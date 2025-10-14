App herunterladen
Die Wall Street in der Wallet Welche Möglichkeiten bieten tokenisierte Aktien?

Die Tokenisierung verspricht Anlegern einen 24/7-Zugang auch zu Aktien, zu denen es sonst keinen gibt. Wie das funktioniert, wo die Vorteile liegen und worauf es zu achten gilt.

Moritz Draht
Eine Person hält ein Smartphone, auf dem ein Aktienchart angezeigt wird, während sie mit der anderen Hand einen Einweg-Kaffeebecher umklammert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Tokenisierte Aktien verlagern den Handel zunehmend auf die Blockchain

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie tokenisierte Aktien europäischen Anlegern den Zugang zu US-Märkten erleichtern
  • Welche Risiken bei Stimmrechten, Dividenden und Liquidität lauern
  • Welche Anbieter schon heute Aktien auf der Blockchain abbilden
  • Warum sich der Aktienhandel durch die Tokenisierung grundlegend verändern könnte

Für viele europäische Anleger war der direkte Zugang zu US-Aktien lange umständlich: hohe Gebühren, Zeitzonen, fragmentierte Broker. Tokenisierte Aktien versprechen, diese Hürden zu senken. Sie bilden reale Wertpapiere auf der Blockchain ab, lassen sich in kleinen Stücken handeln und sind rund um die Uhr verfügbar. Wie internationaler Aktienmarkt und Krypto-Handel zusammenwachsen und worauf Anleger achten müssen.

