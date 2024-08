NFT 3.0: So kann man in Musik und Filme investieren

Die Digitalisierung hat die Musikbranche grundlegend verändert. Anstelle physischer Tonträger dominieren heute Streaming-Dienste den globalen Musikmarkt. Diese Umstellung hat die Vermarktung von Musik revolutioniert und neue Einkommensquellen erschlossen: Songrechte sind zu einem lukrativen Investitionsfeld geworden. GETREEL33 bietet Anlegern die Chance, davon zu profitieren.

Mit der Einführung des Content Performance Tokens (CPT), auch bekannt als NFT 3.0, eröffnet sich nun auch privaten Investoren eine besondere Gelegenheit. Sie können in große Projekte mit prominenten Musik- und Filmstars investieren und so Teil des Musik- und Filmbusiness werden.

Musik: Ein riesiges Potenzial für Investitionen

Musik ist mehr als nur Unterhaltung; sie beruhigt, tröstet und inspiriert uns 24/7 in allen Lebenslagen. Unabhängig von wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Veränderungen bleibt unser Bedürfnis nach Musik ungebrochen. 2023 verzeichnete der globale Streaming-Markt ein beeindruckendes Wachstum von 11,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet im siebten Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum.

Mit über 700 Millionen zahlenden Abonnenten und Top 50 Hits, die auf Spotify täglich über 20 Millionen Mal gestreamt werden, zeigt sich die ungebrochene Anziehungskraft dieses Mediums. Allein auf Spotify, das weltweit einen Marktanteil von 33 Prozent hält, generiert ein Song auf Platz eins der Charts täglich zwischen 50.000 bis 100.000 US-Dollar.

In Musikrechte namhafter Künstler investieren

Der aktuelle Boom in der Musikindustrie begeistert nicht nur Künstler und Plattenfirmen, sondern zieht auch institutionelle und private Investoren an. Durch den Kauf von Security Token, wie den Content Performance Token (CPT) von GETREEL33, können Anleger in wertvolle reale Vermögenswerte investieren, insbesondere in Musikrechte. Die CPT bieten eine sichere Möglichkeit, Anteile an geschützten und transparent verfolgbaren Musikrechten zu erwerben. Diese Rechte sind nämlich sowohl gesetzlich als auch verfassungsrechtlich geschützt.

Mit CPT können Künstler und Rechteinhaber ihre Werke zertifizieren, Rechte und Einnahmen effizient verwalten und schützen. Diese digitalen Vermögenswerte bieten dank Performance-basierter Auszahlungen und Nachfragepotenzial enorme und langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Im Vergleich zu klassischen Bild-NFTs bieten tokenisierte Musik-Hits viele zusätzliche Vorteile. Denn Musik lässt sich in Form von Videos nicht nur sehen, sondern auch hören und fühlen.

Namhafte Experten aus der Finanz- und Musikbranche stehen hinter GETREEL33

GETREEL33 AG, gegründet von David May und Thomas Hunziker, vereint über 20 Experten aus verschiedenen Bereichen. David May, eine Schlüsselfigur der “Pop/Dance”-Musikszene, arbeitete als Produzent, Co-Autor und Künstler mit Stars wie Snoop Dogg, Pitbull oder Bruno Mars.

Thomas Hunziker ist ein erfahrener Unternehmer, Investor, diplomierter Betriebswirt sowie eidgenössisch diplomierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter. Er bringt als ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung der UBS und der Deutschen Bank eine wichtige und wertvolle COO/CFO-Expertise in das Unternehmen ein.

Zum dynamischen Team von GR33 gehört auch Venus Brown, renommierter Produzent von Multi-Platin-Alben von Stars wie den Black Eyed Peas, Will.I.Am, Janet Jackson, Justin Timberlake, Timbaland und Nelly Furtado.

Dazu kommen Produzenten von Marvel-Filmen und Halftime Shows beim Super Bowl. Valentina Vistoli (mit 15 Jahren Erfahrung in der Musikpromotion bei SONY US) und weitere Experten wie Alexander Sachs, ein führender Blockchain-Architekt und Heiko Lube, ein Marketingexperte für den deutschsprachigen Raum. Dieses vielseitige Team verleiht dem Projekt eine einzigartige Dynamik.

Komfortabler Einstieg in Musik-Investments mit kostenlosem Lernprogramm

Der Einstieg in die Welt der Musik-CPTs ist einfach und erfordert keine technischen Vorkenntnisse. GETREEL33 bietet jedem CPT-Käufer ein kostenloses 33-tägiges Lernprogramm an, das umfassende Informationen über die Blockchain-Technologie und Musik-Token vermittelt. Eine eigene Wallet-Lösung ermöglicht den bequemen Kauf von CPTs per Banküberweisung oder Kreditkarte.

50 Prozent der Nettoerträge aus den Streaming-Einnahmen werden an die Inhaber der CPTs ausgeschüttet. Die anderen 50 Prozent fließen in Werbung, um langfristige Einnahmen zu erzielen und die Entwicklung des Musikhits zu sichern.

Das Team von GETREEL33 hat große Ziele. Es strebt eine dauerhafte Präsenz an der Spitze der Charts und eine führende Rolle im wachsenden Markt der Tokenisierung an. David May betont: “Wir sind sehr dankbar für unsere Community, die vielen Unterstützer und Investoren, sowie für die Unterstützung durch die ETH Zürich, eine der bedeutendsten Universitäten Europas. Was für eine Erfolgsgeschichte – danke!”

Der Tokenisierung von realen Vermögenswerten gehört die Zukunft: Verpasse nicht diese Investitionschance

Die vor drei Jahren entwickelte Vision von GETREEL33 steht heute im Fokus von Wirtschaftsgrößen. Dazu zählen Larry Fink (CEO von BlackRock) und Banken weltweit. Es geht um die Tokenisierung von performanten Real World Assets. Allein im Finanzsektor geht Larry Fink von einem Wert von bis zu 30 Billionen US-Dollar bis 2030 aus. Auch die Musik spielt eine zentrale Rolle, da sie nicht nur essenziell ist, sondern durch die Streaming-Industrie ebenso wertvolle Daten liefert, die jeden von uns einzigartig charakterisieren (Datenanalyse mit KI).

Wenn Du mehr über diese Investitionschance erfahren möchtest, melde Dich für eines der GETREEL33 Webinare an.

Mit etwas Glück kannst Du einen der wenigen verbleibenden Token für das nächste einzigartige Erfolgsprojekt eines Megastars ergattern.

