Mit dem Launchpad von Globiance, die auf dem XDC-Netzwerk basiert, können Investoren ganz einfach und sicher an ICOs teilnehmen.

Mal wieder wird deutlich, dass Globiance ein Pionier unter den Krypto-Dienstleistern ist. Dort veröffentlicht man ein Krypto-Launchpad, die auf dem XDC-Netzwerk basiert. Von nun an können Krypto-Projekte ihr ICO über die offizielle Plattform starten – und Investoren von dort aus in dieses investieren. Und das alle ist möglich, ohne sich über Betrügereien und Scams sorgen zu müssen.

Der Zweck des Launchpads ist es, Investoren eine zuverlässige und vertrauenswürdige Plattform zu bieten, auf der diese an sicheren und soliden “Initial Coin Offerings” (ICOs) teilnehmen können. Dabei freut man sich besonders, neue Initiativen zu unterstützen und eine Welle revolutionärer und einzigartiger Konzepte auf den Markt zu bringen.

Anmerkung: ICO steht für Initial Coin Offering. Im Rahmen dieses Offerings werden Token von Krypto-Startups an frühe Investoren verkauft. So werden Projekte finanziert und Anleger erhalten im Gegenzug die Kryptowährung des Projektes. Viele ICOs sind allerdings vollkommen unreguliert und bergen deshalb ein höheres Risiko für Nutzer. Anders ist das bei Globiance.

Darüber hinaus werden regelmäßige Updates bezüglich der einzelnen Projekte gelliefern. Wenn das nicht genug ist, dann steht dir dort sogar ein Team von sachkundigen Experten bereit, die deine Fragen und Bedenken jederzeit beantworten.

Durch das Launchpad von Globiance kannst du sicher in ICOs investieren

Um frühe Krypto-Projekte zu unterstützen und deren Start zu erleichtern, bietet Globiance das Launchpad an. Die Plattform ist sicher und einfach zu navigieren und verbindet Investoren mit vielversprechenden Projekten, die von Globiance gestützt werden.

Dabei hat die Vertrauenswürdigkeit stets höchste Priorität. Im Rahmen eines umfassenden Due-Diligence-Prozesses stellt man dort sicher, dass nur die vielversprechendsten und hochwertigsten Projekte unterstützt werden.

Auf diese Weise kannst du darauf vertrauen, dass hinter jedem Projekt ein starkes Team, revolutionäre Technologien und ein solider Geschäftsplan steckt. Und genau aus diesem Grund ist der Prozess das Herzstück des Launchpads. Doch das ist nicht alles.

Darüber hinaus unterstützt man die frühen Krypto-Projekte bei der Erreichung ihrer Ziele. Im Rahmen des Launchpads bekommen diese Zugang zu dem ausgedehnten Netzwerk von Globiance, werden durch die Durchführung eines ICOs geleitet und erhalten Hilfe in den Bereich Marketing und Technologie.

In nur wenigen Minuten kann deine Kryptowährung auf der Globiance-Plattform gelistet werden. Besuche dazu einfach die Webseite oder setze dich mit dem Team in Verbindung, wenn du weitere Informationen benötigst oder ein Projekt zur Prüfung einreichen möchtest.

Was ist Globiance?

Globiance ist eine vollständige Bank- und Börsenplattform. Sie verfügt über Zahlungsschnittstellen, Bankdienstleistungen, Stablecoins und zentrale sowie dezentrale Marktplätze. Globiance bietet verschiedene Zahlungsoptionen und Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an und verfügt über Filialen in mehr als 13 Ländern – mit Weiteren in Planung.

Das Netzwerk basiert auf dem XDC-Blockchain (XinFin) und gehört damit zu den Krypto-Projekten der vierten Generation. Die Software ist sicher und entspricht militärischer Qualität, mit blitzschnellen und günstigen Transaktionen. Globiance bietet ISO20022-Kompatibilität und sogar forensische Werkzeuge an.

Die Plattform wird vom GBEX-Token angetrieben und verfügt über endlose Funktionen und Optionen, die GBEX-Inhaber täglich mit GBEX-Token belohnen. Dazu zählt auch das Staking-Programm von Globiance.

Die persönliche Bank- bzw. Debitkarte von Globiance bietet eine hervorragende Möglichkeit, um auf Kryptowährungen zuzugreifen, einzukaufen, Transaktionen durchzuführen oder direkt mit GBEX-Token, Kryptowährungen oder Fiat zu bezahlen.

