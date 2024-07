Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Heute öffnet der Presale von Poodlana seine Pforten für Investoren, die sich die neue Kryptowährung bereits zu einem frühen Zeitpunkt sichern wollen. Der auf Mode fokussierte Memecoin möchte vor allem asiatische Käufer ansprechen. Deshalb wirbt Poodlana mit einem Pudelmotiv. Denn die Hunde sind in der Region ähnlich beliebt wie Krypto und Mode.

Der POODL-Token von Poodlana ist für 0,02 US-Dollar erhältlich und verspricht nach Angaben der Verantwortlichen denjenigen, die heute kaufen, eine Rendite von 169 Prozent, bis der Presale am 16. August endet. Dies soll allein durch die verschiedenen Preisstufen im Vorverkauf erreicht werden.

Poodlana vereint Pudel, Mode und Memes

Ziel ist es, dass ein Hype um Poodlana entsteht, der seinen Ursprung in Asien hat, und sich in absehbarer Zeit auf die ganze Welt ausbreitet. Die Hoffnung stützt sich auf Prognosen für den asiatischen Modemarkt. Demnach soll dieser bis 2029 einen Umsatz von einer halben Billion US-Dollar erwirtschaften. Insbesondere die aufstrebende Mittelschicht in Ländern wie China und Korea gilt als extrem modebegeistert.

Dabei sind es nicht nur Louboutin-Absätze und Burberry-Trenchcoats, die die Herzen von Trendsettern erobern. Das neueste Luxusaccessoire sind Pudel. K-Pop-Stars, chinesische Schauspieler und japanische Eiskunstläuferinnen zeigen regelmäßig die schönen Locken ihrer Pudel und beweisen damit, dass diese Rasse in ganz Asien beliebt ist.

In jedem dieser Länder gehört der Pudel zu den drei beliebtesten Hunderassen. Und da in Asien viele der großen Memecoins durchgestartet sind, sieht sich Poodlana mit seinem Marktauftritt bestens für einen großen Erfolg gerüstet.

Wie bei K-Pop soll sich das Interesse an Poodlana in kürzester Zeit auch im Westen ausbreiten: Prominente von Kim Kardashian bis Ringo Starr sind bekannte Besitzer von Pudeln und machen die USA und Europa zu einem vielversprechenden Markt für diese Hunde-Memes.

Beliebtes Hundemotiv neu interpretiert

Coins mit Hundemotiven nehmen im Kryptomarkt bereits seit Jahren eine wichtige Position ein (siehe DOGE und SHIB). Im Fall des Newcomers DOG hat sich der Kurs in nur einem Monat verzehnfacht. WIF von 2023 hat noch beeindruckendere Gewinne erzielt und beispielsweise einem Händler mit einem Einsatz von 20.000 Dollar mehr als 6 Millionen Dollar eingebracht.

Hundemünzen sind damit oftmals sehr erfolgreich und neue Kryptowährungen in diesem Segment haben ein großes Potenzial. Mit einer stilistischen Abweichung – dem Austausch eines Shiba Inu gegen einen Pudel – sieht sich Poodlana bereit, eine starke Nachfrage zu erzeugen, die in einem deutlichen Preisanstieg münden könnte.

Poodlana nur bis 16. August im Presale

Poodlana wird als “heißester neuer Meme Coin auf Solana” angepriesen und möchte vor allem mit dem niedrigen Presale-Preis von 0,02 US-Dollar Investoren anziehen.

POODL wird aber nur noch 29 Tage im Presale angeboten, bevor dieser am 16. August endet. Die Preise steigen dabei alle 72 Stunden. Mit diesem Mechanismus soll eine FOMO-Welle (Fear of missing out) bei Anlegern entstehen. Nach Abschluss des Presales soll POODL in weniger als 60 Minuten an einer DEX gelistet werden.

Besuche die offizielle Website, um mehr über Poodlana zu erfahren und POODL-Coins zu kaufen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden