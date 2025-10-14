Die Tokenisierung verspricht Anlegern einen 24/7-Zugang auch zu Aktien, zu denen es sonst keinen gibt. Wie das funktioniert, wo die Vorteile liegen und worauf es zu achten gilt.

Die Wall Street in der Wallet

In diesem Artikel erfährst du: Wie tokenisierte Aktien europäischen Anlegern den Zugang zu US-Märkten erleichtern

Welche Risiken bei Stimmrechten, Dividenden und Liquidität lauern

Welche Anbieter schon heute Aktien auf der Blockchain abbilden

Warum sich der Aktienhandel durch die Tokenisierung grundlegend verändern könnte

Für viele europäische Anleger war der direkte Zugang zu US-Aktien lange umständlich: hohe Gebühren, Zeitzonen, fragmentierte Broker. Tokenisierte Aktien versprechen, diese Hürden zu senken. Sie bilden reale Wertpapiere auf der Blockchain ab, lassen sich in kleinen Stücken handeln und sind rund um die Uhr verfügbar. Wie internationaler Aktienmarkt und Krypto-Handel zusammenwachsen und worauf Anleger achten müssen.

