Künstliche Intelligenz spielt in diesem Zyklus des Kryptomarktes eine zentrale Rolle. Davon möchte auch der neue KI-Coin iDegen profitieren.

Neuer KI-Coin wird in 9 Tagen gelistet: Das erwartet dich

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Anhaltender Kaufdruck um iDEGEN sorgt dafür, dass bereits 22,8 Millionen US-Dollar in den Presale geflossen sind. Über 24.000 Inhaber bilden eine solide Investorenbasis, die dazu beitragen soll, den Preis auf dem freien Markt zu stabilisieren. Von einem anfänglichen Verbot auf X (ehemals Twitter) bis hin zur Einführung des ersten KI-Agenten auf DeepSeek hat iDEGEN verschiedene Herausforderungen gemeistert.

Da der Presale am 26. Februar endet und die Notierung am darauffolgenden Tag erfolgt, verbleiben nur wenige Tage, in denen Investoren iDEGEN erwerben können. Nach der Notierung könnte der aktuelle Presale-Preis von 0,0314 US-Dollar niedrig sein, sofern ein erfolgreicher Handelsstart gelingen sollte.

iDegen am 27. Februar auf Handelsbörsen

Die Notierung von iDEGEN am 27. Februar soll dem ungewöhnlichen KI-Projekt zum Durchbruch verhelfen. Der KI-Agent postet stündlich auf X und reagiert auf sämtliche Beiträge der Community. Ursprünglich ohne Vorkenntnisse gestartet, hat iDEGEN alle Informationen aus den Beiträgen der Krypto-Nutzer auf X bezogen. Dieser Ansatz soll dem Projekt einen unverwechselbaren Charakter verleihen.

iDEGEN arbeitet ohne inhaltliche Filter oder unternehmerische Leitplanken. Diese unkonventionelle Herangehensweise führt nach eigenen Angaben dazu, dass das Projekt seit seiner Einführung konstant im Trend liegt. Der Kaufdruck vor dem Debüt auf dem freien Markt wird als beträchtlich eingeschätzt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

iDEGEN baut dabei auf eine stetige Verbesserung. Zwei Updates haben den Fortschritt des Projekts vorangetrieben, sowohl in Bezug auf die eingesammelte Summe als auch auf das Engagement der Community. Mit der Einführung von V2 wurde der KI-Agent erstmals einem Telegram-Publikum vorgestellt. Das aktuelle V3-Update liefert Videoinhalte in variierender Form.

Ein bedeutender Schritt war die jüngste Entscheidung, sich an der DeepSeek-Plattform zu beteiligen. Hier wurde ein paralleler Agent geschaffen, der nach eigenen Angaben der erste KI-Agent auf DeepSeek ist. Der reguläre iDEGEN-Agent und der neue DeepSeek-Agent treten nun gegeneinander an, während die Community zu gegebener Zeit über den favorisierten Agenten abstimmen wird.

Möglichkeiten zum Staking für Käufer

iDEGEN hat vor kurzem zudem ein adaptives Staking eingeführt, das eine jährliche prozentuale Rendite (APY) ermöglicht. Diese Funktion ergänzt das Angebot des Projekts und soll den Wert des nativen Tokens weiter erhöhen.

Zusätzlich wurde die Funktionalität von iDEGEN auf die Social-Media-App RedNote ausgeweitet. Diese Plattform, die vor allem von chinesischen Großinvestoren genutzt wird, eröffnet einen Sektor, den andere Projekte möglicherweise übersehen haben, insbesondere seit Kryptowährungen dort wieder legal sind.

Du hast nur noch 8 Tage Zeit, bevor iDEGEN seinen Presale beendet. Möchtest du dieses Projekt nicht verpassen, besuche jetzt die iDEGEN-Website für weitere Informationen.

