Zum Launch des Phemex-Tokens wartet beim “Phemex Token To The Moon Event” ein Monat voller Belohnungen, Überraschungen und Airdrops auf dich.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Auf dem Weg in die Dezentralisierung ist Phemex ganz vorne mit dabei. Konkret untergeht die Handelsplattform derzeit einer Transformation und wandelt sich in eine hybride DAO (das steht für Dezentrale Autonome Organisation). In Zukunft soll die Community (und damit Inhaber des Phemex-Token) an Projektentscheidungen teilhaben und einige entscheidende Vorteile genießen. DAOs sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Krypto-Bewegung.

So wird mithilfe von Phemexia, dem virtuellen Universum, Schritt für Schritt eine dezentrale Regierung implementiert und schon bald können Teilnehmer des Ökosystems und Inhaber des Tokens aktiv die Zukunft der Plattform mitbestimmen. Damit möchte man Erbauer, Partner und Stakeholder ermächtigen, wichtige Entscheidungen über die Plattform zu treffen und ein robustes Ökosystem auf die Beine zu stellen. Ganz im Sinne der Web3-Bewegung sollen diese natürlich auch gut dafür entlohnt werden.

Phemex durchgeht dabei gerade die vierte Phase des Pre-Minings. Die Handelsplattform beschloss allerdings, die Token für Phase 5 zu verbrennen und alle Gelder in die PhemexDAO-Schatzkammer zur dezentralen Verwaltung umzuleiten. Dies zeigt das Engagement, den Token-Inhabern ein starkes Fundament zu bieten und einen Token zu liefern, der langfristigen Wert hat. Doch aufgepasst, denn das ist nicht alles …

“Phemex Token To The Moon” mit Airdrop Tsunami als Vorgeschmack

Es wird noch besser: Das Phemex Token To The Moon Event beginnt und verspricht einen ganzen Monat voller aufregender Überraschungen und Belohnungen für die Community. Als Vorgeschmack auf den Launch entfesselt man einen Airdrop Tsunami mit einem massiven Preispool von 1.000.000 PT.

“Phemex Token to the Moon” ist eine einmonatige Veranstaltungsreihe mit der dazugehörigen Launch-Kampagne “Airdrop Tsunami”. Während des Events können Nutzer, die Missionen erfüllen, entsprechend ihrem Engangement Punkte erhalten. Die Punkte entsprechen zukünftigen Belohnungen in Form PT-Token.

Wie das funktioniert? Kinderlicht: Werde ein Inhaber von PSP und sammle Punkte durch Einzahlungen, den Handel und Freundschaftseinladungen auf Phemex. Du erhältst automatisch PT-Airdrops, die in der Zukunft in Token umgewandelt werden. Der exakte Zeitplan sieht dabei wie folgt aus:

Erfassungs-Zeitraum:

31. Oktober 2023 bis 19. November 2023

Snapshot-Zeitraum:

19. November 2023 bis 22. November 2023

Verteilung der Preise:

Ab dem 30. November (keine Sperrfrist, 100 % werden ausgeschüttet.)

PT: der Utility-Token für die hybride dezentrale Handelsplattform

Ein Jahr ist es nun seit der Geburt von Phemexia her. Seitdem kann das Projekt mit über 2.500 stolzen Inhabern des Phemex-Seelenpasses und einer dynamischen Community von 16.000 Mitgliedern auf beeindruckende Erfolge zurückblicken. Doch das Beste daran folgt erst jetzt: Das Ökosystem wird mit einem Utility- und einem Governance-Token vervollständigt.

Phemex sticht derzeit als die einzige Top-5-Börse ohne eigenen Token heraus. Dabei wartete man bis zum jetzigen Zeitpunkt ab, um ein starkes Fundament und starke Tokenomics aufzubauen. Das macht den Token letztlich zu einer lebensfähigen, langfristigen Option für seine Inhaber.

Und jetzt, endlich, lanciert man $PT als Ergebnis einer einzigartigen Vision von Dezentralisierung und hybrider Unternehmensstruktur. Inhabern des Tokens kommen in Zukunft einige entscheidende Vorteile zugute.

So teilt Phemex einen Teil der Einnahmen mit Token-Inhabern und machte diese zu einem starken Partner auf dem Weg zur Dezentralisierung. Als ERC20-Token auf der Blockchain wird PT darüber hinaus eine ganze Menge von weiteren Vorteilen und Funktionen freischalten, darunter Staking-Renditen, Trader-Belohnungen und Stimmen in der Phemex DAO Governance.

So bietet das Phemex To The Moon Event inklusive Airdrop Tsunami derzeit die beste Möglichkeit, einer starken und dynamischen Community beizutreten. Wenn auch du an Belohnungen, Gewinnspielen und Airdrops interessiert bist, dann besuche die offizielle Webseite von Phemex oder melde dich direkt bei Phemex Token To The Moon an.

