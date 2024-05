Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Mit seinem katzenbezogenen Memecoin auf der Solana-Blockchain ist MEW in der Krypto-Branche bekannt geworden. Nun hat MEW eine neue Partnerschaft mit dem Animationsstudio Locus geschlossen, um eine 3D-Animationsserie auf den Markt zu bringen. MEW ist nach eigenen Angaben damit die erste weltweite Unterhaltungsmarke und Produktlinie im Einzelhandel, die von einer Memecoin-Community ins Leben gerufen wird.

MEW möchte Film- und TV-Publikum erreichen

Locus produziert bereits erfolgreich 3D-Animationen und TV-Serien, hauptsächlich für den koreanischen Markt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr etwa 17,5 Millionen Dollar in seiner Pre-IPO-Phase eingesammelt. Nun plant Locus für Anfang nächsten Jahres seinen Börsengang, mit dem Ziel, international zu expandieren.

MEW verfolgt indes den ambitionierten Plan, der bekannteste Memecoin weltweit zu werden. Durch die Erweiterung seiner digitalen Medienpräsenz mit den 3D-Animationen von Locus will MEW den ersten Schritt gehen, die Aufmerksamkeit von Film- und TV-Publikum für sich zu gewinnen.

MEW: Katzen-Coin will Nutzerzahl verzehnfachen

In der Krypto-Branche hat der Solana Memecoin Bekanntheit erlangt, als bei seiner Einführung im März 2024 Token an BONK-, WIF- und Solana-Saga-2-Besitzer in einem Airdrop ausgeschüttet wurden. MEW ist der erste Token mit Katzenmotiv, der zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von mehr als 900 Millionen US-Dollar erreichte. Damit erfreut sich der Token bei Memecoin-Käufern großer Beliebtheit.

MEW bezeichnet sich auch als Wegbereiter für eine neue Ära von Katzencoins. Bislang standen vor allem Memecoins mit Hundemotiven im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. MEW zählt nach eigenen Angaben derzeit etwa 200.000 Token-Inhaber. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen diese Zahl auf 2 Millionen erhöhen.

Kunst und Kleidung mit Katzenmotiv geplant

Mit der neuen Kooperation in den digitalen Medien möchte MEW auch abseits der Krypto-Branche mehr Bewusstsein im Mainstream erlangen. Durch die Kombination von Memes und Popkultur will MEW an Zugkraft gewinnen. Dafür werden neue Kunst, Kleidung und Unterhaltungsprodukte auf Basis seines Memecoin-Charakters produziert.

Partner Locus hat bekannte Serien wie Red Shoes und Yumi’s Cells produziert, die beide in Korea beliebt sind, und ihre Kinoproduktionen wurden in 128 Ländern weltweit veröffentlicht. Durch die Zusammenarbeit mit MEW möchte Locus nach eigenen Angaben eine neue Ikone mit kultureller Relevanz schaffen. Dabei soll die Kombination von erstklassiger Animation und einer von Solana unterstützten Basis-Community für eine breite Öffentlichkeit sorgen.

“Aufbauend auf unserer angesammelten Expertise im Geschichtenerzählen und in der Animationsproduktion, zielt Locus darauf ab, schnell in die Produktion von Markeninhalten und das Geschäft mit digitalen IP-Vermögenswerten zu expandieren. Diese Zusammenarbeit mit MEW markiert den Beginn von Locus Reise in den Web3-Markt und bietet bedeutende Chancen für zukünftige Geschäftsunternehmen”, sagt Leo Kangsan Kim, Leiter der DX Business Division bei Locus.

MEW in den digitalen Kanälen

