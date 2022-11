Einer der meistgenutzten Cloud-Anbieter ist ausgefallen und ein Großteil der Ethereum-Nodes sucht nach einem neuen Host. OVHcloud und bitfly ermöglichen das Hosting in 33 Rechenzentren auf vier Kontinenten.

OVHcloud: Hosting von Ethereum-Nodes in der Cloud

Auf die Werte kommt es an

Mit dem Übergang vom Konsensverfahren Proof-of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS) hat Ethereum einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Er befreit die Nutzer:Innen von Hardwareanforderungen für Mining und senkt den Energieverbrauch von Ethereum um über 99 Prozent.

Zugleich folgte jedoch ein herber Rückschlag in Bezug auf die Dezentralisierung: Einer der meistgenutzten Cloud-Anbieter für das Node-Hosting, Hetzner, gab bekannt, dass jegliche Mining- oder Staking-Aktivitäten gegen seine Nutzungsbedingungen verstoßen.

OVHcloud und bitlfy bieten ein zu Hause für deine Nodes

Damit brauchen nun zehn Prozent der bereits laufenden Nodes einen neuen Host, und die Optionen zum Hosting neuer Nodes haben sich ebenfalls verringert. Wo also können Ethereum-Nutzer:innen ihre Nodes noch betreiben?

Um Abhilfe zu schaffen, ist bitfly, einer der größten Akteure im Ethereum-Umfeld, eine Partnerschaft mit dem europäischen Cloud-Anbieter OVHcloud eingegangen. OVHcloud hostet nicht nur bereits rund fünf Prozent aller Ethereum-Nodes, sondern erlaubt auch weiterhin, Nodes auf seiner Plattform zu hosten. OVHcloud hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte anzubieten, die SMART – Simple, Multilocal, Accessible, Reversible, Transparent – sind, was sich sehr gut mit den Werten der Ethereum-Community deckt.

Was gilt es zu beachten?

Insbesondere die Bare-Metal-Server von OVHcloud eignen sich für das Ethereum-Node-Hosting, da sie auch an sehr spezielle Anforderungen angepasst werden können und ein hohes Level an Sicherheit bieten. Da Ethereum ein dezentrales Netzwerk ist, ist auch die Verteilung der Standorte von Bedeutung. OVHcloud ermöglicht das Hosting in 33 Rechenzentren auf vier Kontinenten.

Echte Dezentralisierung kann nur erreicht werden, wenn auch die Nodes über die ganze Welt verteilt sind. Das bedeutet, dass der Betrieb eines Node zu Hause immer noch der Goldstandard für die Community sein sollte. Aber nicht jede:r ist in der Lage, für ausreichend Uptime zu sorgen, um einen Node zu Hause zu staken oder zu hosten. Für diese Nutzer:innen sind Ethpool, ein Non-Custodial Staking-Service, oder OVHcloud eine gute Wahl. Butta, CMO von bitfly.

Die Umstellung von PoW auf PoS hat den Weg für leicht zugängliche und nachhaltigere Kryptowährungen geebnet. Umso wichtiger ist es, einen Hosting-Partner zu wählen, der Staking nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich unterstützt. Die Ethereum-Community steht für Dezentralisierung und Datenschutz – Werte, für die auch der gewählte Cloud-Anbieter eintreten sollte.

Zur offiziellen Homepage von OVHcloud und bitfly.

