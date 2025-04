Der Krypto-Presale von MIND of Pepe konnte schon deutlich über 7,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Mit Künstlicher Intelligenz will das Projekt Anleger besser und profitabler machen.

Mind of Pepe: Künstliche Intelligenz macht Krypto-Trader besser

MIND of Pepe (MIND) hat seit seinem Start beeindruckende Fortschritte erzielt: Innerhalb von nur zwei Monaten sammelte das Projekt 7,5 Millionen US-Dollar im Vorverkauf ein. Im Zentrum steht ein KI-Agent, der auf einem fortschrittlichen Sprachmodell basiert und jetzt Verbesserungen in der Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Architektur bietet.

Die zugrundeliegende KI ist gezielt trainiert, um komplexe Daten aus dem Kryptomarkt in verwertbare Informationen umzuwandeln. Wer hier frühzeitig einsteigt, bekommt also Zugriff auf einen fortschrittlichen AI Agent.

Der Markt ist geprägt von Informationsflut und Intransparenz – viele Trends bleiben Insidern vorbehalten. Die Masse an Informationen kann überfordern. MIND of Pepe adressiert dieses Problem durch eine kollektive Datenanalyse via Hive-Mind, um relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Das System interagiert aktiv mit Influencern und Communitys, wodurch MIND-Inhaber Zugang zu exklusiven Einblicken erhalten. Durch die Kombination von Blockchain-Technologie und lernfähiger KI verschafft das Projekt seinen Nutzern einen strategischen Vorteil im dynamischen Krypto-Ökosystem.

MIND of Pepe: Das bietet der neue KI Coin

MIND of Pepe positioniert sich im Frühjahr 2025 als innovativer KI-Coin mit einem selbstlernenden Agenten, der Blockchain-Daten, dezentrale Anwendungen und Social-Media-Plattformen eigenständig analysiert und in Echtzeit mit ihnen interagiert. Im Zentrum steht eine KI, die auf fortschrittlicher Retrieval-Augmented Generation (RAG) basiert. Sie filtert relevante Informationen aus einer Vielzahl an Quellen, erkennt frühzeitig neue Trends und liefert exklusive Marktanalysen.

Ein besonderes Merkmal ist die Hive-Mind-Analyse: Millionen von Datenpunkten werden gesammelt, strukturiert und in verwertbare Einblicke umgewandelt – speziell für Inhaber des MIND-Tokens. Die KI kann autonom an Diskussionen teilnehmen, Meinungsbilder erkennen und vielversprechende Projekte identifizieren.

Über das sogenannte Token-Gated Intelligence Terminal erhalten nur MIND-Nutzer Zugriff auf die gesammelten Erkenntnisse. Dafür wurde die KI mit über 60.000 Tweets führender Krypto-Experten trainiert, woraus rund 3.000 zentrale Analysepunkte extrahiert wurden.

Zusätzliche Features wie eine aktive Vektordatenbank, CoinMarketCap-API-Integration und ein eigenes Token-Deployment-System runden das Ökosystem ab. Ein zentrales Dashboard bietet dabei eine klare Übersicht über alle Funktionen und Aktivitäten.

MIND of Pepe verschafft seinen Nutzern damit nicht nur einen Wissensvorsprung, sondern ermöglicht eine fundierte und strategisch optimierte Navigation im fragmentierten Krypto-Markt.

KI-Memecoin kaufen und staken

Der neue Krypto-Presale von MIND of Pepe bietet Anlegern im Vorverkauf immer noch die Möglichkeit, früh in ein KI-gestütztes Krypto-Projekt einzusteigen. Die selbstlernende Technologie analysiert kontinuierlich Marktbewegungen und liefert Echtzeit-Einblicke zu relevanten Trends. Token-Inhaber profitieren von exklusiven Vorteilen, darunter Zugang zu einem datenbasierten Analyse-Agenten und attraktive Staking-Renditen von aktuell laut eigenen Angaben 294 Prozent APY.

Der Kauf erfolgt direkt über die Website per Wallet-Verbindung, wobei ETH, USDT oder BNB als Zahlungsmittel genutzt werden können. Durch den gestaffelten Anstieg des Preises im Presale können frühe Investoren potenziell von Buchgewinnen profitieren. Natürlich sollten Anleger stets eine eigene Due-Diligence vor dem Kauf durchführen.

