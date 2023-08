Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Memecoins sind trotz ihrer Risiken bei Anlegern beliebt, da sie hohe Renditen versprechen und durch virales Marketing und soziale Medien rasch an Popularität gewinnen können. Ihre Anziehungskraft liegt oft in der humorvollen oder verspielten Natur, die insbesondere jüngere Investoren anspricht. Memecoins bieten zudem eine niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit in den Kryptomarkt. Die Möglichkeit, schnell überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, lockt viele Anleger an, auch wenn dies zwangsläufig mit hohen Risiken verbunden ist. Dies sollten sich Investoren stets verdeutlichen – denn das Zusammenspiel von Rendite und Risiko ist weithin bekannt.

Natürlich sollte einem Investment stets eine sorgfältige Due Diligence vorgelagert sein. Dennoch gibt es nachfolgend eine Idee für Memecoins, die aktuell ihren erfolgreichen Presale abhalten. Denn Wall Street Memes (WSM) ist versierten Anlegern mittlerweile ein Begriff, da der Vorverkauf über 25 Millionen US-Dollar einsammelte.

Wall Street Memes (WSM)

Wall Street Memes (WSM) hat eine starke und engagierte Community, die in den sozialen Medien über eine Million Follower umfasst. Diese Gemeinschaft, die bereits seit geraumer Zeit existiert, identifiziert sich mit der Vision hinter WSM. Eine solche Community ist von zentraler Bedeutung, da sie die Akzeptanz des Tokens vorantreibt. Beachtenswert ist an dieser Stelle auch, dass Wall Street Memes keinen privaten Vorverkauf durchgeführt hat und keine Token an das Team verteilt wurden. Damit sinkt das Risiko von Verwässerungen durch Insider.

Diese Praxis gewährleistet Chancengleichheit für alle Investoren, die in Wall Street Memes investieren möchten. 50 % aller Token werden im Presale angeboten. Wall Street Memes ist ein Memecoin, dessen Wert und Akzeptanz von der Community getragen wird. Da die Community hinter WSM bereits etabliert und engagiert ist, bietet der Coin ein spannendes Setup.

Eine weitere Facette, die aktuell Nachfrage generiert, dürfte der Stake-2-Earn-Mechanismus sein, bei dem Früh-Investoren bereits jetzt ihre Token im Staking-Contract sperren können, um dann ein passives Einkommen zu generieren. Dies mag einerseits die Nachfrage antreiben und andererseits den Verkaufsdruck reduzieren, da das HODLN von WSM attraktiver wird, da 30 % aller Token für WSM-Halter als Rewards reserviert wurden.

Der Vorverkauf von Wall Street Memes hat mittlerweile über 26 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit befindet sich der Vorverkauf in der finalen Phase. In etwas über einem Monat werden die initialen Notierungen durchgeführt, sodass FOMO weiter auf WSM treffen könnte.

Memecoin generiert starkes Interesse

Das starke Interesse im Presale zeigt bereits eine signifikante Nachfrage nach dem Token und könnte ein Indikator für eine fortgesetzte Nachfrage nach dem Ende des Presales und im öffentlichen Handel sein. Dieses frühe Engagement von Investoren kann als positiver Hinweis auf das zukünftige Potenzial des Projekts gewertet werden.

Natürlich ist es eine derartige Nachfrage im Presale keine Garantie auf Kursgewinne nach dem ICO. Das neu eingeführte Staking dürfte jedoch dank attraktiver APY das handelbare Angebot signifikant verknappen, sodass sich eine steigende Nachfrage wiederum bullischer auf den Kurs auswirken kann.

