Eine Onboarding-Experience der besonderen Art: Phemexia, ein virtuelles Universum, erwacht. Hier gibt es Soulbound Token, Mitbestimmungsrechte, ein Giveaway in Höhe von 100 ETH und Krypto-Token für Teilnehmer.

Phemex gehört zu den führenden Krypto-Unternehmen und beweist das mal wieder, indem es die bestehende Handelsplattform in eine (hybride) dezentrale Organisation umwandelt. Diese Organisationsform nennt sich DAO und stellt ein bevorzugtes Modell für Projekte im Bereich der Kryptowährungen dar. Dabei zielt man darauf ab, die Gemeinschaft in Entscheidungen zu involvieren und die Früchte des Projektes mit Inhabern zu teilen. DAOs sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Krypto-Bewegung.

Und mit Phemex befindest du dich genau an der Spitze dieser dezentralen Bewegung. Im Rahmen der Umwandlung in eine Handelsplattform mit DAO-Elementen werden neue Mechanismen in die bestehende zentrale Handelsplattform integriert. Um das zu zelebrieren, ruft man ganz im Sinne des Web3-Geistes ein eigenes, transparentes und ganzheitliches Krypto-Universum ins Leben. Dieses nennt sich Phemexia und wächst gleichzeitig mit der Phemex DAO heran. Eine Onboarding-Erfahrung der besonderen Art!

Auf diese Weise wird Schritt für Schritt eine dezentrale Regierung implementiert. Schon bald können Teilnehmer des Ökosystems und Inhaber des Tokens aktiv an Entscheidungen des Projektes teilhaben. Das führt dazu, eine wachsende Gruppe von Erbauern, Partnern und Stakeholdern zu ermächtigen, wichtige Entscheidungen über die Plattform zu treffen und ein robustes Ökosystem auf die Beine zu stellen.

Interesse geweckt? Zur Seite von Phemex

Innovation: Phemex gehört seit Jahren zu den Top-Krypto-Börsen

Und auf den Hintergrund der Börse kannst du vertrauen. Phemex gehört bereits seit vier Jahren zu den Top-Fünfen der zentralen Handelsplattformen für Kryptowährungen. Das ist nicht zuletzt der Fall, weil das Gründungsteam bereits über ausgiebige Erfahrung im Aufbau effizienter und sicherer Handelssysteme für Wall Street verfügte.

So bietet man Nutzern bereits seit den Anfängen ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und Professionalität, das im Bereich des Krypto-Handels sonst nur schwer zu finden ist. Mittlerweile besteht das Team aus Krypto-Veteranen, die die Höhen und Tiefen der Branche gesehen haben und die Chance von Phemex erkennen, sich zu einer halb-zentralisierten Plattform zu entwickeln und Nutzer in eine neue Ära des Web 3 zu führen.

Doch eine verbesserte Organisationsform ist nicht alles und vor allem im Bereich des Krypto-Tradings ergeben sich derzeit einige spannende Innovationen. So macht die hybride Börse von Soulbound Token (kurz: SBT) gebrauch. Sie gehören zu einer der fortschrittlichsten Erfindungen und wurden sogar von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin hochgepriesen.

Sie sollen ein ausschlaggebender Eckpfeiler auf dem Weg in eine dezentrale Gesellschaft sein. Dabei ähneln sie in ihrer Funktionsweise NFTs (Non-fungible Token), sind im Gegensatz zu diesen allerdings nicht transferierbar. Sie eignen sich deshalb hervorragend, um Krypto-Konten, Erfahrungen oder andere Abzeichen (wie beispielsweise einen Lebenslauf) darzustellen.

Interesse geweckt? Zur Seite von Phemex

Phemex Soul Pass: werde Teil des Ökosystems und generiere $xPT

Der Phemex Soul Pass (PSP) ist ein Soulbound Token (SBT) und dient als On-Chain-Pass zu einer neuen Ära des dezentralisierten Web 3.0. Als erster Soulbound Token, der von einer großen Kryptowährungsbörse zur Dezentralisierung des Eigentums und zur Gewinnbeteiligung verwendet wird, ermöglicht PSP den Inhabern, eine Beteiligung an Phemex zu besitzen und aktiv an der Verwaltung teilzuhaben.

Dieser Soul Pass gewährt den glücklichen Inhabern einen verfrühten Zugang zu Phemex-Token in Form des Pre-Mining Events von $xPT. Das Event befindet sich derzeit im zweiten Abschnitt und die Schwelle für das Minten des Passes ist gesunken. Die Anforderung für das Handelsvolumen der letzten 30 Tage beträgt nicht mehr 100.000 US-Dollar, sondern mittlerweile nur noch 10.000 US-Dollar. Jetzt ist also der beste Zeitpunkt, um mitzumachen und sich den Phemex Soul Pass zu sichern, um dann automatisch für das 100-ETH-Event berechtigt zu sein. Dieses Event ist ein Giveaway in Höhe von 100 ETH, welches live übertragen wird.

Die Verlosung findet mithilfe von Chainlink direkt auf der Blockchain statt. Aufgepasst, denn es gibt einige besondere Gewinnmöglichkeiten, wenn du derzeit ein aktiver Trader auf Phemex bist. Der Livestream der 100-Eth-Verlosung findet am 31. August statt.

Phemex gab dabei bisher nur einige kurze Einblicke in den sozialen Medien. Sei deshalb noch heute in der Web3-Revolution ganz vorne mit dabei und sichere dir den Soul Pass.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden