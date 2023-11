In den letzten vier Jahren ist Phemex zu einem der Top 5 Futures-Handelsplätze weltweit gemacht aufgestiegen. Nächster Halt: Neuer Token.

Mit einer globalen Gemeinschaft von 5 Millionen Nutzern und einem täglichen Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar spielt Phemex in der oberen Liga der Krypto-Exchanges. Wenn die Pläne des Unternehmens aufgehen, könnte es noch weiter gehen.

Mit Phemexia einen Schritt in die Dezentralität

Der Weg zum Phemexia Web 3.0 Ökosystem begann Monate vor dem 4. Jahrestag des Unternehmens. In einem bedeutenden Schritt integrierte Phemex dezentrale Elemente in seine Plattform und übernahm ein hybrides Exchange-Modell. Dieser Fokus auf die dezentrale Zukunft rückt die Community in den Vordergrund. Damit können auch Nutzer der Plattform von ihrem Erfolg profitieren.

Das hybride Exchange-Modell lockt Nutzer verschiedenster Interessen und bietet damit einen größtmöglichen Ansatz für alle. Denn die Nutzer können die Zuverlässigkeit zentralisierter Börsen genießen und gleichzeitig die Autonomie dezentraler Börsen nutzen. Folgende Vorteile bietet Phemex ihren Nutzern:

Engagement für Umsatzbeteiligung

Verwendung eines niederländischen Auktions-Mechanismus zur Bestimmung des fairen Werts der Phemex Token (PT)

Bereitstellung von Staking-Optionen für Governance-Zwecke.

Der kommende Token rundet das Paket ab.

Neuer Phemex Token (PT) im Fokus

Für den 30. November plant die Exchange ein Token Generation Event, bei dem die neuen PT herausgegeben werden. Mit dem “Phemex Token to the Moon” Event, einschließlich Airdrops und der zusätzlichen Auktion von Token, soll die neue Kryptowährung einen bestmöglichen Start hinlegen. Durch die Versteigerung will man sicherstellen, dass Nutzer die Token fair und zu passenden Preisen erwerben können. Wie das geht erfährst du hier.

Der Erwerb soll sich gleich doppelt lohnen. Denn direkt nach dem Start bietet Phemex hohe Renditen für das Staking von PT. PT-Inhaber erhalten nicht nur Zugang zu täglichen Dividenden, sondern auch zum vePT-Token und damit zu Governance-Rechten über Plattformoperationen, Wachstum, Partnerschaften und der Verwahrung durch die PhemexDAO.

Phemex Token: Der Zeitplan der Lancierung

Mit dem Phemex Token will die Exchange einen Schlüssel zum Web 3.0 Ökosystem ermöglichen. Mit ihm können Trader, fester Bestandteil der Börse werden. Durch Staking erhalten sie tägliche Dividenden und vePT für Governance-Zwecke. Phemex setzt auf robuste Tokenomics inklusive Burn-Mechanismus und eine langfristige Werterhaltung für die gesamte Community. Die Lancierung des Tokens erfolgt dabei in folgenden Schritten:

Die Phemex-Token-Auktion (am 28. November von 13:00-19:00 Uhr): Sichere deinen Anteil an PT durch eine spannende und gerechte Auktion. Um einen risikofreien Mechanismus zu gewährleisten, bietet Phemex eine 14-tägige Rückgabefrist.

Token-Generations-Event (am 30. November, 14 Uhr): Werde Zeuge von der Markteinführung des am meisten erwarteten Token des Jahres 2023. Phemex lädt dich ein, mit diesem historischen Start in die Zukunft des Handels einzusteigen.

Staking (am 30. November, 13 Uhr): Die Lancierung des Phemex-Tokens wird durch Staking verstärkt, wobei ein Teil der Gewinne für die Inhaber bereitgestellt wird. Hierdurch erzielst du zusätzliche Einnahmen, bis zu 1000 % APR und vergünstigte Handelsgebühren.

Du willst auch Teil von Phemex und dem Web-3-Ökosystem werden? Dann nichts wie ab zum Token-Sale!

