Polygon legt deutlich zu und hält sich über wichtigen Marken. Unsere Analyse zeigt, welche Kurszonen jetzt entscheidend sind.

Polygon im Aufwind: Steht POL vor der nächsten Aufwärtswelle?

Polygon meldet sich zurück. Der POL-Kurs legt heute um rund 12 Prozent zu, auf Wochensicht sogar um mehr als 30 Prozent. Gleich mehrere Entwicklungen greifen ineinander und verändern die Wahrnehmung des Projekts spürbar. Mit dem Start des sogenannten Open Money Stack positioniert sich Polygon als Infrastruktur für echten Zahlungsverkehr und rückt damit näher an Banken und Fintechs heran. Gleichzeitig sorgt eine überraschend hohe Token-Verbrennung dafür, dass POL erstmals als knapper werdendes Asset wahrgenommen wird. Verstärkt wird das Ganze durch ein wichtiges Netzwerk-Upgrade. Ist das nur ein kurzfristiger Impuls oder der Beginn einer nachhaltig neuen Phase für Polygon? Genau das schauen wir uns in dieser Kursanalyse an.

POL Struktur & Trend

In den vergangenen 24 Stunden hat POL deutlich zugelegt. Der Kurs bewegte sich in dieser Zeit zwischen einem Tief bei rund 0,127 US-Dollar und einem Hoch bei etwa 0,151 US-Dollar. Aktuell notiert POL bei 0,1466 US-Dollar und damit klar über dem Niveau von vor einem Tag, als der Kurs noch bei rund 0,130 US-Dollar lag. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 1,54 Milliarden US-Dollar.

Auffällig ist, dass sich der Kurs deutlich oberhalb seines kurzfristigen Durchschnittswerts hält. Zudem bilden sich seit dem Ausbruch höhere Hochs und höhere Tiefs, was auf eine klare kurzfristige Stärke hindeutet. Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich um 0,133 US-Dollar sowie knapp darunter bei rund 0,130 US-Dollar. Auf der Oberseite stößt der Kurs aktuell bei 0,151 US-Dollar an Widerstand, darüber rückt die Zone um 0,16 US-Dollar in den Fokus. Solange POL oberhalb des kurzfristigen Durchschnitts bleibt, überwiegt das positive Bild.

Momentum-Check

Das Momentum bleibt freundlich. Der Markt zeigt eine starke, aber noch nicht überhitzte Dynamik. Die Aufwärtsbewegung wirkt stabil und wird bislang nicht von klaren Schwächesignalen begleitet, was den aktuellen Trend stützt.

Volatilität & Risiko

Die Schwankungen haben zuletzt zugenommen, bewegen sich aber noch in einem gesunden Rahmen. Nach dem starken Anstieg konsolidiert der Kurs auf erhöhtem Niveau. Das spricht für eine angespannte, aber konstruktive Marktphase, in der kurzfristige Rücksetzer möglich sind, ohne den Trend sofort zu kippen.

Kurzfristige Prognose & Fazit

Kurzfristig bleibt der Ausblick für POL positiv, solange der Kurs oberhalb der Zone um 0,133 US-Dollar notiert. Hält dieses Niveau, sind weitere Anstiege wahrscheinlich. Ein Ausbruch über das jüngste Hoch bei 0,151 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,18 US-Dollar öffnen. Sollte POL jedoch unter 0,133 US-Dollar fallen, müsste mit stärkeren Schwankungen und einem Rücksetzer bis in den Bereich um 0,119 US-Dollar gerechnet werden.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

