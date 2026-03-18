Midnight im Rückwärtsgang: Kommt der nächste Abverkauf?

Das Cardano-Projekt Midnight rutscht deutlich ab. So tief könnte der Kurs jetzt noch fallen.

Mehr als 57.000 registrierte Nutzer, über 300 Prozent Wachstum seit dem Glacier Drop und eine Marktkapitalisierung von rund 870 Millionen US Dollar – fundamental liefert Midnight starke Zahlen. Nicht jedoch am Krypto-Markt, wo das Cardano-Privacy-Projekt mit einem Rückgang von acht Prozent zu den heutigen Kursverlierern zählt.

UPDATE: $NIGHT token reached 57,000 unique holders.



The holder count has grown by 300% over the past 2 months.



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Technische Lage bei Midnight bleibt angespannt

Midnight bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden in einer Spanne zwischen 0,053 und 0,048 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,048 US-Dollar und damit knapp fünf Prozent unter dem Vortagesschluss bei rund 0,051 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 809 Millionen US-Dollar.

Charttechnisch hat sich das Bild etwas eingetrübt. Der Kurs notiert unter dem EMA 20, der aktuell im Bereich von 0,050 US-Dollar verläuft. Zudem hat sich zuletzt eine Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs gebildet. Diese Struktur spricht für kurzfristigen Verkaufsdruck.

Als erste Unterstützung gilt das jüngste Tief bei 0,048 US-Dollar. Darunter rückt die Zone um 0,046 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet der EMA 20 die erste relevante Hürde. Darüber folgt das letzte markante Zwischenhoch im Bereich von 0,053 US-Dollar.

Solange Midnight unter dem EMA 20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild tendenziell schwach.

Momentum zeigt leichte Abwärtsneigung

Der Relative-Stärke-Index liegt bei rund 41 Punkten und damit unterhalb der neutralen Marke von 50. Das deutet auf überwiegenden Verkaufsdruck hin, ohne dass bereits eine überverkaufte Extremsituation erreicht ist.

Die Volatilität bleibt moderat. Die Handelsspanne hat sich zwar ausgeweitet, von einer impulsiven Bewegung kann jedoch nicht gesprochen werden. Der Markt befindet sich eher in einer kontrollierten Korrekturphase.

Kurzfristige Einordnung

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht negativ. Entscheidend ist die Unterstützung bei 0,048 US-Dollar. Ein Bruch dieser Marke könnte eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 0,046 US-Dollar begünstigen.

Eine Stabilisierung würde sich erst abzeichnen, wenn Midnight den Bereich um 0,050 US-Dollar nachhaltig zurückerobert. Bis dahin überwiegt aus technischer Sicht die Zurückhaltung.

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