MEXC kündigt USDT-Handelsunterstützung für EU-Nutzer an

Während sich die Europäische Union auf die Einführung der “Markets in Crypto-Assets Regulation” (MiCA) vorbereitet, haben viele Börsen den USDT-Service ausgesetzt, was bei europäischen Händlern Bedenken hinsichtlich der Liquidität aufwirft.

Als Reaktion darauf hat die globale Kryptowährungsbörse MEXC angekündigt, dass EU-Nutzer weiterhin frei mit USDT auf der Plattform handeln können. Zusätzlich bietet MEXC USDT-Einzahlungs- und Handelsbelohnungen sowie eine Null-Gebühren-Aktion für alle USDC-Spotpaare an.

MEXC’s Handelslösungen für europäische Nutzer

MEXC führt dazu zwei spannende Aktionen für europäische Nutzer ein, die vom 2. bis 16. Januar 2025 (UTC+8) verfügbar sind:

Event 1: USDT-Einzahlungsbelohnungen

Nutzer, die während des Aktionszeitraums USDT bei MEXC einzahlen, erhalten einen Anteil am Belohnungspool von 30.000 USDT.

Die Belohnungen basieren auf den Netto-Einzahlungsbeträgen und werden nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” vergeben, solange der Vorrat reicht.

Die Aktion unterstützt verschiedene Einzahlungskanäle, darunter OTC, P2P und On-Chain-Transfers. Interne Transfers innerhalb von MEXC sind jedoch nicht berechtigt.

Event 2: USDT-Handelsbelohnungen

Nutzer können Punkte sammeln, indem sie sich registrieren und mit dem Futures-Handel auf MEXC beginnen. Je mehr sie handeln, desto mehr Punkte sammeln sie.

Diese Punkte können gegen exklusive Preise auf der Plattform eingelöst werden, und Nutzer haben die Chance, einen 20.000 USDT-Reisefonds zu gewinnen.

Null Gebühren für USDC-Paare

MEXC hat weiterhin eine Aktion mit Null Handelsgebühren für alle USDC-Spot-Handelspaare gestartet. Dies bietet europäischen Nutzern den Vorteil von 0 % Maker- und Taker-Gebühren, wodurch die Handelskosten reduziert, die Effizienz gesteigert und Gewinne maximiert werden sollen.

MEXC ermöglicht es europäischen Nutzern, anonym zu handeln, ohne dass eine KYC-Verifizierung erforderlich ist. Diese Funktion gewährleistet Privatsphäre und bietet einen schnellen, sicheren und effizienten Handel, während die Nutzer die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.

Diese großzügigen Belohnungen und Lösungen sollen das Engagement von MEXC unterstreichen, die Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und ein nahtloses, benutzerfreundliches Handelserlebnis zu bieten.

Eine bevorzugte Plattform für Krypto

Mit fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen, niedrigen Handelsgebühren, täglichen Airdrop-Belohnungen und einer breiten Auswahl an Kryptowährungen sieht sich MEXC als führende Plattform für Krypto-Händler weltweit etabliert. Demnach zählt das 2018 gegründete Unternehmen über 30 Millionen Nutzern in mehr als 170 Ländern und ist für seine breite Auswahl an angesagten Token, häufigen Airdrop-Möglichkeiten und niedrigen Handelsgebühren bekannt.

Es wurde eine benutzerfreundliche Plattform entwickelt, um sowohl neue Trader als auch erfahrene Investoren zu unterstützen, und einen sicheren und effizienten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. MEXC legt Wert auf Einfachheit und Innovation, um den Handel mit Kryptowährungen zugänglicher und lohnender zu machen.

Risikohinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen über Kryptowährungen stellen nicht die offizielle Haltung oder Anlageberatung von MEXC dar. Angesichts der hohen Volatilität des Kryptowährungsmarktes werden Anleger ermutigt, Marktschwankungen, Projektgrundlagen und potenzielle finanzielle Risiken sorgfältig zu bewerten, bevor sie Handelsentscheidungen treffen.

Für detaillierte Informationen über das Event und seine Bedingungen besuche bitte die MEXC Eventseite.

