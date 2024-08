Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Mit einer Kombination aus den bekannten Tamagotchis und modernen Play-2-Earn-Konzepten weckt PlayDoge bereits im viralen Presale Interesse in der Krypto-Community. 6 Millionen US-Dollar Raising Capital zeigen eine starke initiale Nachfrage und sind hier zweifelsfrei ein Statement im Marktsegment der Krypto-Presales.

Das Team kokettiert mit den ikonischen Spielzeugen, um den einstigen Kult um die Tamagotchis für mehr Wachstum im Kryptomarkt zu nutzen. Doch was genau ist PlayDoge eigentlich?

Die Beschreibung des Konzepts liest sich im Whitepaper wie folgt: „PlayDoge ist das ultimative mobile Play-to-Earn (P2E) Spiel, das das kultige Doge-Memory als virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil zum Leben erweckt. Sichern Sie sich Ihre $PLAY-Token im Vorverkauf, um Krypto zu verdienen, während Sie nostalgische 2D-Retro-Spieleabenteuer spielen!“

Ein näherer Blick auf das Projekt zeigt Investoren, was sie bei PlayDoge erwarten können und ob der Kauf im Presale interessant für sie ist.

PlayDoge: Memecoin forciert Tamagotchi-Comeback

In den 1990er Jahren erlebten digitale Haustiere ihren Höhepunkt in puncto Beliebtheit, als Tamagotchis die Herzen der Menschen im Sturm eroberten. Diese kleinen, tragbaren Geräte boten den Nutzern die Möglichkeit, ein virtuelles Haustier zu pflegen, zu füttern und zu unterhalten.

Der Erfolg der Tamagotchis basierte auf ihrer besonderen Mischung aus Verantwortung und Spielspaß. Durch die einfache Handhabung und die Möglichkeit, den Fortschritt mit Freunden zu teilen, entwickelten viele Menschen eine tiefe emotionale Bindung zu ihren virtuellen Begleitern. Diese Kombination führte dazu, dass eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen liebevoll ihre digitalen Haustiere betreute.

Direkt zum PlayDoge Presale

Nostalgie-Faktor vereint mit moderner Krypto-Technologie

Heute kehrt das Konzept in einer modernen Form zurück: PlayDoge. Das Play-2-Earn-Game verbindet das nostalgische Gefühl der Tamagotchis mit innovativer Krypto-Technologie. Auf der Plattform können Nutzer digitale Haustiere pflegen und in verschiedenen 2D-Minispielen Kryptowährungen verdienen. Die Integration von Web3-Technologie ermöglicht dabei schnelle und kostengünstige Transaktionen, was das Spielerlebnis weiter vertiefen soll.

Die wachsende Bindung der Spieler zu ihren PlayDoge-Haustieren führt dann bestenfalls zu einer steigenden Nachfrage nach dem nativen Token PLAY. Zumindest zielt genau darauf das Team ab.

PlayDoge bringt damit das vertraute Konzept der Tamagotchis in das Zeitalter der Blockchain, kombiniert Nostalgie mit modernen digitalen Anreizen und schafft eine neue Form des virtuellen Haustierbesitzes. Da Play-2-Earn auch 2024 für viele Gamer eine spannende Facette des Kryptomarktes ist, könnte PlayDoge auch von einem wachstumsstarken Marktsegment profitieren.

Das ist der PLAY Token

Der PLAY Token ist das zentrale Element bei PlayDoge und fungiert als primäre In-Game-Währung, die für Transaktionen und das Freischalten spezieller Funktionen verwendet wird. Nutzer verdienen PLAY, indem sie sich aktiv um ihre virtuellen Haustiere kümmern und Erfolge im Play-to-Earn (P2E) Spiel erzielen. Der Token hat nicht nur innerhalb des Spiels einen Wert, sondern kann auch auf dem Kryptomarkt gehandelt werden. Wer PLAY verdient, kann dann an den Börsen PLAY beispielsweise gegen BNB oder USDT swappen.

Im Play-to-Earn-Ansatz von PlayDoge ist der PLAY Token eng mit der Pflege des eigenen virtuellen Haustiers verknüpft. Spieler werden finanziell belohnt, wenn sie ihren PlayDoge gesund halten und in Mini-Spielen erfolgreich sind. Vernachlässigung kann jedoch dazu führen, dass das Haustier davonläuft oder stirbt. Dann gibt es natürlich keine PLAY Token. Spieler, die ihre Haustiere sorgfältig pflegen, maximieren ihre Belohnungen. Damit stimuliert der Mechanismus eine rege Beteiligung der Krypto-Gamer.

Für PLAY Token-Inhaber bietet die PlayDoge-App Zugang zur Bestenliste. Spieler sammeln Erfahrungspunkte (XP), indem sie die Bedürfnisse ihres Haustiers erfüllen und Mini-Spiele erfolgreich abschließen. Diejenigen, die die meisten XP sammeln, werden auf der Bestenliste belohnt und erhalten zusätzliche PLAY Tokens sowie exklusive Belohnungen.

Jetzt PLAY im Presale kaufen

Mit rund 6 Millionen US-Dollar Raising Capital haben bereits zahlreiche Anleger Gefallen an PlayDoge gefunden. Da der Preis alle paar Tage steigt, bauen Früh-Investoren schon vor dem Handelsstart Buchgewinne auf. Hier könnte sich aus dieser Perspektive also eine zeitnahe Analyse von PlayDoge lohnen.

Wer PLAY im Token-Swap gegen ETH, USDT oder BNB kauft – alternativ sind auch Zahlungen mit Kreditkarte möglich –, kann direkt im Anschluss am Staking partizipieren. Dies ist über Ethereum und der Binance Smart Chain möglich – mit einer aktuellen Staking-Rendite von 70 bis 80 Prozent APY.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden