Die jüngste Pandemie hat uns die Möglichkeit einer fernen, dystopischen Zukunft vor Augen geführt, in der die Menschen ausschließlich über eine riesige, immersive 3D-Umgebung miteinander und mit virtuellen Objekten interagieren, die als Metaverse konzipiert ist.

Die Idee des Metaverse wurde durch die Pop-Kultur bekannt, insbesondere in dem Roman und Film “Ready Player One”. Auch wenn das Metaverse in “Ready Player One” fiktiv ist, ist die Vorstellung einer Parallelwelt in ferner Zukunft nicht allzu weit hergeholt. Einige Unternehmen arbeiten bereits an der Entwicklung gemeinsamer Metaverse-ähnlicher Erfahrungen, die über Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR) zugänglich sind.

Das Potenzial des Metaverse ist enorm, da es in verschiedenen Branchen wie Gaming, Bildung und Medien (und anderen) eingesetzt werden kann. Es könnte die nächste Generation des Internets sein – ein Ort, an dem Menschen arbeiten, spielen und Kontakte knüpfen können. Was auch immer du dir vorstellen kannst, kann Realität werden, und alles ist möglich.

Gamechanger Metaverse

Im Gaming-Sektor hat das Metaverse das Potenzial, die Interaktion der Spieler innerhalb der Spielewelt zu verändern. Anstatt einer einsamen Beschäftigung stellt Gaming im Metaverse ein umfassendes, immersives Erlebnis dar, bei dem die Spieler Gemeinschaften bilden und zusammenarbeiten können.

Spieleentwickler können komplexere und anspruchsvollere Spiele entwickeln, die sich an ein größeres Publikum richten und eine hoch engagierte Spielergemeinschaft aufbauen, die sich auf vielfältige Weise monetarisieren lässt.

Im Bildungsbereich kann ein Metaverse den Schülern einen immersiven und interaktiven digitalen Raum bieten, in dem sie interagieren und von zu Hause aus, unabhängig von ihrem geografischen Standort, gemeinsam auf Bildungsressourcen zugreifen können.

Stellen dir eine Welt vor, in der du mit deinem Kind in den Zoo gehen kannst, ohne dein Haus zu verlassen. Oder du kannst einen Ausflug ins Geschichtsmuseum machen, ohne quer durch die Stadt zu fahren. Für Eltern und Pädagogen bedeutet dies, dass sie nicht mehr in der Stadt herumfahren müssen, um Schulausstellungen oder Exkursionen zu besuchen, und mehr Zeit für Familie und Freunde haben.

In der Medienbranche ermöglicht das Metaverse es Urhebern von Inhalten, ihre Arbeit zu präsentieren. Stellt euch einen Singer-Songwriter vor, der mehrere Welthits geschrieben hat. Die Fans wollen ein Treffen vereinbaren. Ein solches Treffen, das im Metaverse stattfindet, würde planerische und logistische Probleme lösen und gleichzeitig sehr kosteneffizient sein.

In diesem Fall kann das Metaverse als Plattform genutzt werden, auf der sich Menschen in einer immersiven Umgebung treffen können. Es können große Konzertsäle und Mega-Auditorien geschaffen werden, in denen sich Nutzer versammeln können, um ihre Lieblingskünstler in Echtzeit zu streamen. Solche Veranstaltungen können durch den Verkauf virtueller Eintrittskarten, durch Werbung und Sponsoring zu Geld gemacht werden.

Das Metaverse kann die Art und Weise revolutionieren, wie wir arbeiten, indem es virtuelle Räume wie Konferenzräume und Ausstellungsflächen schafft. Dadurch werden geografische Barrieren abgebaut und flexiblere Arbeitsregelungen ermöglicht, was die Produktivität steigern und die Kreativität fördern könnte.

Metaverse, NFTs und Blockchain

Wir haben die potenziellen Anwendungsfälle für den Einsatz der Metaverse-Technologie in verschiedenen Branchen diskutiert. Wenn sie jedoch durch Blockchain-Elemente wie die Ausgabe fungibler oder nicht fungibler Token (NFT) ergänzt wird, wird die Fülle der Anwendungsfälle noch deutlich um ein Vielfaches erweitert. Hier liest du wie:

“Player ownership” bedeutet, dass der Wert, den die Spieler durch das Spielen erworben haben, aktualisiert wird. Die Spieler können ihre im Spiel erworbenen Vermögenswerte besitzen und handeln, ohne befürchten zu müssen, dass Gegenstände verloren gehen oder gestohlen werden. Die Spieler können das Spiel auch weiter spielen, um zu versuchen, eine höhere Auszahlung zu erhalten. Sie erlangen durch ihre Aktivitäten im Spiel einen realen Wert. In einem Metaverse gibt es entsprechende Anreize für alle Arten von Spielern.

Mit Bildung-Bereich können NFTs als Belohnungen, ähnlich einem „Trophäenschrank“, zum Einsatz kommen. Durch die Blockchain muss sich der Endbenutzer nie um die Datenintegrität der ausgestellten Bildungszertifikate sorgen.

In ähnlicher Weise könnte im Arbeits- und Vergütungs-Sektor ein praktikables Modell auf nicht fungible Token (NFTs) aufbauen, die mit einer Aktienoption verglichen werden könnten, wobei die Ausgabe dieser NFT automatisiert werden kann, je nachdem, ob der Mitarbeiter alle Leistungskennzahlen erfüllt. Diese NFTs können dann auf einem Marktplatz gehandelt und eingelöst werden, sodass die Mitarbeiter ihre harte Arbeit und ihren Beitrag zum Unternehmen anerkennen können.

Die Metaverse-Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, mit vielen Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Implementierung und Adoption.

Die Nachteile und Risiken des Metaverse

Trotz der potenziellen Vorteile des Metaverses gibt es auch potenzielle Nachteile, die berücksichtigt werden müssen. Ein wichtiges Anliegen ist das Potenzial für Ausbeutung innerhalb des Metaversums. Mit der Möglichkeit, virtuelle Assets zu erstellen und zu handeln, besteht das Risiko von Betrug oder Diebstahl. Beispielsweise können Hacker Schlupflöcher im System ausnutzen, um virtuelle Vermögenswerte zu stehlen oder den Markt zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Dies kann dazu führen, dass Benutzer reales Geld oder In-Game-Assets verlieren, was zu finanzieller Not und Vertrauensverlust in das Metaverse führt.

Ein weiterer potenzieller Nachteil des Metaverses hängt mit Sicherheitsbedenken zusammen. Da das Metaverse eine immersive und interaktive Umgebung ist, besteht die Gefahr von Cybermobbing, Belästigung und anderem schädlichem Verhalten. Beispielsweise können sich Benutzer gegenüber anderen unangemessen verhalten oder sprechen, was zu emotionalem Stress und einer feindseligen Umgebung führt. Es besteht auch die Gefahr, dass virtuelle Straftaten wie Diebstahl oder Betrug reale Folgen haben kann. Daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit aller Teilnehmer im Metaverse zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist die Barrierefreiheit eine weitere große Herausforderung für das Metaverse. Um vollständig am Metaverse teilnehmen zu können, benötigen Benutzer die notwendige Ausrüstung und Internetverbindung, die teuer und nicht für jedermann zugänglich sein kann. Dadurch entsteht eine digitale Kluft, die die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den sozialen Klassen verschärfen kann. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass das Metaverse für alle zugänglich ist, unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund.

Datenschutzfragen sind auch im Metaverse ein Problem, angesichts der Menge an Daten, die benötigt werden, um die Erfahrung für jeden Einzelnen zu personalisieren. Benutzer müssen persönliche Informationen angeben, um vollständig am Metaverse teilnehmen zu können, wie Name, Alter, Standort und Zahlungsdetails. Diese Daten können anfällig für Cyberangriffe, Identitätsdiebstahl und andere Formen der Ausbeutung sein. Daher ist es von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, dass die Daten der Benutzer geschützt sind und dass das Metaverse so konzipiert ist, dass die Privatsphäre der Benutzer respektiert wird.

Letztlich bringt die Verwendung von Blockchains und NFTs im Metaverse seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Während es Benutzern ermöglicht, virtuelle Vermögenswerte auf sichere Weise zu besitzen und zu handeln, birgt es auch das Risiko der Marktmanipulation und anderer Formen der finanziellen Ausbeutung. Darüber hinaus wirft die Verwendung von NFTs für Vergütungen und arbeitsbezogene Belohnungen Fragen über die Natur der Arbeit und die “Gig Economy” auf. Der Aufstieg einer virtuellen Wirtschaft kann zu einer Verschiebung von Position führen, und es ist wichtig, ihre Auswirkungen sorgfältig zu prüfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Metaversum zwar ein enormes Potenzial für transformative Veränderungen in allen Branchen bietet, es jedoch unerlässlich ist, die potenziellen Risiken und Herausforderungen zu berücksichtigen, die mit seiner Implementierung verbunden sind. Die Gewährleistung von Sicherheit, Zugänglichkeit und Datenschutz im Metaversum ist von entscheidender Bedeutung. Ebenso wie die Auseinandersetzung mit Bedenken hinsichtlich der finanziellen Ausbeutung und der Art der Arbeit im digitalen Zeitalter. Nur wenn diese Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden, kann das Metaversum eine Kraft für positive Veränderungen in der Welt sein.

