Um das Wachstum des Projektes anzuregen, stockt Radix seine Fördermittel für das Ökosystem auf 10 Millionen US-Dollar auf (250 Mio. XRD). Damit unterstützt man ehrgeizige Gründer, die mit ihren Apps das Web3-Ökosystem revolutionieren und zementiert weiterhin seinen Ruf als Community zentriertes Projekt, welches die Spitze der Layer-1-Blockchains erobern möchte.

Unterstützungen für Gründer sind seit Beginn eine Priorität des Projektes. In diesem Sinne schüttete Radix seit der Einführung des ersten Förderprogramms (im Februar letzten Jahres) bereits über eine halbe Million USD an die Entwickler und Nutzer der Community aus.

Jetzt stockte man den Ökosystemfonds, welcher in 3-Kategorien unterteilt ist, auf 250 Millionen XRD auf. 170.000 US-Dollar gehen dabei in die “Booster-Grants”, 90.000 US-Dollar werden an Projekte und Individuen ausgegeben, die Meilensteine erreichen. Weitere 20.000 US-Dollar gehen an Entwickler.

So inkubiert man im Rahmen des “Radix Foundry Programms” vielversprechende dApps, die dem Ökosystem ein überdurchschnittliches Wachstum an Nutzern, TVL und On-Chain-Aktivitäten bringen.

Die Kategorien für dezentrale Apps umfassen:

Kreditplattformen, Lending & Borrowing,

Real World Assets (RWA),

Yield-Derivative,

NFTs und NFT-Trading,

Launchpads,

Stablecoins und Collateralized Debt Positions (CDP),

Liquid Staking und Restaking.

Projekte, die an Radix Foundry teilnehmen, können zusätzlich zu 250.000 US-Dollar an Fördermitteln, technische, Business- und Marketing-Unterstützung von RDX Works erhalten.

Erfahre mehr über das Foundry-Programm von Radix.

Die Booster-Grants von Radix im Detail

Radix stockt Booster-Zuschüsse um das 10-fache auf (von 15.000 auf 160.000 US-Dollar für auserwählte Projekte). Diese Fördermittel helfen Teams, von der Idee zu einem Start-up im Seed-Stadium zu gelangen und decken 4 Bereiche ab. Teams können jedes Stipendium einmal sowie eine Gesamtfinanzierung von bis zu 160.000 US-Dollar erhalten. Bei den verschiedenen Boostern handelt es sich um:

Der MVP Booster – 5.000 US-Dollar in XRD

Dieser Zuschuss ist für diejenigen, die gerade einen ersten MVP (Minimum Viable Product) ihrer dApp im Radix Stokenet (Testnet) oder als Beta-Version im Radix Mainnet erstellen. Ein Minimum Viable Product (MVP) ist ein Produkt mit ausreichenden Funktionen, um erste Kunden anzulocken und eine Produktidee in einem frühen Stadium der Entwicklung zu validieren.

Der Launch-Booster – 15.000 US-Dollar in XRD

Sobald ein Team sein MVP getestet und den MVP-Booster in Anspruch genommen hat, kann es sich für den Launch-Booster bewerben. Im Rahmen von diesem Booster wird das Produkt dann erstmals im Babylon Mainnet gestartet.

Der Verfeinerungs-Booster – bis zu 50.000 US-Dollar in XRD

Im Rahmen des Refine-Boosters verbessern Teams ihre dApps und bereiten sich auf die Bewerbung für den Growth-Booster (optional) vor. Teams können sich direkt für den Growth-Booster bewerben, oder aber sobald sie bereit sind.

Der Growth Booster – bis zu 140.000 US-Dollar in XRD

Der Growth Booster unterstützt Teams dabei, ihre Startphase zu erreichen. Teams stellen sich dabei dem “RDX Works Ecosystem Investment Team” vor. Sie müssen einen überzeugenden Plan zur Erreichung ihres Wachstumsziels vorlegen (sowohl in Bezug auf die Produktentwicklung als auch auf das Geschäft und das Marketing). Darüber hinaus müssen sie einen detaillierten Finanzplan vorlegen, um ihren Zuschussantrag zu untermauern.

Die Teams können zusätzliche Mittel beantragen, um einen Teil der Kosten für ihre Code-Audits zu decken.

Bewirb dich noch heute für Fördermittel

Unterstützung für Meilensteine, Fundraises und Entwickler

Seit dem Babylon-Mainnet ist das Feiern von Erfolgen bei Radix eine Priorität. Deshalb werden, neben den Boostern, auch die Meilenstein-Belohnungen erweitert. Diese wurden im Rahmen des ersten Ecosystem Fund im Februar angekündigt. Eine Liste von zu erreichenden Meilensteinen wird jedes Quartal im Radix-Blog veröffentlicht. Projekte haben die Möglichkeit, diese zu verwirklichen und eine oder mehrere der vierteljährlichen Meilenstein-Belohnungen zu erhalten.

Darüber hinaus werden neue Belohnungen für Projekte eingeführt, die auf Radix aufbauen und Gelder sammeln. Sie erhalten eine Belohnung von bis zu 10 % des eingesammelten Betrags in XRD-Tokens, bis zu einer Obergrenze von 50.000 US-Dollar.

Ohne eine starke Community kann ein Ökosystem nicht wachsen. Deshalb können von jetzt an Teilnehmer entlohnt werden, die aktiv neue Projekte anwerben. Projekte, die sich für ein Stipendium bewerben, können angeben, dass sie empfohlen wurden. Der Empfehlende kann für jedes Team, das für ein Stipendium ausgewählt wurde, 500 US-Dollar in XRD gewinnen.

Letztlich erhalten Entwickler Förderungen für die Erstellung von Tools oder andere Ökosystemprojekte. Zögere nicht, dich für einen Zuschuss/Förderung zu bewerben. Wenn du unsicher bist, welchen Zuschuss du genau beantragen sollst, dann fülle einfach das Formular aus. Das Investment-Team wird sich dann mit dir in Verbindung setzen und die passende Prämie oder den richtigen Zuschuss für dein finden.

Weitere Informationen findest du im Radix-Brandhub

