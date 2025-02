Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Im Presale von iDEGEN sind bereits 23,6 Millionen US-Dollar zusammen gekommen. Mehr als 24.000 Inhaber haben sich angemeldet, was auf eine breite Basis an Investoren hinweist. Dieses solide Fundament soll dazu beitragen, den Preis auf dem freien Markt weiter nach oben zu treiben, sobald der neue Memecoin mit KI an Börsen notiert. Der aktuelle Preis im Presale liegt bei 0,038 US-Dollar, bevor der Handel beginnt.

Deshalb könnte iDegen im Handel erfolgreich sein

Der KI-Agent iDEGEN basiert auf einem Ansatz, bei dem alle Informationen aus der Krypto-Community auf X stammen. Der Agent reagiert stündlich und spiegelt so den Input seiner Nutzer wider. Bereits in der Anfangsphase führte ein umstrittenes X-Verbot – das innerhalb von 24 Stunden zu einem Kaufvolumen von 1 Million US-Dollar beitrug – zu einer hohen Aufmerksamkeit. Dabei wurde das Konzept mehrfach durch vorübergehende Sperren wegen “gewalttätiger Sprache” belastet, was das Interesse jedoch weiter erhöhte.

iDEGEN hat sich mit zwei Updates weiterentwickelt. Das V2-Update ermöglichte die Ansprache eines Telegram-Publikums, während das aktuelle V3-Upgrade die autonome Erstellung von Videoinhalten erlaubt. Zusätzlich erfolgte eine Integration mit der DeepSeek-Plattform, die einen parallelen KI-Agenten hervorbrachte. Dieser neue Agent basiert auf Chinas DeepSeek-Modell. Beide Agenten treten nun in einem Wettkampf um die digitale Präsenz an, wobei die Community zu gegebener Zeit den bevorzugten Agenten bestimmen soll.

Tokenomics und Staking-Rendite

Die Tokenomics von iDEGEN sind auf ein potenzielles starkes Wachstum ausgerichtet. Der Staking-Mechanismus, der 10 Tage nach der Notierung freigeschaltet wird, bietet laut eigenen Angaben eine APY mit enormen Renditechancen. Dieser Anreiz soll langfristiges Halten fördern und den Verkaufsdruck verringern.

In der anfänglichen adaptiven Auktionsphase wurden laut eigenen Angaben teilweise Gewinne von einigen tausend Prozent erzielt. In diesem Zusammenspiel von Tokenomics und Markt-Timing erwarten die Initiatoren viel Potenzial für einen erheblichen Kursanstieg nach der Notierung an Handelsbörsen.

Bereits existierende KI-Meme-Coins wie Goatseus Maximus und Fartcoin hätten in der Vergangenheit Gewinne von 800.000 Prozent bzw. 3.000.000 Prozent erzielt und Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe erreicht, so die Projektverantwortlichen. Diese Beispiele sollen als Vergleichswerte dienen, mit denen sich iDegen messen möchte. Der derzeitige Preis von iDEGEN erscheine in dieser Betrachtung besonders attraktiv für Anleger.

Der Countdown beginnt

Der Presale von iDEGEN endet in 5 Tagen. Alle nicht verkauften Token werden am Starttag verbrannt, was zu einer Begrenzung des Angebots führt. Die Notierung am 27. Februar soll den Beginn eines intensiven Handelsgeschehens markieren, in dem der heutige Preis im Nachhinein als niedrig wahrgenommen wird. Schließe dich dem iDEGEN-Presale noch vor dem 26. Februar an, um dir Token zu sichern.

Besuche die iDEGEN-Website für weitere Informationen.

