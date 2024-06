Die Nachfrage nach lukrativen Investitionen in DeFi und Web3 wächst. Memeinator bietet hier eine Chance für Anleger.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der MMTR Token wurde am 29. Mai um 15 Uhr koordinierter Weltzeit (UTC) an den Börsen MEXC und Uniswap gelistet. Dieser Schritt erfolgte nach einem sehr erfolgreichen Presale, bei dem Memeinator insgesamt 7,7 Millionen US-Dollar einspielte. Das Potenzial für den Memecoin wird von den Projektverantwortlichen deshalb als “enorm” bezeichnet und potenzielle Investoren sollten sich frühzeitige Positionen sichern.

Diejenigen, die am Presale teilgenommen haben, können jetzt ihre Ansprüche auf der offiziellen Memeinator-Website geltend machen.

So möchte sich Memeinator von der Konkurrenz absetzen

Memeinator will sich von üblichen Memecoins abgrenzen. Während die meisten Memecoins nur durch den Hype erfolgreich seien, möchte Memeinator seinen Erfolg nicht allein darauf stützen. Der Memecoin verfügt nach eigenen Angaben über ein funktionierendes Ökosystem und solide Fundamentaldaten. Zudem seien die Marktbedingungen für Memecoins außergewöhnlich günstig. MMTR sei deshalb bereit für eine parabolische Kursentwicklung in diesem Jahr und darüber hinaus.

Im Mittelpunkt des neuen Projekts steht die Hauptfigur Memeinator, die aus dem Jahr 2077 in die Gegenwart zurückgeschickt wird, um die schlechten Memecoins aus der Welt zu schaffen. Damit will Memeinator einen neuen Standard für die Branche setzen.

Im Spiel Meme Warfare können Spieler:innen in die Rolle des Memeinators schlüpfen und rivalisierende Memecoins in die Luft jagen. Zusätzliche Anreize für Nutzer sollen die in Kürze erscheinenden NFTs bieten.

Deflationäre Tokenomics und Staking sollen MMTR beflügeln

Die Staking-Anreize von Memeinator und die deflationären Tokenomics sollen ein wichtiger Mehrwert für frühe Investoren sein. Nachdem der Staking-Pool 1 ausgelaufen ist, hat Memeinator am 28. Mai einen neuen Staking Pool gestartet. Staker aus Pool 1, die in Pool 2 einsteigen möchten, können ihre Token übertragen. Alle, die bisher noch keine Token gestakt haben, können dies ab sofort in Pool 2 tun.

Interessierte Staker verdienen laut eigenen Angaben bis zu 60 Prozent Effektivertrag (APY) bei einer maximalen Sperrfrist von 6 Monaten. Die vierteljährlichen Token-Burns und Staking-Anreize von Memeinator begrenzen das zirkulierende Angebot an MMTR-Token. Dieses verringerte Angebot könnte den Druck der Käuferseite auf die Token erhöhen, was zu einem massiven Preisanstieg für Memeinator-Inhaber führen soll.

MMTR und sein Potenzial für einen parabolischen Anstieg

Memeinator sieht den perfekten Zeitpunkt, um zu starten. 2024 war bislang das Jahr der Memecoins, in dem in den letzten Monaten einige große Namen nach oben gegangen sind. Pepe ist seit seiner Einführung vor etwas mehr als einem Jahr um weit über 1.000 Prozent gestiegen. Und Solana-Memecoins wie Bonk und Dogwifhat sind in den letzten sechs Monaten um 6.000 % bzw. 2.000 % gestiegen.

Darüber hinaus gibt es weitere Faktoren auf dem Kryptomarkt, die den Kurs begünstigen könnten. Die Zulassung des Bitcoin-ETF und der Hype um die Halbierung des Bitcoins haben für Auftrieb gesorgt. Und die jüngste Zulassung des Ethereum-ETF hat den Altcoins – und insbesondere den Memecoins – einen weiteren Schub verliehen. Das jüngste Allzeithoch von Pepe sei ein perfektes Beispiel dafür.

Es überrasche deshalb kaum, dass die Marktkapitalisierung von Memecoins die 60 Milliarden US-Dollar-Marke erreicht hat.

Der Marketingplan von Memeinator

Die Köpfe hinter Memeinator haben einen ehrgeizigen Marketingplan entwickelt, um den Schwung vom ausverkauften Presale-Start bis zum Erreichen der angestrebten Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar aufrechtzuerhalten.

Som wird Memeinator regelmäßige AMA-Sitzungen mit dem Entwicklerteam anbieten, darunter zweimal wöchentliche Sitzungen, in denen Community-Mitglieder ihre Fragen an die Top-Entwickler stellen können und Updates direkt von der Quelle erhalten. Darüber hinaus plant Memeinator, seine wichtigsten Medienpartner zu kontaktieren, um neue Investoren für das Projekt zu gewinnen.

Key Opinion Leaders werden genutzt, um die Sichtbarkeit des Projekts auf neue Zielgruppen auszuweiten. Der Marketingplan des Projekts sieht weiter vor, Anzeigen auf Tausenden von branchenspezifischen Websites zu schalten, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, während sich das Projekt auf seinen Börsengang vorbereitet.

Memeinator erwartet hohen Gewinn für 2024

Mit einer wachsenden Community von über 100.000 Mitgliedern auf X und Telegram sieht sich Memeinator erst am Anfang. Mit Meme Warfare und der NFT Fan Art Collection habe das Team bereits bewiesen, dass es seinen Fahrplan einhalten will. Jetzt, da die MMTR-Münze an der Börse notiert ist, sollen Tausende von Augen auf die neue Meme-Münze gerichtet werden.

Memeinator kann ab sofort auf MEXC und Uniswap gekauft werden.

