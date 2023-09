Immer mehr Kryptowährungen bieten den Haltern ein passives Einkommen via Staking. So sammeln die Halter für das Sperren der Token Rewards, was sich zugleich bullisch auf den Kurs auswirken kann. Staking begünstigt ein sinkendes Angebot bei steigender Nachfrage.

Nicht nur Ethereum hat mit dem Merge den Umstieg auf das Proof-of-Stake-Konsensprotokoll abgewickelt. Den Reiz eines passiven Einkommens durch Halten und Sperren der Token nutzen auch andere Krypto-Projekte. Damit gibt es das Krypto-Staking mittlerweile in fast jedem Marktsegment – beispielsweise bei Memecoins wie Wall Street Memes und AI-Kryptos wie yPredict.

Wall Street Memes (WSM)

Mit einer Kapitalaufnahme von über 25 Millionen US-Dollar zählt Wall Street Memes zu den größten Krypto-Vorverkäufen dieses Jahres. Gleichzeitig hat WSM schon vor dem Presale eine riesige Anhängerschaft in den sozialen Medien, mit mehr als einer Million Followern. Anleger haben nun schon vor dem öffentlichen Handelsstart die Möglichkeit, ihre WSM-Token zu staken und passive Einkünfte zu generieren – und das sogar während der Vorverkaufsphase. Die bevorstehenden Listings auf führenden Krypto-Börsen Ende September könnten dem Projekt zusätzliche Dynamik bescheren.

Es ist eher untypisch für einen Memecoin wie Wall Street Memes, auf das Thema „Staking“ zu setzen. Memecoins sind oft für ihre Volatilität und ihren spekulativen Charakter bekannt, weniger für nachhaltige Investitionsstrategien wie das Staking. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass sich Wall Street Memes aus der Nische befreien möchte.

Das Team sieht augenscheinlich die Kombination von Meme-Branding & Staking als attraktiv für Investoren. Mit einer Million Followern und schon in der Tokenomics verankerten Belohnungen (30 % des Gesamtangebots) zielt das Team darauf ab, Wall Street Memes bekannter und wertvoller zu machen.

yPredict (YPRED)

KI-gestützte Analyseplattformen dürften in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen, da sie komplexe Datenmengen schnell und präzise auswerten können. Sie ermöglichen bessere Entscheidungsfindung in Echtzeit und können Trends vorhersagen, was in einer datengetriebenen Welt zunehmend unverzichtbar wird. Die Künstliche Intelligenz ersetzt hier nicht den Menschen, sondern unterstützt humane Trader bei der Analyse und Entscheidungsfindung.

Ein genau solches Angebot möchte yPredict mittelfristig etablieren, während sich aktuell der YPRED Token im Vorverkauf befindet. Dieser soll die Entwicklung der Plattform finanzieren, damit Trader in Zukunft mit Ausbruchsmustern, Handelssignalen und Krypto-Analysen noch profitabler agieren können. Über 3,6 Millionen US-Dollar wurden schon investiert. 20 % Buchgewinne gibt es dank fixer Preissteigerungen noch vor dem ICO.

Zugleich hat YPRED als Polygon-basierter Token das Staking als Bestandteil in der Tokenomics verankert. So können die Nutzer YPRED als Zahlungsmittel verwenden oder eben auch beim Staking attraktive APY erzielen.

