Nach dem Sprung auf ein Drei-Monats-Hoch scheint dem NEAR-Kurs die Luft auszugehen. Diese Chartmarken sollten Anleger jetzt kennen.

NEAR auf Drei-Monats-Hoch: Droht jetzt die Korrektur?

NEAR auf Drei-Monats-Hoch: Droht jetzt die Korrektur?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NEAR erreicht den höchsten Kurs seit drei Monaten und überschreitet die 2,40 US-Dollar-Marke. â³

Technische Analysen deuten auf mögliche Korrekturen oder weitere Kursgewinne hin.

Der NEAR-Kurs ist in den vergangenen Tagen auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen und hat dabei die Marke von 2,40 US-Dollar zurückerobert. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 27 Prozent. Mit einem Tagesminus von vier Prozent scheint die Rallye nun jedoch ins Stocken zu geraten. Nur ein kurzer Rücksetzer oder deutet sich bereits eine größere Korrektur an?

EMA-20 bleibt die entscheidende Unterstützung

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich das Bild weiterhin konstruktiv. Mit rund 2,42 US-Dollar notiert NEAR knapp oberhalb des EMA-20 bei 2,40 US-Dollar. Gleichzeitig bestätigt die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs den kurzfristigen Aufwärtstrend, auch wenn der Rücksetzer vom Hoch bei 2,60 US-Dollar zunächst etwas Dynamik aus dem Markt genommen hat.

Die erste wichtige Unterstützung liegt im Bereich des EMA-20 bei 2,40 US-Dollar, gefolgt von 2,27 US-Dollar. Auf der Oberseite bleiben 2,60 US-Dollar sowie das Fibonacci-Ziel bei rund 2,65 US-Dollar die nächsten Widerstände.

Momentum kühlt sich etwas ab

Der RSI liegt derzeit bei rund 57 Punkten und signalisiert weiterhin ein leicht positives Momentum. Gleichzeitig deutet das Histogramm auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hin. Nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Woche ist das keine ungewöhnliche Entwicklung.

Auch die Bollinger-Bänder sprechen für erhöhte Schwankungen, ohne bereits auf eine extreme Marktphase hinzuweisen. Kurzfristige Ausschläge in beide Richtungen bleiben deshalb wahrscheinlich.

Diese Marken werden jetzt entscheidend

Kurzfristig bleibt der technische Ausblick neutral bis leicht bullish. Solange NEAR den Bereich um den EMA-20 verteidigt, bleibt die übergeordnete Erholung intakt. Ein Ausbruch über 2,60 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 3,00 bis 3,20 US-Dollar ebnen. Fällt der Kurs dagegen nachhaltig unter 2,27 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur zunächst ausweiten.

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Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent bewegt sich NEAR zunächst zwischen 2,35 und 2,65 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der EMA-20 als Unterstützung hält.

Bullisches Szenario

Mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 45 Prozent gelingt der Ausbruch über 2,60 US-Dollar. In diesem Fall rückt die Zone zwischen 3,00 und 3,20 US-Dollar als nächstes Kursziel in den Blick.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent fällt NEAR unter 2,27 US-Dollar zurück. Dann könnte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 1,90 und 2,30 US-Dollar ausweiten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.