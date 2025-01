Trotz wachsender ETH-ETF-Zuflüsse und einer allgemein bullishen Stimmung am Krypto-Markt will Ethereum von neuen Allzeithochs noch immer nichts wissen. Nachdem die Euphorie über Donald Trumps Wahlsieg ETH im November über die Marke von 4.000 US-Dollar befördert hatte, fiel der Kurs erst diese Woche wieder fast an sein Ausbruchsniveau zurück.

On-Chain-Daten zeigen, warum das Momentum gegen Ethereum gerichtet zu sein scheint. Offenbar haben Trader auf der weltweit größten Krypto-Börse Binance ihre Wetten gegen ETH gesetzt und unterdrücken damit den Kurs. So war die “ETH Taker Buy/Sell Ratio” laut CryptoQuant seit November 2024 überwiegend negativ, was auf ein höheres Volumen von Verkäufen gegenüber Käufen hinweist. Tatsächlich erreichte dieses Verhältnis im vermeintlich bullishen Zeitraum Niveaus, die seit August 2023 nicht mehr gesehen wurden.

Die Taker Buy/Sell Ratio auf Binance deutet auf massive ETH-Verkäufe zwischen Anfang November und Ende Dezember. Quelle: CryptoQuant

Diese Metrik unterstreicht das bearishe Sentiment vieler Trader, das vermutlich für den verhaltenen Jahresstart verantwortlich ist. Auf der anderen Seite könnte sie eine Bodenbildung im ETH-Kurs signalisieren, da sich bei historischen Sentiment-Tiefs nicht selten ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis ergibt, insbesondere unter der Annahme, dass Ethereum in den nächsten Monaten von der Trump-Präsidentschaft profitieren könnte.

Steigende Funding-Raten seit Anfang Januar untermauern diese Perspektive. Sie deuten auf einen Zustrom von Kaufinteresse hin, da Marktteilnehmer einen Kursanstieg erwarten und Long-Positionen eröffnen.

Warum dies mit dem bevorstehenden Amtsantritt Donald Trumps zusammenhängen könnte und wie Ethereums DeFi-Ökosystem davon profitiert, zeigt der aktuelle BTC-ECHO Ethereum Report. Er behandelt unter anderem:

Wie bullish Trumps DeFi-Investitionen sind

Warum institutionelle Investoren vermehrt auf Ethereum setzen könnten

Welchen Hürden sich ETH dabei stellen muss

Der Report analysiert Trumps DeFi-Aktivitäten und leitet daraus mögliche Pläne des designierten US-Präsidenten für Ethereum und dessen Netzwerk ab.