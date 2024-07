Aufgepasst, denn diese neuen Coins und Krypto-Presales wollen in einer bullischeren Marktphase den Markt erobern.

Shiba Shootout, WienerAI und Co.

Angesichts der wachsenden Anzahl neuer Coins und Krypto-Presales müssen Anleger stets sorgfältig prüfen, welche Projekte tatsächlich Nachfrage erzeugen und eine spezifische Nische besetzen können.

Die folgenden fünf neuen Coins könnten jedoch einen Blick für eine potenzielle Sommer-Rallye wert sein. Denn Shiba Shootout, WienerAI, Base Dawgz, Pepe Unchained und PlayDoge wecken allesamt in ihren Presales Interesse.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Shiba Shootout (SHIBASHOOT) ist ein neues Krypto-Projekt, das Gaming, Memes und Gemeinschaft kombiniert. In der digitalen Welt von Shiba Gulch können Nutzer dabei an spannenden Play-to-Earn-Spielen teilnehmen, Memes teilen und sich in Shootouts messen. Das Projekt hat sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store eine Zulassung erhalten, der Start steht bevor.

Diverse Funktionen schaffen ein vielseitiges Ökosystem. Ein zentraler Bestandteil ist das “Posse Rewards”-Programm, das Mitglieder dazu ermutigt, Freunde in die Shiba Shootout-Community einzuladen. “Campfire Stories”-Sessions bieten Community-Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Krypto-Erfahrungen zu teilen und Token als Belohnung zu erhalten. Bei den “Token Governance Roundups” können Token-Inhaber über wichtige Projektentscheidungen abstimmen. Das “Lucky Lasso Lottery”-System ermöglicht es Nutzern, Lottoscheine zu kaufen und die Chance auf Krypto-Preise zu nutzen. Derweil erlaubt es das “Cactus Staking” den Nutzern, ihre Token zu staken und Belohnungen zu verdienen, während “Savings Saddlebags” das automatische Sparen ermöglicht.

Mit diesen innovativen Funktionen bietet Shiba Shootout eine dynamische und interaktive Plattform für Krypto-Enthusiasten. Staking und Buchgewinne gibt es hier im Vorverkauf ebenfalls.

WienerAI (WAI)

WienerAI hat dabei im Presale bereits über 7 Millionen US-Dollar eingenommen und kombiniert virales Meme-Branding mit fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz. Das Projekt hat ebenfalls schnell über 25.000 Follower auf Twitter und Telegram gewonnen, was das starke Community-Wachstum unterstreicht – ein entscheidender Faktor für den Erfolg neuer Coins.

Dabei ist WienerAI in erster Linie ein KI-gestützter Trading-Bot, der den Krypto-Handel effizienter und zugänglicher gestalten soll. Mit fortschrittlichen Algorithmen identifiziert der Bot profitable Handelsmöglichkeiten und bietet detaillierte Marktanalysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

WienerAI lanciert die baldige Einführung des innovativen Trading-Bots, der Handelsmöglichkeiten erkennt und die besten dezentralen Börsen (DEX) vorschlägt. Die Nutzer können Handelsanfragen direkt in die Chat-Oberfläche eingeben, die den Markt schnell durchsucht. Dies ermöglicht eine nahtlose und schnelle Handelserfahrung – eine Art Krypto-ChatGPT soll entstehen.

Ein weiterer Treiber der Nachfrage ist das Staking-Programm von WienerAI. Über 60 Prozent des gesamten Token-Angebots sind bereits gestakt, was das verfügbare Angebot nach dem Börsenstart verknappt. Investoren können somit durch das Staken von $WAI-Token eine jährliche Rendite von aktuell rund 160 Prozent APY erzielen.

Base Dawgz (DAWGZ)

Das starke Momentum und das Wachstum der Ethereum-Layer-2-Plattform Base löste zuletzt eine neue Meme-Coin-Saison aus.

Ein potenzieller Kandidat für die nächste Meme-Coin-Saison auf Base ist Base Dawgz (DAWGZ). Der Meme-Coin hat im Presale bereits rund 2,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Base Dawgz profitiert von seiner Multichain-Fähigkeit, wodurch der DAWGZ-Token nicht nur auf Base, sondern auch auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden kann. Dies erhöht die Liquidität. Ein starkes Community-Wachstum ist ferner entscheidend für den Erfolg von Meme-Coins, Base Dawgz fördert dies durch ein Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder Punkte für das Teilen von Inhalten sammeln. Später ist der Swap dieser Punkte gegen DAWGZ Token möglich.

Zusätzlich bietet Base Dawgz eine Staking-Funktion, bei der 1,69 Milliarden DAWGZ-Token für Staking-Belohnungen reserviert sind. Diese machen 20 Prozent des gesamten Token-Angebots aus. Kontinuierliche Preiserhöhungen im Presale machen einen zeitnahen Einstieg möglicherweise lukrativ.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) hat im Presale bereits über 2,75 Millionen US-Dollar eingenommen und vereint die virale Anziehungskraft von Memecoins mit fortschrittlicher Layer-2-Technologie. Memecoins sind 2024 weiterhin äußerst beliebt – genau diesen Trend möchte das Team hinter Pepe Unchained nutzen.

Pepe Unchained baut also eine Layer-2-Lösung auf Ethereum, um Transaktionen effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Diese sekundären Netzwerke entlasten die Haupt-Blockchain, was zu geringeren Transaktionsgebühren und höherer Geschwindigkeit führt. Im Gegensatz zu traditionellen ERC-20-Token bietet PEPU durch seine Layer-2-Technologie eine verbesserte Skalierbarkeit und niedrigere Kosten. Mit einem eigenen Blockchain-Explorer werden Transaktionen transparent und nachvollziehbar. Das Staking-Programm von PEPU bietet dreistellige Renditen und trägt zur Verknappung des Token-Angebots bei.

Interessierte Anleger können PEPU-Token direkt über die Website von Pepe Unchained erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte bezahlen.

PlayDoge (PLAY)

Der neue Gaming-Coin PlayDoge hat in seinem Presale derweil schon über 5,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. PlayDoge kombiniert die nostalgische Anziehungskraft von Tamagotchis mit modernen Play-to-Earn (P2E)-Mechanismen und ermöglicht es den Spielern, virtuelle Doge-Tamagotchis zu pflegen und durch 2D-Retro-Spiele $PLAY-Token zu verdienen. Die Tamagotchis erleben ein Comeback im Krypto-Space.

Dieses P2E-Spiel bietet ein einzigartiges mobiles Erlebnis, das die Kultfigur Doge in einem interaktiven Tamagotchi-Stil neu interpretiert. PlayDoge könnte das Comeback der Tamagotchis im Web3-Zeitalter einleiten, indem es traditionelle Spielmechaniken mit Blockchain-Technologie verbindet. Spieler profitieren von erweiterten Funktionen und der Möglichkeit, Kryptowährungen durch das Spiel zu verdienen.

Zusätzlich bietet PlayDoge attraktive Staking-Möglichkeiten auf der BNB Chain und Ethereum. Nutzer können eine jährliche Rendite von etwa 130 Prozent APY auf Ethereum und rund 70 Prozent auf BNB erzielen.

