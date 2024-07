Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Gold gilt als einer der wertvollsten und beliebtesten Rohstoffe der Welt mit beeindruckender Preisstabilität. Das Edelmetall sicher zu verwahren oder zu transportieren ist im Vergleich zum digitalen Gold Bitcoin jedoch aufwendig, träge und mit Unsicherheiten behaftet. Doch das ändert sich durch die Tokenisierung von physischem Gold, die das Legaltech-Startup Mattereum in Partnerschaft mit Sempsa JP, einer der größten Goldraffinerien der Welt, anbietet.

Dabei werden die Vorzüge von Gold als Wertspeicher mit der Effizienz und Sicherheit der Blockchain-Technologie verbunden. Das Konzept nutzt die Chancen des aktuellen Megatrends Real World Assets (RWA) und kombiniert das Beste aus beiden Welten – physisch und digital.

Hinter dem Projekt steht mit Vinay Gupta, Gründer von Mattereum, ein ehemaliger Ethereum-Manager. Gemeinsam mit Sempsa JP wird die Blockchain-Technologie verwendet, um den digitalen Handel, Kauf und die Verwahrung von Gold-NFTs (Non-fungible Token) zu ermöglichen, die mit identifizierbaren Goldbarren verknüpft sind.

Mattereum: Gold auf der Ethereum-Blockchain tokenisieren

Durch die Tokenisierung von Gold werden erhebliche Einsparungen bei Versand-, Validierungs-, Authentifizierungs- und Notarisierungskosten erzielt. Der Einsatz von tokenisiertem Gold auf der Ethereum-Blockchain führt zu günstigeren Gebühren für Kleinanleger und treibt die digitalen Finanzinnovationen voran.

Vinay Gupta sieht enormes Potenzial: “Wir glauben, dass weltweit mindestens 20 Milliarden US-Dollar (265 Tonnen) Gold in diesem Format existieren könnten, um Risiken im Zusammenhang mit der Preisvolatilität von Kryptowährungen und den bekannten Risiken von Stablecoins abzusichern.”

Goldbarren lassen sich nun sicher und einfach über Ethereum besitzen, kaufen, verkaufen und handeln. Diese Gold-NFTs können an regulierten Börsen gehandelt werden und bieten eine stabile und sichere Vermögensanlage auf der Blockchain, wodurch perspektivisch sogar sämtliche Stablecoins überflüssig werden könnten.

Jetzt MATR-Token kaufen und Vermögenswerte tokenisieren

Mattereum Asset Passports

Eine wichtige Rolle spielt dabei der „Mattereum Asset Passport“ (MAP). Er bündelt alle notwendigen Dokumente, um die eigentumsrechtlichen Fragen von digitalen Vermögenswerten in 170 Ländern rechtlich durchsetzbar zu machen. Dazu gehören die Klärung der Eigentumsrechte selbst, Notarunterlagen sowie Versicherungsdokumente, die in einem NFT dokumentiert werden. Dies macht Herkunft und Echtheit für Käufer nachvollziehbar und verifizierbar.

Die wichtigsten Vorteile für Investoren

Investoren profitieren von einem leichteren und günstigeren Zugang zu Goldbarren, da die Eigentums- und Herkunftsnachweise jedes Goldbarrens unveränderlich auf der Blockchain gespeichert werden. Bislang entstehende Notar- und Wirtschaftsprüfkosten fallen komplett weg, da jeder Token eine rechtlich durchsetzbare Verbindung zu einem spezifischen Goldbarren in einem benannten Tresor darstellt. Für Krypto-Investoren bietet dies eine sichere Alternative zu Stablecoins.

Immobilien und Luxuswaren tokensieren

Mattereum ermöglicht jedoch nicht nur die Tokenisierung von Gold, sondern auch von Immobilien, Luxusgütern, seltenen Musikinstrumenten und praktisch jedem hochwertigen Vermögenswert. Diese tokenisierten Vermögenswerte können in Anteile aufgeteilt werden, was den Zugang und Handel erleichtert.

Mattereum Airdrop Referral System (MARS)

Für die Tokenisierung von Gold und anderen Vermögenswerten wird der MATR-Token von Mattereum genutzt. Mit dem Erwerb dieses Tokens können Nutzer bis zu 50 Prozent Rabatt auf Transaktionen auf der Mattereum-Plattform erhalten.

Frühe Käufer von MATR-Token* profitieren zudem vom Mattereum Airdrop Referral System (MARS), das nach der Einführung auf der vollständig regulierten Börse Swarm vorgestellt wurde. Dieses Programm belohnt Teilnehmer für die Vermittlung neuer Käufer mit zusätzlichen MATR-Token.

So lassen sich MATR-Token als Belohnung erhalten

Das von Mattereum-Partner MintWin.xyz verwaltete MARS-Programm bietet die Möglichkeit, mehrere Multiplikatoren freizuschalten:

Verkauf von mehr als 1000 MATR-Token, um 10 Prozent in MATR als Belohnung zu erhalten.

Verkauf von mehr als 10.000 MATR-Token, um 15 Prozent in MATR als Belohnung zu erhalten.

Verkaufen von mehr als 20.000 MATR-Token, um 20 Prozent in MATR als Belohnung zu erhalten.

Um MATR-Token aus dem MARS-Programm zu verdienen, müssen die Teilnehmer:

Eine KYC-Prüfung (Know Your Customer) mit dem vollständig regulierten deutschen Krypto-Börsenpartner Swarm durchführen.

Ihren eigenen Empfehlungslink auf mattereum.de/mars erhalten.

MATR über beliebige Kanäle an ihre Freunde bewerben und dabei den Link verwenden, um die Vorteile der Multiplikatoren zu nutzen.

Kunden können eigene Vermögenswerte auf Mattereum listen

MARS bietet den Käufern von MATR-Token die Möglichkeit, Teil einer globalen Gemeinschaft zu werden, die das weltweite RWA-Ökosystem on-chain wachsen lässt und, falls gewünscht, ihre eigenen Vermögenswerte über Mattereum zu listen.

CEO Vinay Gupta sagt dazu: “Mattereum wird die Erstellung von RWAs im gesamten Ethereum-Bereich revolutionieren. Der MATR-Token ist ein sehr einfaches Angebot: Er macht die Erstellung von RWA-Token wettbewerbsfähiger. Keines dieser ‘Wenn Sie nicht wissen, woher die Rendite kommt, kommt sie von Ihnen’-Unsinn. Sie verwenden diesen Token, um Dinge zu erledigen.”

Jetzt MATR-Token zu günstigen Konditionen kaufen

Die Vesting-Periode für den MATR-Token endet am 4. Juli. Damit können Interessenten den MATR-Token jetzt noch zum Preis von 0,65 $ pro Token kaufen, bevor der Verkauf endet. Es ist auch eine Gelegenheit, sich für MARS – das MATR-Empfehlungsprogramm – anzumelden und Token für die Bewerbung von MATR an neue Käufer zu verdienen.

*Der Kauf von MATR und die Teilnahme am Mattereum Airdrop Referral System (MARS) unterliegen den Geschäftsbedingungen in den jeweiligen Rechtsgebieten — insbesondere sind Einwohner des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika vom öffentlichen Verkauf von MATR ausgeschlossen und nicht berechtigt, an MARS teilzunehmen.

