MEXC, eine führende globale Kryptowährungsbörse, hat eine strategische Partnerschaft mit pump.fun bekannt gegeben, Erfahre, was Anleger erwartet.

Pump.fun ist laut Angaben von MEXC eine weltweit führende Krypto-Token-Launchpad-Plattform, auf der jeder kostenlos seinen eigenen Token erstellen kann. Die Zusammenarbeit mit der Kryptobörse zielt darauf ab, das Handelserlebnis auf der DEX+-Plattform von MEXC zu verbessern. Zudem sollen weitere Synergien zwischen zentralisiertem Finanzwesen (CeFi) und dezentralisiertem Finanzwesen (DeFi) erschlossen werden. Der erste Schritt in dieser Partnerschaft wird die Integration mit pump.funs neuem DEX namens PumpSwap sein.

MEXC hat kürzlich sein innovatives Hybridprodukt DEX+ eingeführt. Es bietet eine nahtlose All-in-One-Lösung für den Handel sowohl auf der Blockchain (on-chain) als auch außerhalb der Blockchain (off-chain). Diese Plattform ermöglicht es den Nutzern, direkt über die MEXC-App und -Website auf dezentralen Börsen (DEXs) zu handeln. Und sie bietet Zugang zu einer Vielzahl von on-chain Assets.

Die erste Version von DEX+ wird das Solana-Ökosystem unterstützen. Sie ermöglicht den Nutzern über 10.000 auf Raydium und pump.fun verfügbare Tokens zu handeln. Zukünftige Updates werden die Unterstützung weiterer DEXs und Blockchain-Netzwerke einführen, um die Reichweite und Liquidität der Plattform zu erhöhen.

Eintrittshürden für den Memecoin-Handel senken

MEXC DEX+ vereinfacht die Komplexität von DEXs, indem es den Nutzern erlaubt, verschiedene on-chain Assets innerhalb des Solana-Ökosystems direkt über eine vertraute CEX-Oberfläche zu handeln. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, manuell mehrere Schritte wie das Wechseln von Wallets oder Cross-Chain-Transaktionen durchzuführen.

Durch diese strategische Partnerschaft mit pump.fun möchte MEXC ein optimiertes, zugängliches Erlebnis für potenzielle on-chain Assets bieten. Zudem soll das Engagement für innovative Lösungen im Kryptobereich weiter gefestigt werden. MEXC DEX+-Nutzer erhalten exklusiven Zugang zum Handel mit neu eingeführten Tokens auf pump.fun bereits in der Frühphase.

DEX+ ermöglicht es den Nutzern, direkt nach der Emission eines Memecoins zu handeln – bevor dieser auf einer zentralisierten Börse gelistet ist. Damit lassen sich Marktchancen von Anfang an nutzen. Durch die Nutzung der leistungsstarken Infrastruktur von pump.fun für das Launchen von Memecoins wird die Eintrittshürde für Nutzer, die in den Web3-Handel einsteigen möchten, erheblich gesenkt.

Früher Kauf von neuen Assets auf MEXC wird vereinfacht

“MEXC ist bestrebt, durch unsere Listing-Strategie ein breites Spektrum an zugänglichen Assets anzubieten und gleichzeitig schnelle Listings und höchste Sicherheit für unsere Nutzer zu gewährleisten. Mit DEX+ wollen wir zentrale Herausforderungen durch ein vertrautes, CEX-ähnliches Handelserlebnis lösen, ohne auf die Vorteile des Zugangs zu on-chain Assets zu verzichten. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit pump.fun, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Memecoins in diesem sich rasant entwickelnden Investmentbereich zu entdecken und zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für Innovation und die Schaffung neuer Chancen für unsere Nutzer in der sich stetig wandelnden Kryptolandschaft”, sagte Tracy Jin, COO von MEXC.

“pump.fun hat die Token-Erstellung demokratisiert, Token-Verträge standardisiert und Krypto zu den Menschen gebracht. Die Partnerschaft von pump.fun mit MEXC wird DEX+-Nutzern ein leistungsstarkes Tool an die Hand geben, um Zugang zu den Coins zu erhalten, die sie handeln möchten – lange bevor sie auf einer zentralisierten Börse verfügbar sind. pump.fun baut das größte soziale Netzwerk im Kryptobereich auf, und durch Partnerschaften wie dieser mit MEXC entsteht das Fundament für die Verbindung der Krypto-Communities”, sagte Alon Cohen, Mitbegründer von pump.fun.

DeFi -auf DEX-Ökosysteme der Masse zugänglich machen

Mit Blick auf die Zukunft ist MEXCs DEX+ darauf ausgelegt, eine transformative Kraft in der Entwicklung und Massenadoption von DeFi- und DEX-Ökosystemen zu sein. Die strategische Partnerschaft mit pump.fun markiert einen entscheidenden ersten Schritt auf diesem Weg.

Da die Nutzerakzeptanz für dezentralisierten Handel weiter zunimmt, wird die nahtlose Integration von zentralisierten und dezentralisierten Handelsmodellen unerlässlich – und MEXC steht an vorderster Front dieser Konvergenz. Das Unternehmen baut systematisch sein Partnerökosystem aus, um zunehmend ausgefeilte, sichere und nutzerzentrierte Handelserlebnisse zu bieten, die die nächste Generation des Kryptohandels definieren werden.

Zur Feier des erfolgreichen Launches von DEX+ und der strategischen Partnerschaft mit pump.fun freut sich MEXC, ein Incentive-Programm bekanntzugeben. Neue Nutzer, die Trades im Wert von 100 USDT oder mehr auf der DEX+-Plattform abschließen, erhalten 20 USDT Belohnung. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website von MEXC.

Über MEXC

Gegründet im Jahr 2018, verfolgt MEXC das Ziel, “Dein einfachster Weg zu Krypto” zu sein. Mit laut eigenen Angaben über 34 Millionen Nutzern in mehr als 170 Ländern und Regionen ist MEXC bekannt für seine breite Auswahl an trendigen Tokens, häufige Airdrop-Möglichkeiten und niedrige Handelsgebühren.

Die benutzerfreundliche Plattform wurde entwickelt, um sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Investoren zu unterstützen und bietet einen sicheren und effizienten Zugang zu digitalen Assets. MEXC legt besonderen Wert auf Einfachheit und Innovation, um den Krypto-Handel zugänglicher und lohnender zu gestalten.

