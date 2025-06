In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ripple (XRP) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart hat XRP mit dem jüngsten Abverkauf die 200-Tage-EMA erreicht – ein technisch bedeutsames Niveau, das nun als potenzielle Unterstützung fungiert. Die dabei entstandene markante rote Vektorkerze, ein häufiges Merkmal starker Abwärtsbewegungen, deutet auf eine kurzfristige Marktüberreaktion hin, die erfahrungsgemäß zeitnah teilweise oder vollständig wieder korrigiert wird.

Die aktuelle Tageskerze beginnt bereits, einen Teil dieser Bewegung zu retracen, ein erstes Signal für eine mögliche technische Erholung. Sollte es XRP gelingen, den darüberliegenden 50-Tage-EMA zu überwinden, öffnet sich der Weg in Richtung der nächsten markanten Liquiditätszone oberhalb der 2,30-US-Dollar-Marke. Dort liegt eine ausgeprägte Konzentration offener Short-Positionen, die bei entsprechender Aufwärtsdynamik potenziell liquidiert werden könnten.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) stützt dieses Szenario mit einer klaren Abschwächung des negativen Momentums. Auch der RSI (Relative Strength Index) liefert ein positives Signal, indem er die bullishe Trendlinie von unten nach oben durchschneidet, ein Hinweis auf eine wachsende Kaufbereitschaft im Markt.

XRP Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Widerstandsbündel im Fokus – Short-Übergewicht könnte zur Chance werden

Im 4-Stunden-Zeitrahmen steht XRP unmittelbar vor einem bedeutenden technischen Widerstandsbündel: Der 50er-, 200er- und 800er-EMA liegen eng beieinander und bilden gemeinsam eine komplexe Hürde für den Kursverlauf. Ein Durchbruch dieser Zone könnte ein starkes Signal darstellen, das weiteres Aufwärtspotenzial freisetzt.

Auch in diesem Zeitfenster zeigt der MACD ein rückläufiges negatives Momentum, ein potenzieller Vorbote für eine bullishe Trendwende. Parallel dazu signalisiert der RSI mit dem Bruch seiner abwärtsgerichteten Trendlinie eine erste Bestätigung einer Erholung.

Die Liquidationsdaten (unten links im nachfolgenden Chart) ergänzen das Bild: In den unteren Preisregionen wurden nahezu alle Long-Positionen bereits liquidiert. Das aktuell dominierende Short-Delta signalisiert ein klares Ungleichgewicht zugunsten der Short-Seite. Sollte der Kurs an Dynamik gewinnen, könnten genau diese überhebelten Short-Positionen das Ziel eines potenziellen Short Squeeze werden, was die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken würde.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

XRP befindet sich technisch betrachtet an einer spannenden Schnittstelle. Die Reaktion auf die rote Vektorkerze in Kombination mit den sich stabilisierenden Indikatoren und dem massiven Short-Übergewicht schafft die Voraussetzung für eine Erholungsrallye, vorausgesetzt, die gleitenden Widerstände können überwunden werden.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.