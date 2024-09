Skygate Token: So investierst du in die Digitalisierung der Luftfahrt

Skygate Token: So investierst du in die Digitalisierung der Luftfahrt

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Am 15. September ist es so weit: Der Presale des Skygate Tokens startet. Mit einem durchdachten Finanzierungsmodell, klaren Entwicklungsplänen und realen Anwendungsszenarien verspricht der Skygate Token nicht nur attraktive Renditechancen. Anleger sollen die Möglichkeit erhalten, Teil eines innovativen Projekts zu werden, das die Zukunft der Luftfahrtindustrie mitgestalten will.

Wer steckt hinter dem Skygate Token?

Der Skygate Token wird von der Skygate Network Holding GmbH, einem Unternehmen mit Sitz in Wals, Österreich, herausgegeben. Die Geschäftsführung und das Team bestehen aus Experten mit langjähriger Erfahrung in der Luftfahrt und Technologieentwicklung. CEO Gerhard Wimmer, der über 27 Jahre Erfahrung in der Branche verfügt, führt das Unternehmen an. Er wird unterstützt von einem hoch qualifizierten Team, darunter Finanz-, Marketing- und IT-Experten. Hervorzuheben sind verschiedene strategische Partnerschaften, mit Unternehmen, welche für die Projekt- und Tokenentwicklung verantwortlich sind, sowie namhafte Berater wie Hubert Gorbach, der ehemalige österreichische Vizekanzler und Verkehrsminister.

Die Skygate Network Holding hat mehrere Jahre damit verbracht, ihre Technologien in einem Modellbetrieb in Salzburg zu testen und zu entwickeln. Dieser Modellbetrieb generierte nach eigenen Angaben bereits Umsätze im siebenstelligen Bereich und zeige das Potenzial des Unternehmens, innovative Lösungen in die Luftfahrtindustrie einzubringen.

Das Skygate Projekt: Die digitale Transformation der Luftfahrt

Das Hauptziel des Skygate-Projekts ist die Digitalisierung der globalen Luftfahrtindustrie durch den Einsatz von Extended Reality (XR)-Technologien. Diese Technologien, die Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR) umfassen, sollen es ermöglichen, die Luftfahrtindustrie in eine neue Ära der digitalen Transformation zu führen. Das Projekt sieht die Schaffung einer digitalen 3D-VR-Welt vor, in der kommerzielle und private Nutzer weltweit auf Dienstleistungen und Produkte zugreifen können.

Eine der herausragenden Komponenten dieses Projekts ist die Entwicklung eines Kompetenzzentrums für die Schulung von Luftfahrtpersonal. Dies soll nicht nur zu einer Verbesserung der Ausbildung von Piloten und Flugbegleitern führen, sondern auch zur Etablierung von Testzentren. Dort sollen Luftfahrtunternehmen und technische Dienstleister die neuen digitalen Technologien auf ihre Praxistauglichkeit überprüfen können.

Der Skygate Token steht im Mittelpunkt des Ökosystems

Mit der Einführung des Skygate Tokens wird ein weiteres Ziel des Unternehmens verfolgt: Die Schaffung einer eigenen Kryptowährung, die als zentrales Zahlungsmittel für die Dienstleistungen und Produkte innerhalb der digitalen Skygate-Welt fungiert. Der Token ist nicht nur ein Spekulationsobjekt, sondern verspricht reale Nutzungsmöglichkeiten im gesamten Skygate-Ökosystem.

Das Gesamtvolumen des Skygate Tokens beträgt 10 Milliarden Token, wobei der Vorverkauf in mehreren Batches stattfindet. In der Presale-Phase 1, die sich an frühe Investoren richtet, werden die ersten 1 Milliarde Token zu einem Preis von nur 0,005 Euro pro Token angeboten. Dieser Preis steigt schrittweise an, sodass Investoren, die frühzeitig einsteigen, von erheblichen Preisvorteilen profitieren können.

Eine interessante Besonderheit des Skygate Tokens ist die geplante Token-Burn-Strategie. Das Unternehmen plant, regelmäßig Token zu verbrennen, um die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token kontinuierlich zu reduzieren. Dadurch soll eine exponentielle Preissteigerung des Tokens erreicht werden, da die Nachfrage steigt, während das Angebot sinkt.

Das sind die Vorteile für die Community

Die Skygate Community steht im Zentrum des Projekts. Mit insgesamt 7 Milliarden Token wird der Großteil der Token der Community zugutekommen. Ein Reward- und Bonus-Programm bietet zusätzliche Anreize, sich aktiv an der Entwicklung und Verbreitung des Skygate Tokens zu beteiligen. Nutzer können von Belohnungen, Airdrops und exklusiven Vorteilen profitieren, wenn sie die Vision des Unternehmens unterstützen.

Darüber hinaus haben die Investoren die Möglichkeit, am Wachstumspotenzial teilzuhaben. Die Token, die an das Team und die Partner des Projekts vergeben werden, sind über mehrere Jahre gesperrt, was eine nachhaltige Preisentwicklung unterstützt und verhindert, dass es zu einem schnellen Ausverkauf kommt.

Die Roadmap: Ein klarer Plan für die Zukunft

Der Skygate Token folgt einem bereits festgelegten Entwicklungsplan, der das Vertrauen in das Projekt stärken soll. Seit 2020 wurden zahlreiche Schritte unternommen, um das Projekt vorzubereiten. Dazu gehören die Entwicklung eines umfassenden Konzepts, die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen und die Einreichung des Projekts bei der Finanzmarktaufsicht.

Der Start der offiziellen Presale-Phase am 15. September steht unmittelbar bevor. Zu diesem Zeitpunkt werden die ersten Token an Investoren verteilt. Nach Abschluss der Presale-Phase und mit dem Beginn der Public-Sale-Phase haben Tokenbesitzer Zugang zu verschiedenen Leistungen von Skygate. Mit Projektfortschritt werden laufend neue Leistungen für die Tokenbesitzer freigeschaltet und die Entwicklung des digitalen Skygate-Ökosystems fortgesetzt, während strategische Allianzen mit Technologieanbietern geplant sind. Alle Leistungen stehen mit Abschluss des Projektes zur Verfügung.

Warum jetzt in den Skygate Token investieren?

Die Kombination aus einem innovativen Geschäftsmodell, klaren Entwicklungsplänen und dem erfahrenen Expertenteam machen den Skygate Token zu einer interessanten Investitionsmöglichkeit. Skygate verpflichtet sich zudem, jährlich 50 Prozent der Gewinne in das Projekt und den Ausbau des Ökosystems zu reinvestieren. Die verfügbaren Leistungen für die Luftfahrtindustrie, darunter vor allem für die Airlines, sollen jährlich weiter ausgebaut werden. Damit wird die Nachfrage hochgehalten und auf der anderen Seite wird laufend die Anzahl der verfügbaren Token reduziert.

Die Token-Burn-Strategie, die klare Fokussierung auf die Community und das Potenzial, die Luftfahrtindustrie durch digitale Technologien zu transformieren, bieten nach Unternehmensangaben eine seltene Gelegenheit für Investoren, sich frühzeitig an einem zukunftsträchtigen Projekt zu beteiligen.

Investoren, die an Kryptowährungen interessiert sind, können durch einen frühen Kauf bereits vor dem Start an den Handelsbörsen erste Buchgewinne aufbauen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden