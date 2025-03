Die globale Kryptowährungsbörse MEXC kündigt die Einführung von DEX+ an. Erfahre, weshalb das neue Hybridprodukt für dich interessant sein könnte.

Bei DEX+ handelt es sich laut MEXC um das erste innovative CEX- und DEX-Hybridprodukt auf dem Markt, das eine nahtlose One-Stop-Erfahrung sowohl für den On-Chain- als auch den Off-Chain-Handel bietet. Diese Entwicklung soll einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von hybriden Krypto-Handelsplattformen markieren.

DEX+ ermöglicht es Nutzern, über die MEXC-App und -Website an dezentralen Börsen (DEXs) zu handeln und bietet Zugang zu einer breiten Palette von On-Chain-Assets. Die erste Version von DEX+ wird das Solana-Ökosystem unterstützen und es den Nutzern ermöglichen, mit über 10.000 Token auf Raydium und pump.fun zu handeln.

Zukünftige Erweiterungen auf weitere DEXs und Blockchain-Netzwerke sind geplant. Die Unterstützung für die BSC-Chain wird am 26. März starten, sodass Benutzer bald angesagte Assets auf BSC handeln können.

DEX+ auch für neue Krypto-Nutzer geeignet

DEX+ zeichnet sich dadurch aus, dass es häufige Probleme lösen soll, mit denen Nutzer auf traditionellen DEX-Plattformen konfrontiert sind. Beispielsweise erfordern herkömmliche DEX-Oberflächen von den Nutzern, sich manuell durch mehrstufige Interaktionen mit komplexen On-Chain-Prozessen wie Token-Genehmigungen, Transaktionssignierungen und Kryptowährungs-Swaps zu arbeiten.

MEXCs DEX+ vereinfacht diesen Prozess vollständig. Nutzer können Gelder direkt auf ihr DEX+-Konto überweisen und Kauf- sowie Verkaufsaufträge ausführen, ohne sich mit komplizierten On-Chain-Operationen auseinandersetzen zu müssen. Dieser Ansatz macht den dezentralen Handel besonders für neue Krypto-Benutzer zugänglicher.

“MEXCs DEX+ überbrückt die Kluft zwischen zentralisierter Effizienz und dezentraler Freiheit. Obwohl DEXs weiterhin an Popularität gewinnen, bleibt der Mangel an benutzerfreundlichen Oberflächen und hohen Transaktionsgebühren ein signifikantes Hindernis für eine breite Akzeptanz. Durch DEX+ zielt MEXC darauf ab, diese Probleme zu lösen. Dies soll gelingen, indem es ein vertrautes, CEX-ähnliches Handelserlebnis bietet und gleichzeitig die Vorteile des Zugriffs auf On-Chain-Assets beibehält. Benutzer können nahtlos zwischen den Funktionen der zentralen Börse und DEX+ wechseln,” erklärte Tracy Jin, COO von MEXC.

MEXC investiert in Sicherheit und Transparenz

MEXC bietet eine vielfältige Auswahl an zugänglichen Assets durch seine Listingstrategie und innovative Produkte. Gleichzeitig soll eine erstklassige Sicherheit für seine Benutzer gewährleistet werden. Die Handelsbörse bietet umfassendes Wallet-Management für DEX+-Benutzer, um Sicherheit auf Institutionsebene zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet die Plattform Nachweise über Reserven, die die Integrität der Vermögenswerte und außergewöhnliche Transparenzstandards garantieren, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte der Benutzer im Verhältnis 1:1 gedeckt sind und die Anforderungen zur vollständigen Abdeckung der Kundengeldentschädigung erfüllt sind.

Dieses leistungsstarke Dual-Layer-Schutzsystem soll eine beispiellose Sicherheitsumgebung für alle Benutzervermögenswerte schaffen. Darüber hinaus hat MEXC auch seine Zusammenarbeit mit GoPlus angekündigt, einem unabhängigen Sicherheitsdienstleister, der die Sicherheit aller auf der Plattform gelisteten Handelspaare überprüft. Diese zusätzliche Maßnahme steigere das Vertrauen und die Transparenz der Benutzer und ermögliche es ihnen, mit größerer Sicherheit und Ruhe zu handeln.

MEXC belohnt neue DEX+-Nutzer

In Zukunft soll DEX+ von MEXC eine entscheidende Rolle beim weiteren Wachstum der DeFi- und DEX-Ökosysteme spielen. Da immer mehr Benutzer den Übergang zur Erkundung dezentraler Handelsplattformen vollziehen, wird die Integration von CEX- und DEX-Modellen immer wichtiger. Mit DEX+ strebt MEXC an, an vorderster Front dieses innovativen Trends zu stehen.

Zur Feier des erfolgreichen Starts von DEX+ freut sich MEXC, ein Anreizprogramm anzukündigen. Neue Benutzer, die auf der DEX+-Plattform Trades von 100 USDT oder mehr abschließen, sind berechtigt, eine Belohnung von 20 USDT zu erhalten. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Website von MEXC.

Über MEXC

MEXC wurde 2018 gegründet und hat sich der Mission verschrieben, „Dein einfachster Weg zu Krypto“ zu sein. Mit nach eigenen Angaben über 34 Millionen Benutzern in mehr als 170 Ländern und Regionen ist MEXC bekannt für seine große Auswahl an angesagten Token, häufige Airdrop-Möglichkeiten und niedrige Handelsgebühren.

Die benutzerfreundliche Plattform wurde entwickelt, um sowohl neue Händler als auch erfahrene Investoren zu unterstützen und sicheren sowie effizienten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. MEXC priorisiert Einfachheit und Innovation, um den Krypto-Handel zugänglicher und lohnenswerter zu machen.

