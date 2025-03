Wer 2025 erfolgreich in Kryptowährungen investieren möchte, könnte auch einen Blick auf Presales werfen. Die folgenden Projekte scheinen vielversprechend.

Presales in 2025: Diese drei Projekte haben Potenzial

Krypto-Presales bieten Investoren die Möglichkeit, frühzeitig in vielversprechende Projekte einzusteigen, bevor diese an großen Börsen gelistet werden. Oft sind die Token in dieser Phase günstiger. Zudem gewähren viele Presales zusätzliche Vorteile und Chancen. Besonders innovative Konzepte oder eine starke initiale Nachfrage können das Wachstumspotenzial eines Projekts steigern – natürlich bei korrelierend steigenden Risiken.

Die folgenden drei Presales mit Potenzial könnten 2025 Potenzial haben – SOLX, BTCBULL und MEMEX.

1. Solaxy (SOLX)

Solaxy sorgt mit einem Krypto-Presale aktuell für Aufmerksamkeit. Bereits über 27 Millionen US-Dollar konnte das Projekt einsammeln – ein klares Zeichen für das wachsende Interesse der Community. Das Ziel ist ambitioniert: Solaxy will als erste Layer-2-Lösung für Solana fungieren und damit die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks erheblich verbessern.

Solana gilt im Jahr 2025 weiterhin als eine der führenden Layer-1-Blockchains und überzeugt mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit sowie einer engagierten Entwicklergemeinschaft. Dennoch gibt es Herausforderungen. Bei starker Auslastung kommt es zu Verzögerungen oder sogar Ausfällen, was in der Vergangenheit das Vertrauen einiger Nutzer belastet hat. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, setzt Solaxy auf Rollups.

Mit diesem Ansatz werden Transaktionen außerhalb des Mainnets zusammengefasst und anschließend als gebündelte Daten auf die Solana-Blockchain übertragen. Dies soll nicht nur für eine erhebliche Reduzierung der Gebühren sorgen, sondern auch die Transaktionsgeschwindigkeit weiter optimieren. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit des Netzwerks gewährleistet.

Die technische Entwicklung schreitet schnell voran. Solaxy integrierte zuletzt führende Wallets, um eine benutzerfreundliche Anwendung zu ermöglichen. Zudem wird eine eigene Bridge entwickelt, um den nahtlosen Transfer zwischen Solana, Ethereum und weiteren Blockchains zu gewährleisten. Ein weiteres Kernelement ist ein Token-Launchpad, um eigene Token effizient herauszugeben.

Zugleich gibt es auch einen Anreiz für Investoren im Staking von Solaxy. Mit einer Rendite, die bei über 150 Prozent APY liegen soll, bietet das Projekt derzeit attraktive Belohnungen für frühe Unterstützer. Wer SOLX noch rabattiert kaufen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT, BNB oder SOL gegen SOLX.

2. BTC Bull Token (BTCBULL)

BTCBULL kombiniert nach eigener Aussage das Beste aus zwei Welten: die virale Anziehungskraft von Memecoins mit der starken Marke Bitcoin. Innerhalb kürzester Zeit konnte das Projekt bereits 4 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln, was auf großes Interesse in der Community hindeutet.

Während BTC für viele Anleger eine stabile Anlage darstellt, suchen andere nach höherem Renditepotenzial. BTCBULL verfolgt hier einen einzigartigen Ansatz, indem es die Bekanntheit von Bitcoin mit spielerischen Meme-Elementen kombiniert. Das Projekt nutzt ein markantes Branding mit einem symbolträchtigen Bitcoin-Bullen und hebt sich dadurch von klassischen Meme-Projekten ab.

Ein zentrales Merkmal ist das Airdrop-Modell: Token-Inhaber erhalten in regelmäßigen Abständen echte Bitcoin-Ausschüttungen. Dabei orientieren sich die Belohnungen an Kursmeilensteinen bei BTC. Sobald Bitcoin bestimmte Preisniveaus überschreitet, werden BTC-Airdrops aktiviert. Der erste Schwellenwert liegt bei 150.000 US-Dollar, weitere Ausschüttungen erfolgen in 50.000-Dollar-Schritten.

Neben diesem Belohnungssystem verfolgt BTCBULL eine deflationäre Token-Strategie. Regelmäßige Token-Burns reduzieren das Gesamtangebot. Durch diese gezielte Verknappung könnte langfristig zusätzlicher Kaufdruck entstehen.

Der Presale bietet zudem attraktive Staking-Belohnungen mit einer jährlichen Rendite von nach eigenen Angaben über 100 Prozent APY. Interessierte können BTCBULL direkt über die Website erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und ETH oder USDT tauschen.

3. Meme Index (MEMEX)

Meme Index (MEMEX) bringt derweil im Jahr 2025 ein innovatives Konzept in den Kryptomarkt, indem es das Prinzip traditioneller ETFs auf Memecoins überträgt. Das Projekt ermöglicht Anlegern, breit gestreut in verschiedene Memecoins zu investieren, ohne sich für einzelne Coins entscheiden zu müssen. Durch diese Bündelung wird das Risiko einzelner Fehlentscheidungen reduziert, während gleichzeitig Chancen auf hohe Renditen bestehen bleiben.

Das wachsende Interesse am Presale zeigt, dass die Idee gut ankommt: Über vier Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Meme Index bietet zugleich von Beginn an mehrere thematische Indizes mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Während der Meme Titan Index auf etablierte Coins mit hoher Marktkapitalisierung setzt, enthält der Meme Moonshot Index spekulative Projekte mit großem Wachstumspotenzial. Zudem gibt es den Meme Midcap Index für eine Mischung aus neuen und mittelgroßen Projekten sowie den Meme Frenzy Index, der risikofreudige Investoren anspricht.

Der MEMEX-Token spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem. Neben der Möglichkeit, in die Indizes zu investieren, übernimmt er Governance-Funktionen. Token-Halter können über strukturelle Anpassungen der einzelnen Indizes abstimmen und profitieren laut eigenen Angaben von attraktiven Staking-Belohnungen bei rund 500 Prozent APY.

Die Teilnahme am Presale erfolgt über die offizielle Website, auf der MEMEX mit ETH, BNB oder USDT erworben werden kann. Nach der Verbindung des Wallets lässt sich der gewünschte Betrag einfach umtauschen. Da der Presale von Meme Index in weniger als zwei Wochen endet, ist etwas Eile geboten.

