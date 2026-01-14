NEAR Protocol vor der Entscheidung: Folgt ein erneuter Rücksetzer?

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart steht NEAR aktuell an einem technisch äußerst relevanten Punkt. Der Kurs testet einen entscheidenden Widerstandsbereich auf der Oberseite. Ein erfolgreicher Ausbruch über dieses Niveau würde den Markt strukturell zurück in die übergeordnete große Range führen, in der sich der Preis bereits seit April des vergangenen Jahres bewegt und über mehrere Monate hinweg seitwärts konsolidiert hat. Ein solcher Re-Entry in diese Range ist aus markttechnischer Sicht klar bullish zu bewerten, da damit das Ende der vorherigen Abwärtsphase bestätigt würde.

Besonders konstruktiv ist die Rückeroberung der EMA 50 im Tageschart. Diese gleitende Durchschnittslinie fungiert nun als erste tragfähige dynamische Unterstützung und signalisiert, dass Käufer aktuell wieder verstärkt Kontrolle über das kurzfristige Marktgleichgewicht übernehmen.

Das Liquiditätsbild der Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) bestätigt dieses Szenario. Mit dem jüngsten Anstieg wurde gezielt obere Liquidität abgeholt, ein Verhalten, das typischerweise am Beginn neuer Expansionsphasen auftritt. Oberhalb des aktuellen Kursniveaus befindet sich weiterhin signifikante ungetestete Liquidität, die aus markttechnischer Sicht als natürliches Kursziel für die nächste Bewegung dient.

Sofern Bitcoin sein positives Momentum beibehält, ist davon auszugehen, dass NEAR diesen Makro Impuls verstärkt übernimmt. In diesem Fall dürfte der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächste obere Liquiditätszone anlaufen, was den Weg für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur der EMA 200 im Tageschart freimachen würde.

NEAR Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart mit Akkumulationsstruktur und nachlassendem Momentum

Im 4 Stunden Chart zeigt NEAR derzeit eine äußerst konstruktive Marktstruktur. Der Kurs entwickelt ein sauberes, wiederkehrendes Muster aus seitwärts gerichteter Konsolidierung, gefolgt von impulsiven Aufwärtsbewegungen. Diese Abfolge spricht für eine gesunde Akkumulationsphase mit anschließender Expansion und ist als klassisch bullish einzuordnen.

Solange Bitcoin sein übergeordnetes Aufwärtsmomentum beibehält, ist davon auszugehen, dass NEAR weiterhin im Fahrwasser der allgemeinen Marktdynamik bleibt und der gesamte Kryptomarkt mitgezogen wird. Kurzfristig liegt der kritische Fokus jedoch weiterhin auf der Struktur des der EMA 50 im Tageschart. Sollte Bitcoin einen moderaten Rücksetzer einleiten, wird entscheidend sein, dass NEAR dieses Niveau nicht nach unten verliert. Ein erfolgreicher Halt oberhalb dieser Marke würde die bullishe Marktstruktur vollständig intakt halten.

Die Momentum Indikatoren liefern hierzu zusätzliche Hinweise. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) beginnt, sein positives Momentum graduell abzubauen, was nach vorangegangenen impulsiven Bewegungen als typischer Vorgang gilt und auf eine mögliche erneute Konsolidierungsphase hindeutet. Gleichzeitig befindet sich der RSI (Relative Strength Index) aktuell im überkauften Bereich, was kurzfristig eine Abkühlung oder Seitwärtsbewegung begünstigt.

Das Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) verstärkt diese Einschätzung. In der aktuellen Preisspanne besteht ein klarer Long Delta Überschuss, während nahezu sämtliche Short Positionen bereits abgeholt wurden. Dadurch fehlt dem Markt kurzfristig zusätzlicher Short Fuel, was das Tempo der Aufwärtsbewegung zunächst dämpfen kann, ohne die übergeordnete bullishe Struktur infrage zu stellen.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

