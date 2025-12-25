Auf der Las Vegas Sphere wird Werbung für den Memecoin Pudgy Penguins gemacht. Das stützt den PENGU-Kurs.

Mit einem spektakulären Auftritt auf der legendären Las Vegas Sphere – ein Kugel-förmiger Veranstaltungsort in Las Vegas – hat Pudgy Penguins dem eigenen Ökosystem kurz vor Weihnachten ungewohnte Aufmerksamkeit verschafft. Während große Teile des Kryptomarktes unter Druck standen, sorgte die globale Markeninszenierung für frischen Gesprächsstoff – und lenkte den Fokus vieler Marktteilnehmer erneut auf den PENGU-Token. Die folgende Analyse ordnet ein, wie sich dieser Marketing-Impuls im aktuellen Kursbild, Momentum und Risikoprofil von PENGU widerspiegelt.

Pudgy Penguins (PENGU) Struktur & Kurs

In den letzten zwölf bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,008571 USD (Tief) und 0,009298 USD (Hoch) basierend auf den letzten sechs Vierstunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,009025 USD und damit über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,008709 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 568 Millionen USD und liefert Anlegern Kontext zur Bewertung des Coins im Krypto‑Markt.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (0,00902515 USD) und zeigt eine Abfolge leicht tieferer Hochs bei stabilen bis leicht höheren Tiefs, was auf eine kurzfristige Konsolidierung hindeutet. Unmittelbare Unterstützung liegt bei 0,008995 USD (aktuelles Kerzen‑Tief), stärkere Unterstützung bei 0,008571 USD; Widerstände bei 0,009241 USD und 0,009298 USD — Marktlage neutral bis leicht bärisch.

PENGU-Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei 51,21 und signalisiert neutrales Momentum ohne klare Überkauft/Überverkauft‑Struktur. Das Histogramm deutet auf nachlassende Abwärtsbeschleunigung hin, also leichtes Entschärfen des Verkaufsdrucks.

Pudgy Penguins Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt rund 0,000850 USD, was auf moderate, nicht-explosive Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in enger Konsolidierung, mit mittlerem Risiko für kurzfristige Schwankungen.

Kurzfristige Prognose und Fazit zu PENGU

Die kurzfristige Prognose für PENGU am 25.12.2025 ist neutral, mit leichtem bärischem Bias, da Kurs und EMA‑20 nahezu auf gleicher Höhe liegen. Wichtige Unterstützungen: 0,008995 USD und 0,008571 USD; unmittelbare Widerstände: 0,009241 USD und 0,009298 USD. Ein Ausbruch über 0,009300 USD könnte kurzfristig bullishes Momentum bis etwa 0,01050 USD aktivieren, während ein Bruch unter 0,00857 USD weitere Abgaben bis in den Bereich um 0,00780 USD wahrscheinlicher macht. Wenn du dich positionierst, nutze enge Risikokontrollen und setze Stop‑Loss unter 0,00857 USD.

Pudgy Penguins ist eines der bekanntesten NFT-Projekte aus dem Ethereum-Ökosystem und startete ursprünglich als Sammlung von 8.888 Pinguin-Avataren. Inzwischen hat sich das Projekt zu einer eigenständigen Web3-Marke mit Fokus auf Merchandising, Community-Aufbau und Mainstream-Adoption weiterentwickelt, wobei der Token PENGU als zentrales ökonomisches Bindeglied dient.

Empfohlenes Video Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt