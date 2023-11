Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Markt wird bullischer, Memecoins machen Anlegern wieder Spaß. Mit dem Abschluss von Phase 1 und einem Raising Capital von über eine Million US-Dollar positioniert sich auch Meme Kombat (MK) in diesem Marktsegment. Doch kann MK auch von dieser Stimmung profitieren?

Meme Kombat (MK) setzt auf virales Konzept

Meme Kombat könnte in einer neuen Memecoin-Saison aus mehreren Gründen profitieren. Zunächst baut das Krypto-Projekt auf dem Konzept der Interaktion zwischen Memes auf, was eine frische und innovative Herangehensweise in der Meme-Welt darstellt. Das Hinzufügen einer spielerischen Kampfarena und der Möglichkeit, auf Ergebnisse zu wetten, erhöht die Benutzerbindung und fördert eine aktive Beteiligung. Dank KI-Visualisierung können die Communitys die Kämpfe verfolgen. Mit einer via Blockchain-Technologie garantierten Zufälligkeit läuft alles im Gaming-Ökosystem fair ab.

Darüber hinaus kann Verschmelzung der Meme-Kultur mit spielerischen Elementen eine größere Zielgruppe ansprechen. Während traditionelle Memecoins hauptsächlich auf ihrer eigenen Beliebtheit basieren, bietet Meme Kombat eine andere Funktionalität und User Experience.

In Zeiten, in denen neue Memecoins auf den Markt kommen und um Aufmerksamkeit konkurrieren, könnte die Einzigartigkeit von Meme Kombat zum Erfolg beitragen. Hier setzt Meme Kombat einen psychologischen Anker, indem andere Meme-Figuren verwendet werden. Diese wecken ein Gefühl der Vertrautheit und könnten Interesse für das Gaming-Ökosystem wecken.

Meme Kombat ist eine innovative neue Gaming-Plattform, die für Gaming-Enthusiasten entwickelt wurde. Von aktiven Beteiligungen bis hin zu passivem Staking gibt es Belohnungen für alle Benutzer. Team von Meme Kombat

Passives Einkommen bei Meme Kombat (MK): So funktioniert es

Passive Einkommensmodelle sind auch bei Memecoins interessant, da sie Investoren eine zusätzliche Einkommensquelle bieten, ohne den aktiven Handel. Dies stellt eine Art von Absicherung dar, selbst wenn der Wert des Memecoins schwankt oder nicht gleich in die Höhe schießt. Mit kontinuierlichen Rewards wollen viele Anleger ein stetiges Einkommen generieren.

Darüber hinaus bieten passive Einkommensmodelle Schutz durch Diversifikation. Denn Investoren erweitern das Potenzial des Kryptomarktes über bloße Kursgewinne hinaus.

Zunächst gibt es bei Meme Kombat Staking-Rewards. Das Staking ist bereits während des Vorverkaufs freigeschaltet. Laut Website bietet das Staking aktuell eine jährliche Rendite von 112 % APY. Das Staking ist direkt im Vorverkauf nur möglich, wenn dieser mit ETH durchgeführt wird.

Im Anschluss startet die Saison 1 bei Meme Kombat, bei der bereits elf verschiedene Meme-Figuren gegeneinander antreten. Nun können die Nutzer ihre gestakten Token als Wetteinsatz verwenden. Wer auf den richtigen Ausgang der Blockchain-generierten Meme-Battles tippt, bekommt weitere Belohnungen.

Frühzeitiger Ausverkauf der Phase 1: Breite Beteiligung der Community

Auch ein Blick auf die Tokenomics ist erforderlich, bevor Anleger in einer eigenständigen Due Diligence über ein Investment entscheiden. 50 % der MK Token werden im laufenden Presale veräußert, woraus sich eine massive Beteiligung der Community ergibt. Mit 30 % aller Token für die Staking- & Battle-Prämien, 10 % für Community-Rewards und 10 % für die DEX-Liquidität kommt auch der sonstige Token-Anteil mittelfristig der Gemeinschaft zugute. Damit ist Meme Kombat ein Community-basiertes Memecoin-Projekt – ohne unfaire Insider-Beteiligungen.

Nachdem die Phase 1 bei Meme Kombat (MK) frühzeitig einen Abschluss fand, könnte die Dynamik weiter zunehmen. Aktuell kostet der MK Token in Phase 2 0,183 US-Dollar.

Mit passivem Einkommen, der Integration beliebter Meme-Figuren, fairer Tokenomics und steigender Dynamik bleibt Meme Kombat (MK) in einer möglicherweise beginnenden Memecoin-Saison im November 2023 einen Blick wert. Natürlich müssen Anleger vor einem Investment stets die Risiken evaluieren.

