bei der Finanzierung von Pilotenausbildungen – Skygate bietet Lösungen, die sowohl für private als auch kommerzielle Anwender einen echten Mehrwert schaffen sollen.

Nachhaltigkeit trifft Stabilität

Besonders erwähnenswert ist die Integration von Sachwerten und deflationären Mechanismen. Regelmäßige Token Burns und Reinvestitionen aus den Gewinnen sollen eine stabile Grundlage für das langfristige Wachstum und die Wertsteigerung des Tokens schaffen. Diese Ansätze sollen Skygate zu einem nachhaltigen Investment machen, das sowohl auf Innovation als auch auf Stabilität setzt.

Mit einem erfahrenen Führungsteam, bewährten Partnerschaften und der Einhaltung der MiCAR-Standards sieht sich Skygate bestens aufgestellt, um die Luftfahrtindustrie nachhaltig zu prägen. Das Projekt eröffne neue Möglichkeiten in einem Markt mit enormem Potenzial. Nach eigenen Angaben finanzieren über 98 Prozent der Airlinepiloten ihre Ausbildung privat. Das ist ein globaler Milliardenmarkt, in dem Skygate eine Vorreiterrolle einnehmen könnte.

Zusätzlich sollen Airlines von den erheblichen Kosteneinsparungen bei der Ausbildung ihres flugbetrieblichen Personals profitieren. Die Verbindung von Qualität, Effizienz und moderner Technologie mache Skygate zu einer attraktiven Lösung für Unternehmen und Privatpersonen.

Jetzt Teil des Erfolgs werden

Der Vorverkauf des Skygate Token startet am 15. Februar 2025 – mit einem beachtlichen Rabatt von 95 %. Bereits ab einer Investition von 100 Euro können Anleger am Projekt teilhaben. Neben der Aussicht auf langfristige Wertsteigerungen bietet Skygate eine Vielzahl realer Anwendungsfälle, die den Token zu einem integralen Bestandteil der Luftfahrtindustrie machen. Einige reale Anwendungsmöglichkeiten verspricht Skygate bereits mit Start des Presale am 15. Februar 2025.

Skygate Token könnten deine Eintrittskarte in die Zukunft der Luftfahrt sein. Besuche die Website, abonnieren den Newsletter und sichere dir deinen Zugang. So kannst du in die Transformation einer der spannendsten Branchen unserer Zeit investieren.

Website mit frischem Auftritt

SKYGATE hat im Herbst 2024 zudem einen Soft-Launch für den Skygate Token durchgeführt. Das Ziel von 100 Millionen Token wurde erreicht.

Skygate hat die daraus gewonnenen Erfahrungen bereits umgesetzt. So wurde die Website komplett neugestaltet und für einzelne Zielgruppen eigene Bereiche gestaltet, um das Projekt so einfach und übersichtlich wie möglich darstellen zu können.

Es wurde intensiv daran gearbeitet, das Verständnis über das Projekt deutlich zu erhöhen und wesentliche Bereiche einfacher darzustellen, um noch mehr Vertrauen in das Projekt zu schaffen.

MICAR-Standards und Airdrop

Skygate hat im Herbst auch intensiv daran gearbeitet, alle Auflagen der MiCAR und zuletzt die Auflagen der am 29. November 2024 veröffentlichten Durchführungsverordnung (EU) 2024/2984 zur MiCAR erfolgreich umzusetzen.

Seit 30. Dezember 2024 ist die MiCAR Teil II (andere Kryptowerte als vermögenswertreferenzierte Token oder E-Geld Token) anwendbar, auf welche sich auch der Skygate Token als Utility Token bezieht. Ab 30. Dezember 2024 konnte man bei der zuständigen Behörde das neue MiCAR konforme Whitepaper einreichen. Skygate hat ihr neues Whitepaper direkt am 30. Dezember 2024 eingereicht und wird das gemäß MiCAR überarbeitete Whitepaper in Kürze veröffentlichen.

Skygate hat auch die über die Website zugängliche Kaufplattform für den Skygate Token überarbeitet, um den Kauf noch einfacher und übersichtlicher zu gestalten.

Am 1. Februar 2025 startet Skygate mit einem groß angelegtem Airdrop. 10 Millionen Einheiten von Skygate Token zu je 1.000 SKYG werden gratis an die Community verteilt. Willst du dabei sein? Nähere Informationen dazu auf der SKYGATE Website.

Weitere Informationen findest du im Skygate Brandhub

