In den letzten Wochen wurden über 700.000 US-Dollar in Meme Kombat (MK) investiert. Die erste Vorverkaufsphase endet in rund einer Woche oder bei einem Raising Capital von 1.000.000 US-Dollar. Der offiziellen Website lässt sich zugleich entnehmen, dass die Phase 2 mit einer ersten Preiserhöhung einhergeht.

Aktuell kostet ein MK-Token 0,1667 US-Dollar im Presale. Der Kauf gelingt für Early-Bird-Adopters mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT, woraufhin diese direkt am Staking teilnehmen können. Vorausgesetzt ist für ein Investment stets eine fundierte Due-Diligence, um Risiken und Chancen fundiert zu bewerten.

Dualer passiver Einkommensstrom bei Meme Kombat: Stake-2-Earn trifft Bet-to-Earn

Passive Einkommensströme in Krypto-Projekten locken viele Anleger an, da sie regelmäßige Erträge ohne aktives Zutun versprechen. Die Aussicht, stetige Renditen zu erzielen, während das Kapital arbeitet, kombiniert mit dem Potenzial des Krypto-Markts, macht diese Investitionsform für viele Anleger attraktiv.

Im Konzept von Meme Kombat sind passive Belohnungen somit elaboriert verankert. Direkt auf der offiziellen Website wirbt das Projekt mit einer Staking-Rendite von 112 %, wenn Anleger ihre Token während des Presales staken. Natürlich wird eine hohe Staking-Rendite im Laufe der Zeit sinken, wenn immer mehr MK-Halter ihre Token sperren und Rewards für sich beanspruchen. Schließlich werden die fixen Staking-Belohnungen anteilig ausgeschüttet. Wer mehr MK im Staking-Pool hat, wird mehr Belohnungen erhalten. Daraus ergibt sich der erste passive Einkommensstrom.

Nach dem Start der Season 1 wird das Bet-to-Earn-Feature freigeschaltet. Hier entsteht für Meme-Enthusiasten die nächste Chance auf ein passives Einkommen. Denn diese können die gestakten Token nutzen, um auf den Ausgang der Meme-Battles zu wetten.

Die Glücksspielkomponente soll nicht nur Spaß & Unterhaltung garantieren, sondern auch Belohnungen ermöglichen. Wer richtig auf den Ausgang der Kämpfe zwischen den Meme-Figuren tippt, wird mit den MK Token belohnt.

Bei $MK geht es nicht nur darum, zu kaufen und zu tauschen, sondern auch darum, Ihre Token in Meme Kombat einzusetzen und auf Kämpfe zu wetten, um die Chance auf einen großen Gewinn zu haben! Neben unseren regulären Schlachten werden wir auch größere Schlachten veranstalten, an denen Sie teilnehmen können und bei denen es große Preise zu gewinnen gibt.

Dieser duale Mechanismus soll Anreize für ein Investment in Meme Kombat schaffen. Zugleich möchte das Team ausdrücklich mehr Nutzen kreieren als andere Memecoins wie Pepe. Schließlich geht es nicht nur um die Wette auf zukünftige Kursgewinne, sondern auch die kontinuierlichen Ausschüttungen der Belohnungen spielen eine Rolle.

Faire & transparente Tokenomics

Eine faire & transparente Tokenomics schafft die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt. Denn diese begünstigt eine positive Entwicklung oder erschwert ebendiese.

Mit einem Presale-Anteil von 50 % können Memecoin-Fans einen erheblichen Anteil am Projekt erwerben. Darüber hinaus sind 30 % für Staking- und Battle-Rewards reserviert, während 10 % die Community für Engagement belohnen. Diese Token fließen über kurz oder lang ebenfalls der Gemeinschaft zu. Die verbleibenden 10 % sichern die Liquidität beim DEX-Launch, um einen Handel der MK-Token ohne Preisineffizienzen zu ermöglichen.

Damit handelt es sich um ein Community-basiertes Projekt, bei dem keine Verwässerungen durch unfaire Zuteilungen an das Team drohen. Der Audit des Smart Contracts gibt Anlegern zugleich ein gutes Gefühl, da derartige Überprüfungen im Marktsegment der Memecoins eben kein Usus sind.

Wer von dem dualen Einkommensstrom angetan ist und auch die Fundamentaldaten überzeugt findet, kann sich Meme Kombat (MK) in einer Analyse näher anschauen. Die Investoren erhalten auf der offiziellen Website einen umfassenden Einblick in die Pläne des Projekts. Am Ende sollte stets eine eigenverantwortliche Entscheidung stehen, die Für & Wider eines Investments gegeneinander abwägt.

