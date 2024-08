Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Poodlana (POODL) ist ein neuer Hundetoken, der in der DeFi-Community und der Meme-Kultur im Internet schnell an Popularität gewinnt. Der 30-tägige Presale hat bereits viel Aufmerksamkeit erregt und 6,1 Millionen Token wurden verkauft. Der Preis pro Token liegt aktuell bei 0,0499 US-Dollar. Damit erhalten Käufer nach eigenen Angaben einen potenziellen Gewinn von mindestens 8 Prozent im Vergleich zum späteren DEX-Preis von 0,06 US-Dollar.

Der Countdown für den Start des POODL-Tokens auf Raydium – einer Plattform, die bekannt dafür ist, neue Coins in den Kryptomarkt zu bringen – läuft. Der Launch ist für den 16. August um 12 Uhr UTC geplant. Ein kürzlich geschlossener Deal mit einer der führenden Börsen weltweit soll einen zusätzlichen Hype um den neuen Memecoin auf der Solana-Blockchain entfachen.

Poodlana: Fintech und Design miteinander vereint

Poodlana kombiniert Fintech und modisches Design und verfolgt das Ziel, das Erscheinungsbild von Wallets zu revolutionieren. Doch was macht Poodlana besonders?

Der Token spricht gezielt den asiatischen Markt an, in dem Pudel als Luxusikonen gelten. Pudel sind seit den 1950er Jahren in der Haute Couture präsent und in Asien eine besonders beliebte Hunderasse. Heute sind sie auf den Laufstegen von Tiermodeveranstaltungen in Fernost zu sehen.

80 Prozent des Memecoin Tradings findet laut eigenen Angaben in Asien statt, und Poodlana richtet sich genau an diese Zielgruppe, indem es einen Token anbietet, der bei den Trendsettern der Region Anklang finden soll.

Poodlana möchte vom Wachstum im Modesektor profitieren

Während die Krypto-Welt auf den nächsten Bull Run wartet, sieht sich Poodlana gut positioniert. In Asien wird für den Modesektor bis 2029 ein Umsatzwachstum von 8,55 Prozent auf ein Marktvolumen von 520 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im August wird ein Zustrom von Token im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar erwartet, darunter 600 Millionen Dollar in XRP. Marktwirtschaftlich betrachtet könnten die Preise sinken, wenn das Angebot steigt. Poodlana setzt jedoch auf Exklusivität und möchte sich als ein limitiertes Designerstück unter den digitalen Assets präsentieren.

Ein Beispiel für die Marketingstrategie von Poodlana ist der Poodlana Weekly Meme Catwalk auf X, bei dem Teilnehmer 2.500 USDT gewinnen können, wenn sie ihre Unterstützung für das Projekt zeigen.

US-Politik könnte Interesse an Krypto steigern

Die Dynamik auf makroökonomischer Ebene wächst, da die politische Landschaft in den USA zunehmend positive Signale in Richtung Kryptowährungen sendet. Die Unterstützung von Donald Trump für eine nationale Bitcoin-Reserve und neue Krypto-Gesetze im Kongress könnten einen bevorstehenden Bull Run begünstigen. Poodlana könnte dabei nach eigener Einschätzung eine Schlüsselrolle spielen.

Der Markt für Memecoins hat eine Marktkapitalisierung von fast 50 Milliarden US-Dollar erreicht. Token wie MUMU und MINI zeigten das explosive Potenzial dieser Coins. Poodlana hebe sich jedoch durch seinen Fokus auf hochwertigen, von Pudeln inspirierten Luxus ab, der besonders im asiatischen Markt geschätzt werde.

Der Countdown für Poodlana läuft

Der Presale von Poodlana neigt sich dem Ende zu. Er begann am 17. Juli und endet am 16. August. Nur eine Stunde später soll Poodlana auf der Raydium DEX verfügbar sein, was sofortigen Zugang zu den POODL-Tokens ermöglicht.

Besuche die Poodlana Webseite, um jetzt noch am Presale teilzunehmen oder mehr über das Projekt zu erfahren.

