Gibt es eine passendere Mischung als Trading und Blockchain? Der Bullenmarkt ist im vollen Gange und dezentrale Börsen von Kryptowährungen und deren Derivate sind auf dem Vormarsch. Nach und nach realisiert sich hier eine Trading-Erfahrung, die ihr zentrales Gegenstück in nichts mehr nachsteht. Und das lässt nicht nur die Herzen der Krypto-Gemeinde, sondern auch das Handelsvolumen der Börsen höher schlagen.

Die Vorteile der dezentralen Krypto-Börsen sind vielzählig. Dadurch, dass diese auf der Blockchain-Technologie aufbauen, weisen sie einige Stärken vor, die ihre zentralen Gegenstücke alt aussehen lassen. So genießen Trader, die ihre Aktivität auf dezentrale Börsen verlegen, viele Vorteile. Zu diesen gehören:

Alle Transaktionen sind öffentlich einsehbar, da sie auf der Blockchain erfolgen. Das sorgt für Transparenz und Sicherheit bei der Trading-Erfahrung und dafür, dass Marktmanipulation erschwert wird.

Ganz im Sinne der Web3-Bewegung verbindest du dich mit deiner eigenen Wallet bei der Börse und gibst somit deine Gelder nie aus der Hand. Im Falle einer Pleite, eines Hacks oder Exploits der Börse sind deine Gelder trotzdem unter deiner Verfügung. Ebenso verhindern technische Probleme oder Wartungsarbeit nie den Zugang zu deinen Konten.

Die meisten Krypto-Projekte und -Börsen pflegen dezentrale Werte. Somit bist du als Teil der Community oftmals direkt an Entscheidungen über das Projekt beteiligt und Gewinne und andere Anreize werden auf dich zurückgeführt. Eine Win-win-Situation.

Wie funktioniert Onchain-Trading?

So stellt On-Chain-Trading nicht nur eine technische Innovation dar, sondern leitet ein neues Paradigma in der Art und Weise, wie wir über Finanztransaktionen, Eigentum und Vertrauen in einer zunehmend digitalisierten Welt denken, ein. Den Kern dieser neuartigen und dezentralen Handelserfahrung stellen Smart Contracts dar.

Einfach ausgedrückt ist das Software, die auf der Blockchain laufen und deine Handelsaufträge automatisch ausführen. Das ermöglicht, dass der Handel direkt zwischen den Nutzern über dezentrale Börsen (DEX) stattfindet, wodurch die volle Kontrolle über die privaten Schlüssel und somit über die eigenen Assets behalten wird.

Der Prozess beginnt mit der Erstellung deines Handelsauftrags, welcher die Eigenschaften des gewünschten Handels (zum Beispiel das zu verkaufende oder zu kaufende Asset und den Preis) angibt. Dieser Auftrag wird dann entweder in einem öffentlichen Orderbuch auf der Blockchain veröffentlicht oder direkt einem passenden Angebot zugeordnet.

Sobald ein passendes Angebot gefunden ist, führen die Smart Contracts den Handel automatisch aus, indem sie die Assets zwischen den Wallets der Handelsparteien austauschen. Diese Transaktionen werden dann in einem neuen Block der Blockchain bestätigt und unwiderruflich aufgezeichnet. Auf diese Weise ergibt sich eine Handelserfahrung, die ihrem traditionellen Gegenstück in nichts mehr nachsteht.

Dezentrale Börse dYdX befindet sich an der Spitze des Megatrends

An der Spitze der dezentralen Bewegung befindet sich dYdX. Bei dem Marktführer handelt es sich um eine dezentrale Börse (DEX), die ihre eigene, auf Cosmos basierende Blockchain nutzt. Die Open-Source-Plattform wurde im Jahre 2017 gegründet und weist mittlerweile eine beeindruckende Produktpalette vor. Seit seiner Einführung hat dYdX ein Handelsvolumen von über 1 Billion Dollar erreicht und sich als ein führender Akteur unter den DEX-Plattformen etabliert.

Bei der dezentralen Börse können Nutzer direkt miteinander interagieren, ohne auf einen zentralen Vermittler zurückgreifen zu müssen. Neben dem klassischen Spot-Trading mit Kryptowährungen liegt bei dYdX das Hauptaugenmerk auf dem Handel mit Derivaten. Dabei unterstützt die Börse fortgeschrittene Handelsoptionen und -werkzeuge wie Margin-Handel, Stop-Loss-Orders und Limit-Orders und ein Staking-Feature für den systemeigenen $DYDX-Coin.

Zukunftsorientiert plant dYdX, seine Plattform durch die Etablierung und Verbesserung verschiedener subDAOs weiterzuentwickeln, die für spezifische funktionale Bereiche verantwortlich sind, was seine Hingabe zur Dezentralisierung und die Orientierung an der Community unterstreicht.

Zusammenfassend bietet dYdX eine fortschrittliche und umfassende Handelsplattform für Trader, die über traditionelle DEX-Funktionalitäten hinausschauen. Mit seiner Entwicklung, seinem Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen (zentralen) Plattformen und einem vielversprechenden Zukunftsausblick stellt es einen bemerkenswerten Akteur im DeFi-Markt dar.

