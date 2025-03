Pilot Zone: So profitierst du beim Trading mit den neuesten Token

Mit der Pilotzone von Phemex erhältst du einen direkten Zugang zu innovativen Krypto-Projekten, profitierst von frühzeitigen Handelschancen, einfacher On-Chain-Nutzung und flexiblen Hebelstrategien. Erfahre jetzt, was dich erwartet.

Was ist die Pilot Zone im Perpetual Trading?

In der Pilot Zone von Phemex dreht sich alles darum, dir einen transparenten und direkten Zugang zu hochinnovativen Krypto-Projekten zu bieten. Hier stellt ein Expertenteam sorgfältig ausgewählte Perpetual Contracts zusammen, die es dir ermöglichen, frühzeitig in aufkommende und trendige Tokens zu investieren. Durch diese kuratierte Auswahl erhältst du nicht nur exklusive Einblicke in neue Projekte, sondern auch die Chance, von frühen Kursbewegungen zu profitieren, bevor sie vom breiten Markt erkannt werden.

Die Pilot Zone wurde speziell dafür entwickelt, dir als Trader eine Umgebung zu bieten, in der du sowohl mit bewährten als auch mit aufstrebenden Produkten handeln kannst – immer mit dem Ziel, dir einen Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Markt zu verschaffen.

Warum solltest du in der Pilot Zone handeln?

Die Pilot Zone bietet dir eine Reihe von Vorteilen, die deinen Handelsalltag vereinfachen und deine Chancen auf attraktive Gewinne erhöhen:

Frühzeitige Chancen ergreifen

Du erhältst die Möglichkeit, von Launch Contracts für trendige Tokens zu profitieren. Sobald ein neues Projekt oder ein innovativer Token an den Start geht, kannst du als einer der Ersten handeln und so von potenziellen Kursgewinnen in der frühen Phase profitieren. Einfacher und intuitiver Handel

Bei Phemex musst du nicht erst komplexe Wallets einrichten oder komplizierte On-Chain-Aktionen durchführen. Der Handel in der Pilot Zone ist so gestaltet, dass er sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern einen schnellen und unkomplizierten Zugang ermöglicht – ideal, um direkt ins Geschehen einzusteigen. Hebelwirkung zur Gewinnsteigerung

Nutze die Möglichkeit, mit Leverage sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Dies gibt dir die Flexibilität, nicht nur von steigenden, sondern auch von fallenden Kursen zu profitieren. Mit der richtigen Strategie und einem guten Risikomanagement kannst du deine potenziellen Gewinne erheblich steigern. Benutzerfreundliche Oberfläche und transparente Informationen

Die Pilot Zone bietet dir ein übersichtliches Interface, in dem du alle wichtigen Informationen zu deinen offenen Positionen, abgeschlossenen Trades und deinem aktuellen Vermögensstatus findest. So behältst du stets den Überblick und kannst fundierte Entscheidungen treffen.

Wie gelangst du in die Pilot Zone?

Der Zugang zur Pilotzone ist einfach und intuitiv gestaltet. So kannst du vorgehen:

Zugang finden Logge dich in dein Phemex-Konto ein und navigiere zur Handelsoberfläche.

Klicke im Menü auf “Futures” und wähle im Dropdown-Menü den Punkt “Pilot” aus.

Beachte: Vor dem ersten Handel in der Pilot Zone musst du zwei kurze Fragen beantworten und der Risikoaufklärung zustimmen. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass du die potenziellen Risiken und Besonderheiten dieses speziellen Handelsbereichs vollständig verstehst. Schritt-für-Schritt-Handelsanleitung Schritt 1: Gelder transferieren

Überweise zunächst die gewünschten Beträge auf dein Pilot-Zone-Konto, um für den Handel vorbereitet zu sein.

Schritt 2: Handelsinstrumente auswählen

Wähle das Handelspaar aus, das deinen strategischen Zielen entspricht.

Schritt 3: Hebel einstellen

Lege den Hebel fest, der zu deiner Handelsstrategie passt – je höher der Hebel, desto größer ist das Gewinnpotenzial, aber auch das Risiko.

Schritt 4: Orderparameter festlegen

Bestimme den Preis und die Größe deiner Order, um deine gewünschte Position exakt zu definieren.

Schritt 5: Position eröffnen

Entscheide dich, ob du eine Long- oder Short-Position eröffnen möchtest, und starte deinen Handel. Überwachung deiner Trades Auf der speziellen Pilot-Handelsseite kannst du jederzeit den Status deiner offenen Positionen und Orders einsehen.

Alle deine Pilot-Vermögenswerte und Kontoinformationen findest du übersichtlich auf der Pilotkonto-Seite.

Transparente und feste Gebühren

Wenn du dich für Pilotzone entscheidest, erwarten dich keine Kostenüberraschungen Folgendes solltest du wissen:

Feste Gebührenstruktur Taker-Gebühr: 0,1 %

0,1 % Maker-Gebühr: 0,04 %

Diese klar definierte Gebührenstruktur hilft dir, deine Handelskosten besser kalkulieren zu können. Handelsrisiken Marktvolatilität:

Starke Preisschwankungen können während des Handels am Kryptomarkt eintreten.

Liquiditätsprobleme:

Bei manchen Projekten kann es vorkommen, dass nicht ausreichend Liquidität vorhanden ist. Dies kann es herausfordernd oder zeitaufwendig machen, Kaufen- und Verkaufen-Positionen auszuführen.

Delisting-Risiko:

Phemex behält sich das Recht vor, Projekte aus der Pilot Zone zu entfernen, falls diese als zu riskant eingeschätzt werden. Ein solches Delisting kann die Handelsmöglichkeiten für das betreffende Projekt drastisch einschränken. Risikomanagement und Transparenz

Phemex legt großen Wert darauf, dass du als Trader gut informiert und vorbereitet in den Handel startest. Die Risikoaufklärung und die einfache Handhabung der Plattform tragen dazu bei, dass du trotz der hohen Chancen stets auch die Risiken im Blick behältst.

Jetzt die Pilotzone von Phemex nutzen

Die Pilotzone von Phemex bietet dir als ambitioniertem Trader eine attraktive Möglichkeit, frühzeitig in innovative Krypto-Projekte zu investieren. Dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche, klarer Anleitungen und flexibler Hebelstrategien kannst du deine Handelsaktivitäten effizient und zielgerichtet steuern.

Mit einem klaren Risikomanagement und dem Zugang zu exklusiven Handelsmöglichkeiten steht dir ein spannendes Abenteuer im Perpetual Trading bevor. Starte jetzt in der Pilotzone und erlebe, wie sich deine Trading-Strategien in einer modernen und innovativen Umgebung entfalten können – immer mit dem Ziel, deine Renditen nachhaltig zu steigern.

Weitere Informationen und Neuigkeiten findest du auf der offiziellen Website von Phemex, wo regelmäßig Updates und zusätzliche Einblicke in die Funktionsweise der Pilot Zone bereitgestellt werden.

Weitere Informationen im Phemex Brandhub

